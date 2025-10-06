Un colombiano fue condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

Dos hinchas de Atlético Nacional de Medellín tuvieron una discusión en el Parque Independencia que escaló a una pelea con una puñalada letal

Un ciudadano colombiano fue condenado este lunes a 8 años de prisión por matar a un compatriota en Rosario. El crimen ocurrió en 2014 cuando víctima y victimario, ambos hinchas de Nacional de Medellín, habían llegado a la ciudad para presenciar un partido contra Newell's.

Yohan Ramírez Patiño, hoy de 33 años, acordó en un procedimiento abreviado la condena a 8 años de prisión por el delito de homicidio simple. La víctima, Luis Diego Areiza Garcés, tenía 25 años al momento de ser asesinado a puñaladas tras una discusión.

>> Leer más: Llegó a Rosario siguiendo una pasión y cuatro puñaladas le quitaron la vida

A más de 11 años del crimen , este lunes el juez de Primera Instancia Rodrigo Santa resolvió homologar el procedimiento presentado por Fiscalía y aceptado por la defensa del imputado. El ahora condenado había sido aprehendido en diciembre de 2024 en Colombia y luego extraditado a Argentina.

Un colombiano condenado

El fiscal Adrián Spelta, a cargo de la investigación, enmarcó el crimen en un conflicto que tuvo como punto de partida una discusión verbal. Ocurrió el 10 de abril de 2014, cerca de las 5 y en la previa del partido que Nacional de Medellín había jugado contra Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por Copa Libertadores.

>> Leer más: Imputan a un colombiano que mató a otro en Rosario en la previa de un partido de Copa Libertadores

La discusión y el ataque a puñaladas fue en el Parque Independencia. La víctima y el homicida tenían una relación de amistad y estaban junto a otros dos amigos. La magnitud de aquella discusión inicial escaló hasta que el acusado sacó un cuchillo y apuñaló a Areiza Garcés a la altura del pecho.

El joven fue trasladado por personal policial al Hospital Clemente Álvarez. Allí los médicos pudieron estabilizarlo, pero con el paso de los días su cuadro se agravó y finalmente falleció el 17 de abril.

La captura

El imputado poseía pedido de captura internacional desde el 29 de abril de 2014 por esta causa y había sido detenido en Colombia el 17 de mayo de 2023, en la comuna de Robledo, Medellín, por otra investigación.

>> Leer más: Llegó a Rosario siguiendo una pasión y cuatro puñaladas le quitaron la vida

Fue apresado durante un control policial. Las autoridades informaron que le solicitaron identificación y figuró un reporte con circular de Interpol por el delito de homicidio cometido en Argentina. De 31 años y oriundo de Ibagué, lo trasladaron a la estación de policía bajo arresto mientras se realizó el proceso de extradición a la Argentina, que se concretó el miércoles pasado.