La Capital | Policiales | condenado

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Maximiliano "Boli" Blanca aceptó en juicio abreviado cinco años de cárcel como jefe de una violenta asociación ilícita. Dos de sus cómplices también acordaron condenas

6 de octubre 2025 · 20:44hs
La banda era dirigida por un preso que entonces estaba en la unidad penitenciaria Nº 6

La banda era dirigida por un preso que entonces estaba en la unidad penitenciaria Nº 6, en la ex alcaidía de Jefatura

Tres personas fueron condenadas como miembros de una asociación ilícita que se dedicaba a amenazas extorsivas, usurpaciones de viviendas y robos a mano armada manejada por presos de la cárcel Nº 6 de la ex Alcaidía de Jefatura. Días atrás, Alexis Silvero, Maximiliano “Boli” Blanca y Melanie Aquino aceptaron penas en un juicio abreviado homologado por el juez Nicolás Foppiani.

Silvero aceptó un a condena a tres años como miembro de la asociación ilícita, pena que se unifica con condenas anteriores en nueve años. Blanca acordó cinco años de cárcel como jefe de la organización. Y Aquino aceptó tres años de prisión condicional con reglas de conducta como miembro de la banda. Los tres estaban imputados por la fiscal Ana Julia Milicic de haber formado parte de “una organización dedicada a la ejecución ilícitos de manera estable y con continuidad en el tiempo, división de tareas, asignación de roles, al menos entre el 21 de julio y el 31 de octubre de 2023".

En ese marco, luego de aceptar esta condena Blanca todavía tiene pendiente una imputación recibida en agosto de este año como líder de una banda similar a la que le atribuyeron además hechos violentos como el ataque con una granada a una comisaría de la zona norte, además de haber sido mencionada en un reciente homicidio por error.

Asociación ilícita

En diciembre de 2023 el fiscal Federico Rébola imputó a tres jóvenes, de los cuales dos ya estaban en la cárcel Nº 6 de la ex alcaidía de Jefatura. Al frente de la organización quedó Blanca, por entonces preso al igual que Silvero, que fue imputado como miembro. En ese momento también fue acusado Lucas Reyes, sindicado como organizador en la calle ya que hasta ese momento se encontraba en libertad.

A la banda se le achacó entonces un abanico de delitos que iban desde extorsiones y robos a mano armada hasta estafas vía Facebook, amenazas para cometer usurpaciones, escruches, abusos de arma y ataques armados a puntos de venta de drogas.

>>Leer más: Imputan a una banda liderada desde la cárcel por extorsiones, usurpaciones, robos y estafas

En esa ocasión Blanca fue sindicado como quien ponía a disposición del grupo las armas de fuego que utilizaba Reyes para cometer hechos violentos. También proveía desde su celda vehículos y organizaba el pago de los trabajos que realizaba la banda. En tanto, a Silvero le achacaron pasarle información sobre las potenciales víctimas de la banda.

Con esa información, según la imputación, Reyes organizaba las actividades de la organización en constante diálogo con sus cómplices detenidos y con Ezequiel Aquino, todavía prófugo y sospechado de cometer personalmente asaltos a mano armada y usurpaciones, entre otros delitos. A Reyes también le imputaron haber participado personalmente de robos de vehículos, aaltos a comercios y escruches a domicilios.

En cuanto a Melanie Aquino, condenada como miembro de la asociación ilícita, se le achacó oficiar de nexo entre los distintos integrantes del grupo y ocupar violentamente algunas casas con su hermano Ezequiel.

Nuevo emprendimiento

La desarticulación de la banda que lideraba Blanca desde la cárcel en 2023 no parece haber sido un obstáculo para que el muchacho de 28 años inicie otros emprendimientos similares tras las rejas. Así se desprende de una investigación que en agosto de este año desembocó en una serie de allanamientos con doce detenidos en Rosario y Granadero Baigorria. En este caso aparece el narcomenudeo como eje de las operaciones con base en el barrio Parque Casas con puntos de venta en Nuevo Alberdi.

Tras una investigación de dos meses con escuchas telefónicas el fiscal César Pierantoni imputó a Boli Blanca como jefe de esta nueva organización. Además de integrar la asociación ilícita, los sospechosos quedaron imputados de microtráfico de drogas.

>>Leer más: Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda de narcomenudeo

También en este caso el grupo quedó en la mira por otros delitos violentos ya típicos como las balaceras a viviendas y otros más esporádicos como un ataque con una granada de mano contra la comisaría 10ª de Alberdi el pasado 18 de noviembre. Como instigador del hecho fue imputado Boli, al parecer motivado como presunta represalia de un allanamiento contra su grupo realizado días antes.

En la misma audiencia también se revelaron posibles conexiones entre esta banda de Boli Blanca y el asesinato por error de María Florencia González, una peluquera de 37 años que fue atacada a tiros el pasado 9 de agosto cerca de su casa de Cavour y Ottone. Al parecer los gatilleros buscaban a otra mujer vinculada con un búnker de drogas atacado unos días antes también por orden de la misma banda.

Noticias relacionadas
El robo de la indumentaria estuvo valuado en $5,5 millones de pesos. 

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Nora Yolanda Bergamin fue hallada sin vida por su nieto en su casa de French al 600 de Granadero Baigorria.

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Además de la cocaína, los investigadores hallaron retratos basados en el filme de 1983.

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Ver comentarios

Las más leídas

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Malcorra vuela en Central: Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño

Malcorra vuela en Central: "Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño"

Lo último

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

En el marco del Tricentenario, el intendente Javkin formalizará durante la celebración el mensaje para consagrar la autonomía de la ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
Milei cantó con su banda y le agradeció a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo
Política

Milei cantó con su banda y le agradeció "a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo"

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 
Política

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo
Ovación

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento
La Ciudad

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios
La Ciudad

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Malcorra vuela en Central: Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño

Malcorra vuela en Central: "Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño"

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Ovación
Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur
Ovacion

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Asociación Rosarina de Fútbol: La sub 14 del femenino campeonas en Santa Fe y ahora la sub 12 jugará en Rafaela

Asociación Rosarina de Fútbol: La sub 14 del femenino campeonas en Santa Fe y ahora la sub 12 jugará en Rafaela

Central Córdoba ante Deportivo Español, la llave de cuartos que juega la ida el lunes

Central Córdoba ante Deportivo Español, la llave de cuartos que juega la ida el lunes

Policiales
Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

La Ciudad
En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena
Política

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública
La Ciudad

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Información General

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
La Ciudad

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza
Información General

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme