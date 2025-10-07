La Capital | Zoom | Anmat

Anmat retiró del mercado un lote de galletitas integrales

El paquete presentaba el símbolo de alimento libre de gluten mientras que contenía harina de trigo entre sus ingredientes

7 de octubre 2025 · 12:16hs
Anmat retiró del mercado un lote de galletitas integrales con castañas de cajú y almendras

Anmat retiró del mercado un lote de galletitas integrales con castañas de cajú y almendras

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) solicitó el retiro del mercado de un producto identificado como libre de gluten por no cumplir con esta condición. Se trata de un paquete de galletitas integrales.

La medida fue tomada a partir de un monitoreo del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud del municipio de General Pueyrredón. En este se detectó la comercialización del producto con el rótulo de “Alimento libre de Gluten” sin autorización. Entre sus ingredientes, las galletitas presentan harina de trigo, lo cual las hace estrictamente opuestas a la condición de “sin gluten”.

A partir de esto, Anmat se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias para monitorear el retiro del mercado del lote involucrado del producto.

El lote de galletitas integrales involucrado

El producto en cuestión se identifica como:

  • Galletitas integrales con castañas de cajú y almendras, dietéticas, marca: Jasmine, nombre fantasía: Cookies amendoas e castanhas, lote: X19225B01, vto: 11/7/2026

El producto, identificado como “Alimento libre de Gluten”, ingresó al país mediante PD-2025-89721502-APN-INAL#ANMAT.

Las recomendaciones de Anmat

Para evitar complicaciones a raíz de esta situación, Anmat compartió algunas recomendaciones. Así, el organismo aconseja:

  • Que la población celíaca o alérgica al gluten que tenga en su poder este producto chequee el lote y se abstenga de consumirlo. Además, es de vital ayuda comunicarse con el importador vía mail al correo [email protected]
  • Que quienes los expendan lo retiren de la comercialización con urgencia y se contacten con su proveedor.
