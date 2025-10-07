Se viene el show del Tricentenario de Rosario: fanáticos acampan a la espera de Nicki Nicole y Baglietto La celebración de los 300 años de la ciudad en el Monumento a la Bandera genera gran expectativa para los rosarinos en un show que promete ser histórico 7 de octubre 2025 · 11:35hs

Foto: La Capital/Virginia Benedetto Fanáticas de Nicki Nicole hacen fila desde temprano en las inmediaciones del Monumento para asegurarse un lugar en la primera fila

El Monumental Nacional a la Bandera se prepara para recibir a dos artistas icónicos de la ciudad como Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto en el marco del Tricentenario de la ciudad de Rosario. La ilusión de los rosarinos por el espectáculo es tal que un grupo de chicas decidió acampar desde la noche anterior para poder observarlo desde la primera fila.

El lunes, Nicki se presentó al emblemático edificio para hacer las pruebas de sonido y luces, de cara a su primer concierto sinfónico, en compañía de la Orquesta Sinfónica Provincial. En las inmediaciones del lugar, destacó la importancia de este evento en su carrera: "Significa todo poder darle este show a la gente. Para mí no es un show más. Vamos a llorar".

Además de celebrar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, esta función musical, donde actuará la joven artista que cuenta con más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, será con fines solidarios. A lo largo de la noche, los asistentes podrán realizar donaciones voluntarias que serán trasladadas al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, con el fin de contribuir a la salud pública local.

image - 2025-10-07T120650.654 Foto: La Capital/Virginia Benedetto La grilla la completan otras músicas locales como Delfina, Mica Racciatti, Sofi Gazzaniga y Mery San Dámaso. La entrada es libre y gratuita para el público.

>> Leer más: Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

image - 2025-10-07T120527.143 Foto: La Capital/Virginia Benedetto Operativo policial para el evento Los cortes de tránsito por la zona comenzarán a las 14, hasta el final del evento. Habrá más de 70 agentes en la zona y 120 efectivos policiales. Además habrá mayor frecuencia en el transporte urbano de pasajeros y se incorporará un sector de estacionamiento exclusivo para motos. Recomiendan el acceso peatonal desde Córdoba, Buenos Aires y Belgrano, en ambos sentidos.