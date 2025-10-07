La Capital | La Ciudad | Messi

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo muy grande ser rosarino"

Los campeones del mundo recordaron a su ciudad natal con cariño. Destacaron que la ciudad "es y será" siempre su casa

7 de octubre 2025 · 10:05hs
Messi y Di María hicieron llegar sus felicitaciones a la ciudad por el tricentenario

Messi y Di María hicieron llegar sus felicitaciones a la ciudad por el tricentenario

La ciudad de Rosario se prepara para festejar su tricentenario de la mano de músicos, artistas, deportistas y ciudadanos. En el marco de esta celebración, distintas personalidades destacadas se pronunciaron con respecto a su ciudad y dos saludos infaltables llegaron desde el mundo del fútbol.

Messi y Di María, los grandes campeones del mundo, conmemoraron los trescientos años de historia que cumple la ciudad de la bandera con sentidas palabras. En el caso de Leo, sus saludos llegaron desde Miami, mientras que Di María se pronunció desde Rosario.

Los videos de “Voces del Tricentenario” fueron publicados en la cuenta oficial de Instagram del Tricentenario. “De un campeón del mundo al lugar donde empezó todo. Gracias por llevarnos siempre en tu corazón, gracias por ser de acá”, reza la leyenda de los posteos.

>>Leer más: Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

El saludo de Messi

En su video, Leo Messi aprovechó para “mandarle un saludo muy grande a la gente de Rosario, felicitarlos por estos 300 años”.

“Es para mí un orgullo muy grande ser rosarino”, sostuvo el 10 de la selección. Además, analizó: “A pesar de que me tocó irme de chico, Rosario es y va a ser siempre mi casa”. Por último, envió sus cariños a los rosarinos y prometió verlos pronto.

>>Leer más: "Es Rosario": la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

El saludo de Di María

Di María también quiso felicitar a la ciudad por cumplir 300 años y expresó que se siente “muy orgulloso de ser rosarino”.

“Me tocó, en su momento, irme. Pero siempre tuve en mi cabeza volver a mi ciudad, al lugar donde nací, donde me crié, donde siempre fui feliz”, sostuvo.

Además, consideró: “Hoy nuevamente volviendo a esta hermosa ciudad soy la persona más feliz del mundo”. Para finalizar, el jugador de Rosario Central mandó un abrazo muy grande a todos.

Noticias relacionadas
Pablo Javkin en su discurso por el Tricentenario de Rosario

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

A partir del ciclo lectivo 2026, se inaugura un sistema digital de inscripció escolar

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Volverán los días templados a Rosario, aunque se espera un fin de semana con lluvias

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

La plaza 25 de Mayo inundada de gente en el marco del Segundo Centenario de Rosario

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Ver comentarios

Las más leídas

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Lo último

¿Plagio o coincidencia? Vinculan una canción de Taylor Swift con un viejo hit de Luis Miguel

¿Plagio o coincidencia? Vinculan una canción de Taylor Swift con un viejo hit de Luis Miguel

Se viene el show del Tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Se viene el show del Tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Un exjugador de la selección de México fue detenido por presunto abuso sexual a una menor

Un exjugador de la selección de México fue detenido por presunto abuso sexual a una menor

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Fue en el Hospital Cullen y permitió, con una técnica poco usual, ablacionar corazón, hígado y riñones de un solo paciente. Una intervención compleja de alta precisión

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino
La Ciudad

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Rosario robustece su mística y celebra sus 300 años de historia mirando al futuro

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario robustece su mística y celebra sus 300 años de historia mirando al futuro

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Ovación
Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos
Ovación

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Policiales
Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

La Ciudad
Se viene el show del Tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto
La Ciudad

Se viene el show del Tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto

Javkin en el acto del Tricentenario: Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena
Política

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública
La Ciudad

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Información General

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?