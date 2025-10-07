La Capital | Ovación | Turismo Nacional

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

El espectáculo del Turismo Nacional llega el fin de semana al Fangio pero antes hará una exhibición en el centro de Rosario. Fiesta tuerca en la ciudad.

Gustavo Conti

Gustavo Conti

7 de octubre 2025 · 13:23hs
Tribunas a full para la final de la Clase 2 en Rosario 2024. Vuelve el Turismo Nacional con todo al Fangio.

Tribunas a full para la final de la Clase 2 en Rosario 2024. Vuelve el Turismo Nacional con todo al Fangio.

Rosario será sede este fin de semana de uno de los espectáculos automovilísticos más prometedores del país. El Turismo Nacional, con mucha representación zonal, acelerará en el Fangio, pero antes, exhibirá sus autos y pilotos en el centro de la ciudad. Para no perderse.

La temporada del TN se acerca a su fin y en Rosario habrá mucha adrenalina entre los postulantes al título. Será la décima fecha de las Clases 3 y 2, que además tiene a varios pilotos y equipos de la región como protagonistas.

Como ocurre año tras año, la categoría más federal del país tiene muchos pilotos y equipos de la ciudad y ciudades vecinas, por lo que se espera que el Fangio el fin de semana esté colmado de espectadores.

Una exhibición por el centro de Rosario

Pero antes, el jueves, los autos de la categoría se pasearán por el centro, más precisamente por bulevar Oroño, desde avenida Rivadavia hasta Jujuy, y quedarán exhibidos en la zona. Luego se hará la conferencia de prensa, en la intersección de Oroño y Arturo Illia, donde el público podrá estar en contacto con los autos y protagonistas.

>>Leer más: El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario tendrá una gran cita tuerca: el Turismo Nacional

Estarán presentes autoridades municipales, del Autódromo Rosario, de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo y pilotos participantes de esta competencia que dará inicio al último tercio del desarrollo anual.

La actividad en bulevar Oroño será desde las 18. Los fanas tuercas, de parabienes para ver de cerca a los grandes protagonistas.

Central enfrentará a Vélez en el estadio José Amalfitani.

Central jugará en un nuevo horario con Vélez: ¿cuándo arranca el partido?

Omar Bravo, de 44 años, fue máximo goleador histórico de Chivas de Guadalajara (México), con 160 goles.

Un exjugador de la selección de México fue detenido por presunto abuso sexual a una menor

La selección argentina volverá a enfrentar a Venezuela, esta vez en Estados Unidos.

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

Fabbiani deja la Bombonera y se coloca la capucha. Nada que protegiera de la goleada que sufrió Newells.

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

