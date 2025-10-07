Pami: el beneficio de traslados gratuito que pocos conocen

Entre los servicios brindados por Pami, los jubilados con problemas de movilidad puede pedir traslados a sus consultas médicas. Cómo hacerlo

Los jubilados pueden acceder a un beneficio de traslados gratuitos de Pami en octubre

Entre los múltiples servicios y beneficios que ofrece el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( Pami ), existen algunos que no son tan conocidos por sus afiliados pero que están activamente disponibles. Este es el caso de los traslados programados en ambulancia que Pami ofrece en todo el país .

Para aquellos afiliados que se encuentran físicamente impedidos de movilizarse para asistir a consultas médicas, tratamientos médicos prolongados, sesiones, estudios médicos, etc. se ofrece un servicio de traslados programados que permite al afiliado despreocuparse por la llegada al consultorio.

Dependiendo de la provincia y el departamento, existen números telefónicos diversos con los cuales es posible comunicarse para pedir el servicio. Desde la página web www.pami.org.ar/traslados-programados es posible consultar por el número que corresponde a la ubicación del afiliado.

En el caso de los afiliados de la ciudad de Rosario, el número con el cual se debe establecer comunicación es 0341-4373737 | 0800-888-9003.

>>Leer más: Pami entrega gratis cinco elementos clave para la salud: cuáles son y cómo pedirlos

Cómo solicitar un traslado programado en Pami

En todo el país (excepto en Buenos Aires) el procedimiento es el mismo. El afiliado se debe comunicar directamente con el prestador de traslados programados que figura en la Cartilla Médica, quien le va a indicar los pasos a seguir:

Si el prestador indica que el traslado a realizarse no supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta), programará con el afiliado el día y horario del servicio.

Si el prestador indica que el traslado supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta) el afiliado deberá acercarse a su Agencia/UGL para que le autoricen el traslado. Una vez autorizado, ya podrá coordinar con su prestador el día y horario del traslado.

En ambos casos, el afiliado deberá contar con el Formulario de solicitud completo y firmado por su médico tratante. Este puede descargarse desde la página web oficial de Pami.

Qué hacer si hay dudas sobre los traslados

Si existe alguna duda o dificultad en el proceso de solicitud de traslado, es posible contactarse con Pami a través de su línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, a la que se accede llamando al 138.

También están disponibles la sección de “preguntas frecuentes" en la página oficial o el bot de Pami en WhatsApp.