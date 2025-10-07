Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Los delincuentes sorprendieron a la conductora este lunes en inmediaciones del Puente Negro y huyeron sin ser identificados

La mujer taxista hizo la denuncia a través de un compañero de trabajo.

La policía rosarina comenzó a investigar este lunes el robo a una taxista que estaba trabajando en la zona norte. Según fuentes oficiales, dos ladrones abordaron a la víctima a la noche y le quitaron algunas de sus pertenencias . El operativo vinculado a la denuncia concluyó sin arrestos.

El asalto ocurrió en inmediaciones del barrio Parque Casas y a pocas cuadras del Puente Negro. De acuerdo al reporte del Comando Radioeléctrico, la conductora estaba en buen estado de salud y resultó ilesa después del encuentro con los maleantes.

Los uniformados encontraron a la taxista sobre Pavlov al 1200. En esta instancia confirmaron que los delincuentes le arrebataron distintos elementos personales, pero no se llevaron dinero en efectivo a la hora de la huida.

El operativo se llevó a cabo en una calle ubicada cerca de la avenida Sorrento. Alrededor de las 20.30, el operador de radio taxi de una empresa de Granadero Baigorria llamó a la policía por un robo registrado en ese sector de Rosario.

Cuando llegaron al lugar, los efectivos comprobaron que la mujer no había logrado utilizar el botón de pánico del sistema de la flota. Los ladrones no la agredieron y escaparon sin ser identificados.

El reporte oficial indica que los delincuentes se llevaron el teléfono celular de la víctima y las llaves del coche. Además le sustrajeron una alianza y un buzo negro.

La policía no pudo dar con los asaltantes durante el procedimiento entre Sorrento y la avenida Casiano Casas. Después de entrevistar a la conductora, el testimonio y el resto del registro del operativo quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 10ª.