Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo muy grande ser rosarino"

Los campeones del mundo recordaron a su ciudad natal con cariño. Destacaron que la ciudad "es y será" siempre su casa

Messi y Di María hicieron llegar sus felicitaciones a la ciudad por el tricentenario

La ciudad de Rosario se prepara para festejar su tricentenario de la mano de músicos, artistas, deportistas y ciudadanos. En el marco de esta celebración, distintas personalidades destacadas se pronunciaron con respecto a su ciudad y dos saludos infaltables llegaron desde el mundo del fútbol.

Messi y Di María, los grandes campeones del mundo, conmemoraron los trescientos años de historia que cumple la ciudad de la bandera con sentidas palabras. En el caso de Leo, sus saludos llegaron desde Miami, mientras que Di María se pronunció desde Rosario.

Los videos de “Voces del Tricentenario” fueron publicados en la cuenta oficial de Instagram del Tricentenario. “De un campeón del mundo al lugar donde empezó todo. Gracias por llevarnos siempre en tu corazón, gracias por ser de acá” , reza la leyenda de los posteos.

El saludo de Messi

En su video, Leo Messi aprovechó para “mandarle un saludo muy grande a la gente de Rosario, felicitarlos por estos 300 años”.

“Es para mí un orgullo muy grande ser rosarino”, sostuvo el 10 de la selección. Además, analizó: “A pesar de que me tocó irme de chico, Rosario es y va a ser siempre mi casa”. Por último, envió sus cariños a los rosarinos y prometió verlos pronto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tricentenario Rosario (@tricentenariorosario)

>>Leer más: "Es Rosario": la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

El saludo de Di María

Di María también quiso felicitar a la ciudad por cumplir 300 años y expresó que se siente “muy orgulloso de ser rosarino”.

“Me tocó, en su momento, irme. Pero siempre tuve en mi cabeza volver a mi ciudad, al lugar donde nací, donde me crié, donde siempre fui feliz”, sostuvo.

Además, consideró: “Hoy nuevamente volviendo a esta hermosa ciudad soy la persona más feliz del mundo”. Para finalizar, el jugador de Rosario Central mandó un abrazo muy grande a todos.