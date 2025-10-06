La Capital | Policiales | colombiano

Un colombiano fue condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

Dos hinchas de Atlético Nacional de Medellín tuvieron una discusión en el Parque Independencia que escaló a una pelea con una puñalada letal

6 de octubre 2025 · 12:52hs
El colombiano Johan Ramírez Patiño (a la izquierda) y la víctima

El colombiano Johan Ramírez Patiño (a la izquierda) y la víctima, Luis Diego Areiza Garcés.

Un ciudadano colombiano fue condenado este lunes a 8 años de prisión por matar a un compatriota en Rosario. El crimen ocurrió en 2014 cuando víctima y victimario, ambos hinchas de Nacional de Medellín, habían llegado a la ciudad para presenciar un partido contra Newell's.

Yohan Ramírez Patiño, hoy de 33 años, acordó en un procedimiento abreviado la condena a 8 años de prisión por el delito de homicidio simple. La víctima, Luis Diego Areiza Garcés, tenía 25 años al momento de ser asesinado a puñaladas tras una discusión.

A más de 11 años del crimen, este lunes el juez de Primera Instancia Rodrigo Santa resolvió homologar el procedimiento presentado por Fiscalía y aceptado por la defensa del imputado. El ahora condenado había sido aprehendido en diciembre de 2024 en Colombia y luego extraditado a Argentina.

Un colombiano condenado

El fiscal Adrián Spelta, a cargo de la investigación, enmarcó el crimen en un conflicto que tuvo como punto de partida una discusión verbal. Ocurrió el 10 de abril de 2014, cerca de las 5 y en la previa del partido que Nacional de Medellín había jugado contra Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por Copa Libertadores.

La discusión y el ataque a puñaladas fue en el Parque Independencia. La víctima y el homicida tenían una relación de amistad y estaban junto a otros dos amigos. La magnitud de aquella discusión inicial escaló hasta que el acusado sacó un cuchillo y apuñaló a Areiza Garcés a la altura del pecho.

El joven fue trasladado por personal policial al Hospital Clemente Álvarez. Allí los médicos pudieron estabilizarlo, pero con el paso de los días su cuadro se agravó y finalmente falleció el 17 de abril.

La captura

El imputado poseía pedido de captura internacional desde el 29 de abril de 2014 por esta causa y había sido detenido en Colombia el 17 de mayo de 2023, en la comuna de Robledo, Medellín, por otra investigación.

Fue apresado durante un control policial. Las autoridades informaron que le solicitaron identificación y figuró un reporte con circular de Interpol por el delito de homicidio cometido en Argentina. De 31 años y oriundo de Ibagué, lo trasladaron a la estación de policía bajo arresto mientras se realizó el proceso de extradición a la Argentina, que se concretó el miércoles pasado.

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

