La Capital | Policiales | taxista

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Los delincuentes sorprendieron a la conductora este lunes en inmediaciones del Puente Negro y huyeron sin ser identificados

7 de octubre 2025 · 08:47hs
La mujer taxista hizo la denuncia a través de un compañero de trabajo.

La mujer taxista hizo la denuncia a través de un compañero de trabajo.

La policía rosarina comenzó a investigar este lunes el robo a una taxista que estaba trabajando en la zona norte. Según fuentes oficiales, dos ladrones abordaron a la víctima a la noche y le quitaron algunas de sus pertenencias. El operativo vinculado a la denuncia concluyó sin arrestos.

El asalto ocurrió en inmediaciones del barrio Parque Casas y a pocas cuadras del Puente Negro. De acuerdo al reporte del Comando Radioeléctrico, la conductora estaba en buen estado de salud y resultó ilesa después del encuentro con los maleantes.

Los uniformados encontraron a la taxista sobre Pavlov al 1200. En esta instancia confirmaron que los delincuentes le arrebataron distintos elementos personales, pero no se llevaron dinero en efectivo a la hora de la huida.

Robo a una taxista cerca del Puente Negro

El operativo se llevó a cabo en una calle ubicada cerca de la avenida Sorrento. Alrededor de las 20.30, el operador de radio taxi de una empresa de Granadero Baigorria llamó a la policía por un robo registrado en ese sector de Rosario.

Cuando llegaron al lugar, los efectivos comprobaron que la mujer no había logrado utilizar el botón de pánico del sistema de la flota. Los ladrones no la agredieron y escaparon sin ser identificados.

>> Leer más: Robaron a un taxista pero fueron atrapados por la geolocalización de un celular

El reporte oficial indica que los delincuentes se llevaron el teléfono celular de la víctima y las llaves del coche. Además le sustrajeron una alianza y un buzo negro.

La policía no pudo dar con los asaltantes durante el procedimiento entre Sorrento y la avenida Casiano Casas. Después de entrevistar a la conductora, el testimonio y el resto del registro del operativo quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 10ª.

Noticias relacionadas
Ramón, el padre de Franco Casco, es uno de los querellantes que pidió ante Casación que se anule la absolución de los policías

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La banda era dirigida por un preso que entonces estaba en la unidad penitenciaria Nº 6, en la ex alcaidía de Jefatura

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

El robo de la indumentaria estuvo valuado en $5,5 millones de pesos. 

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Nora Yolanda Bergamin fue hallada sin vida por su nieto en su casa de French al 600 de Granadero Baigorria.

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Ver comentarios

Las más leídas

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Lo último

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

La Voz Argentina: quiénes son los primeros semifinalistas y cuándo es la gran final

"La Voz Argentina": quiénes son los primeros semifinalistas y cuándo es la gran final

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Fue en el Hospital Cullen y permitió, con una técnica poco usual, ablacionar corazón, hígado y riñones de un solo paciente. Una intervención compleja de alta precisión

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino
La Ciudad

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Rosario robustece su mística y celebra sus 300 años de historia mirando al futuro

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario robustece su mística y celebra sus 300 años de historia mirando al futuro

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Ovación
Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Policiales
Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

La Ciudad
Javkin en el acto del Tricentenario: Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior
La Ciudad

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena
Política

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública
La Ciudad

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Información General

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur