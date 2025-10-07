Anmat retiró del mercado un lote de galletitas integrales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) solicitó el retiro del mercado de un producto identificado como libre de gluten por no cumplir con esta condición. Se trata de un paquete de galletitas integrales.
La medida fue tomada a partir de un monitoreo del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud del municipio de General Pueyrredón. En este se detectó la comercialización del producto con el rótulo de “Alimento libre de Gluten” sin autorización. Entre sus ingredientes, las galletitas presentan harina de trigo, lo cual las hace estrictamente opuestas a la condición de “sin gluten”.
A partir de esto, Anmat se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias para monitorear el retiro del mercado del lote involucrado del producto.
El producto en cuestión se identifica como:
El producto, identificado como “Alimento libre de Gluten”, ingresó al país mediante PD-2025-89721502-APN-INAL#ANMAT.
Para evitar complicaciones a raíz de esta situación, Anmat compartió algunas recomendaciones. Así, el organismo aconseja:
