Central jugará en un nuevo horario con Vélez: ¿cuándo arranca el partido?

La Liga Profesional de Fútbol anunció un cambio de programación para uno de los duelos clave de la zona B del Torneo Clausura 2025

7 de octubre 2025 · 11:42hs
Central enfrentará a Vélez en el estadio José Amalfitani.

Marcelo Bustamante / La Capital

Central enfrentará a Vélez en el estadio José Amalfitani.

Después del gran triunfo en el Gigante de Arroyito, Central deberá ajustar la agenda de su viaje a Buenos Aires para el próximo partido. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció este martes un cambio de horario del partido con Vélez como parte de la programación del Torneo Clausura 2025.

Según un comunicado oficial, el encuentro comenzará más tarde en el estadio José Amalfitani. Hasta el momento es la única modificación dentro del cronograma que se había definido semanas atrás en la fecha 12 de la primera división argentina.

De acuerdo a la decisión de los organizadores del certamen, el duelo del Canalla y el Fortín empezará a las 22.15 este sábado. A partir de este ajuste, el plantel conducido por el director técnico Ariel Holan regresará más tarde a la ciudad después del cotejo en el barrio porteño de Liniers.

¿Por qué cambió el horario del partido de Central y Vélez?

La Liga Profesional señaló que el inicio del partido se retrasó por "cuestiones organizativas". Originalmente estaba previsto que arrancar a las 21.15 en la cancha de Vélez. El otro cotejo programado en Buenos Aires para ese día es la visita de Boca ante Barracas Central, que comenzará a las 14.30. En este caso no se anunciaron modificaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1975563946745864410&partner=&hide_thread=false

La Academia terminará la semana de entrenamiento este viernes y luego partirá hacia Buenos Aires con una baja confirmada en la formación inicial del último partido. Jaminton Campaz fue convocado a la selección de Colombia para una serie de amistosos y no estará disponible para enfrentar al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

>> Leer más: La Copa Libertadores y la final por una estrella, a la puerta de las ilusiones de Central

El Bicho salió cuando faltaban pocos minutos para cantar victoria ante River en el Gigante de Arroyito. Dado que no estará presente en Liniers, Holan deberá rearmar la parte ofensiva del mediocampo, donde tiene la opción de adelantar a Ignacio Malcorra para completar la alineación con Federico Navarro o darle una nueva chance como titular a Santiago López, entre otras alternativas.

Por su parte, Vélez empató 2 a 2 de visitante con Deportivo Riestra este lunes y perdió la oportunidad de quedar como único lider de la zona B del Torneo Clausura. El equipo de los hermanos Barros Schelotto quedó en segundo lugar con 22 puntos, mientras que el Malevo permanece como líder con una diferencia mínima. Previamente, Central igualó a River con 18 unidades y puede acercarse al tercer puesto si consigue otro triunfo este fin de semana.

Central Córdoba va por más. Daniel Teglia abraza a Diego Acoglanis, tras la clasificación a los cuartos de final.  

Central Córdoba ante Deportivo Español, la llave de cuartos que juega la ida el lunes

La distinción a Guillermo Ferretti en el recinto del Concejo Municipal, rodeado de sus afectos. Más de 30 años cubriendo a Central, con ética, profesionalismo y enorme compañerismo.

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

triunfo de central ante river: la prensa portena amplifico el llanto de gallardo y solo cingolani lo cruzo con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Ignacio Ovando en su barrio y el recibimiento especial que le dedicaron sus vecinos del barrio Tiro Suizo.

Quién es el defensor que debutó en Central y fue recibido con una fiesta en el barrio

