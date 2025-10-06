La Capital | La Ciudad | Tricentenario

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

El Monumento a la Bandera ya esta preparado para el gran evento del martes en el marco de los 300 años de Rosario

6 de octubre 2025 · 17:04hs
El Monumento a la Bandera se prepara para el Tricentenario de Rosario

Gustavo de los Ríos / La Capital

El Monumento a la Bandera se prepara para el Tricentenario de Rosario

El Monumento Nacional a la Bandera ya está listo para recibir, este martes, a Juan Carlos Baglietto y a Nicki Nicole junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario en el marco de los festejos del Tricentenario de la ciudad.

El evento, que comenzará a las 18 y contará con grandes exponentes de la música rosarina, promete ser multitudinario. Los preparativos en el Parque Nacional a la Bandera comenzaron el miércoles pasado pero este lunes ya se encuentran las pantallas y todas las luces del escenario dispuesto frente a la proa del emblemático Monumento.

El domingo por la noche los artistas involucrados realizaron el último ensayo general en el teatro El Círculo. Con el escenario ya ubicado, sólo quedan afinar algunos detalles para la prueba de sonido de este lunes a las 20.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 16.35.34

Este será el primer show sinfónico que realizará Nicki Nicole en su carrera artística, con más de 70 músicos en escena y un repertorio original creado para este espectáculo, que contará con la dirección de Nicolás Sorín. Además tocarán Juan Carlos Baglietto, Delfina, Sofi Gazzaniga, Mica Racciatti y Mery San Dámaso.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 16.34.53

De Rosario para Rosario

"La ciudad cumple 300 años y lo celebra con la fuerza de su música. Una ciudad que nació a orillas del río y creció con la energía de su gente, que encuentra en el arte la manera más genuina de contar su historia, vivir su presente y proyectar su futuro. La música es parte esencial de la identidad de Rosario, cuna de artistas que trascendieron fronteras y que hoy siguen dejando su huella en el mundo. La ciudad suena en cada acorde, en cada letra, en cada corazón. Esa música nos recuerda que lo mejor de nuestra historia se sigue escribiendo aquí y ahora, desde Rosario hacia el mundo", indicaron desde el gobierno municipal.

El show busca también tiene un perfil solidario, ya que en la previa y durante el evento el público tendrá la posibilidad de realizar donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, "contribuyendo así a fortalecer una institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad".

WhatsApp Image 2025-10-06 at 16.36.22

Operativo de tránsito por los festejos del Tricentenario

Las interrupciones en el flujo vehicular están previstas desde las 14 y hasta el final de la jornada. Habrá más de 70 agentes en la zona y 120 efectivos policiales. Además se reforzará el transporte urbano de pasajeros y se habilitará un sector de estacionamiento exclusivo para motos. Recomiendan el acceso peatonal desde Córdoba, Buenos Aires y Belgrano, en ambos sentidos

Se dispuso una serie de cortes y ordenamiento del estacionamiento, lo que incluye un sector exclusivo para aparcar motos y se recomienda el acceso peatonal desde Córdoba, Buenos Aires y Belgrano, en ambos sentidos.

>>Leer más: Javkin sobre el recital en el Monumento: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

“Va a ser un evento único para la ciudad de Rosario y nos estamos preparando para eso, con más de 70 agentes de nuestra Secretaría de Control y 120 efectivos policiales. Además habrá refuerzos en las líneas de colectivos que llegan a la zona. Es importante venir con tiempo para poder disfrutar del show. Y también, por supuesto, con paciencia, ya que será un espectáculo masivo”, destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera.

En ese marco, las interrupciones en el flujo vehicular están previstas desde las 14 y hasta el final de la jornada. Se efectuarán en los siguientes puntos:

►Avenida Belgrano y San Juan

►Avenida Libertad y San Juan

►R. Domínguez y Belgrano

►R. Domínguez y F. de Navarra

►Avenida Belgrano y Rioja (La Fluvial)

►Avenida Belgrano y Buenos Aires

►Avenida Belgrano y Laprida

►Avenida Belgrano y Sargento Cabral

►Avenida Belgrano y L. Porta

►Avenida Belgrano y Pasaje de las Artes

►1° de Mayo y Rioja (en este caso desde las 13 hs)

►Córdoba y Juan Manuel de Rosas (también desde las 13 hs)

►Transporte Urbano de Pasajeros

►Las líneas involucradas que tendrán más circulación son:

►MOVI, con 10 servicios de refuerzos; 102R – 106N/R – 112N/R – 116 – 121 – 123 – 127 – 131 – 132

►ROSARIO BUS, con entre 8 y 10 servicios de refuerzos; 101N – 110 – 122V/R – 126N/R – 128N/R – 130 – 140 – 142N/R – 143/136/137N/R – 145/133 C9 y Soldini – 146N/R

Monseñor Martín fue el primero en recibir una de las medalla del tricentenario.

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

El intendente Javkin ofreció detalles del show de Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto por los 300 años de Rosario

Pablo Javkin: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

Rosario se prepara para una nueva edición de la Semana del Arte.

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

tricentenario: nicki nicole, la sinfonica y baglietto, gratis en el monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Según el informe del Colegio de Corredores Inmobiliarios y la UNR, los valores de venta en Rosario crecieron hasta un 11% interanual en dólares, con el centro como epicentro. Los alquileres de monoambientes ya promedian los $280.000 mensuales.

