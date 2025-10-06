El show de Javier Milei: la lista de temas que cantó el presidente en el Movistar Arena

Javier Milei abrió su show en el Movistar Arena con varias camperas y cantando clásicos de la escena nacional

Javier Milei cantó con su banda y le agradeció "a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo"

El presidente Javier Milei combinó política y rock en su presentación en el Movistar Arena, donde lanzó su nuevo libro “La construcción del milagro” ante una multitud de militantes libertarios . El mandatario sorprendió al público al abrir el acto con una serie de clásicos del rock nacional e internacional, interpretados junto a su grupo musical bautizado “La banda del Presidente”.

El show comenzó con “Demoliendo hoteles” , de Charly García , una de las canciones favoritas del jefe de Estado. Milei la cantó a todo pulmón acompañado por Bertie Benegas Lynch —diputado nacional y futuro titular de la comisión de Presupuesto— en batería, y su hermano Joaquín Benegas Lynch en guitarra. En los coros se sumó la diputada Lilia Lemoine , a quien el propio presidente presentó como “la mezzosoprano demoledora de operetas kukas”.

Tras ese primer tema, Milei siguió con “El rock del gato” , de Los Ratones Paranoicos , otro clásico que hizo vibrar a los presentes, y más tarde interpretó un tema de La Mississippi , banda que también forma parte del repertorio habitual del mandatario en sus actos y "No me arrepiento de este amor" de Attaque 77 .

También fue de la partida "Dame fuego" de Sandro, "Hava Nagila", una popular canción tradicional judía , “Libre”, de Nino Bravo y "Tu vicio", de Charly García .

Javier Milei y el agradecimiento al triángulo de hierro

Milei agradeció al público y destacó que el show de esta noche no era solo una presentación de su libro, sino una celebración “de la libertad y del cambio que está viviendo la Argentina”.

El presidente Javier Milei tambien agradeció y subrayó el rol que cumplen su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, asesor, a quienes reseña como miembros de lo que bautizó como “el triángulo de hierro”.

Embed - LA CONSTRUCCIÓN DEL MILAGRO: JAVIER MILEI PRESENTA SU NUEVO LIBRO

“Quiero darle las gracias a cada uno de lo que pudieron hacer el esfuerzo para que yo este aquí. Dar las gracias a cada uno de los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También a cada uno de los representantes de los partidos de LLA y las distintas alianzas que hoy se están haciendo presentes acá”, dijo Milei, en medio de un show inédito para un jefe de Estado.

“También quiero darle las gracias a los jóvenes de La Libertad Avanza de todo el país, a la agrupación de la purpura y a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soledad sino de las fuerzas que vienen del cielo”, dijo destacando también a la agrupación oficialista.

Incidentes en la previa

Un grupo de manifestantes protagonizó momentos de tensión en las inmediaciones del estadio Movistar Arena, donde se registraron enfrentamientos con la policía. La concentración, que comenzó de forma pacífica con cánticos y consignas contra el gobierno nacional, terminó con empujones, corridas y el accionar de efectivos que intentaron dispersar a los presentes.

“Estábamos gritando y cantando en la vereda, y la policía se nos tiró encima”, relató una de las manifestantes al canal TN, al describir el inicio de los incidentes. En el lugar había un importante operativo de seguridad dispuesto ante la convocatoria, que no contaba con autorización formal.

Bajo la consigna “el ajuste más grande de la historia”, los asistentes expresaron su rechazo a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. Los reclamos se centraron en el impacto del ajuste económico, los recortes en áreas sociales y la pérdida del poder adquisitivo.