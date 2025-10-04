La Capital | Zoom | Taylor Swift

Taylor Swift y "The Life of a Showgirl": el magnetismo del detrás de escena

Con su duodécimo álbum, la artista explora los altos y bajos de una vida bajo el foco. Jugando con las melodías y las letras pop, su arte de contar historias sigue expandiendo su legado

The Life of a Showgirl es el nuevo álbum de Taylor Swift

"The Life of a Showgirl" es el nuevo álbum de Taylor Swift, producido junto a Max Martin y Shellback

Durante la última década, Taylor Swift ha redefinido el género pop con cada uno de sus proyectos que, a poco de lanzarse, se convertían en objeto de innumerables análisis y apreciaciones, delatando la inabarcabilidad de su narrativa. Con su reciente lanzamiento,The Life of a Showgirl”, la artista desgaja sobre la mesa una capa más de su mundo y cuando parece que ya no queda nada más por hacer, Taylor Swift vuelve a reinventarse.

¿Qué hacer después de haberlo hecho todo? ¿Qué hay después de romper los récords que ella misma había establecido, después de realizar la gira más exitosa del mundo y ganarse finalmente el respeto de la industria cultural en su totalidad? Solo la pasión y la ambición de Taylor Swift podían descubrirlo. Tras casi 20 años de su entrada al mundo musical, la artista sigue logrando que sus lanzamientos se sientan frescos y enérgicos.

Aunque el talento de Swift para componer es claro, hay otra gran herramienta que la artista domina a la perfección y es el arte de la reinvención. Como quedó de manifiesto en “The Eras Tour”, más allá del estilo propio que une a sus álbumes, cada uno de ellos se destaca por una estética muy característica y distintiva con respecto de los demás. Así, Swift vive envuelta en aires de novedad y de sorpresa, sabiendo ofrecer siempre algo tan poderoso como original.

Embed - Taylor Swift - Father Figure (Visualizer)

“The Life of a Showgirl” deja entrar a los oyentes a una faceta incómoda, oscura y tragicómica de la vida de la artista. Con melodías pegadizas y una producción hipnótica, Swift devela los secretos detrás de la vida de una estrella y lo hace con sentimiento y humor. Rebelde, disruptiva y siempre introspectiva, la artista corre el telón para que sus fans conozcan una nueva cara de su persona.

La vida de una “Showgirl” y el drama del espectáculo

“The Life of a Showgirl” es un álbum lleno de colores, emociones y brillo, pero también está lleno de drama, desventuras y reflexividad. Con su escritura introspectiva en combinación con una melodía vivaz, la pieza representa los altos y bajos de la vida del espectáculo, lugares que Taylor Swift supo ocupar.

Las historias que cuenta Taylor tienen siempre que ver con sus vivencias, por eso se sienten tan transparentes y auténticas. Aunque en estos momentos la fama, reconocimiento y vida amorosa de la artista parecen inmejorables, siempre existe ese momento, cuando se apagan las luces y se cierra el telón, en el que la soledad desata emociones silenciosas y punzantes.

Algunas de las temáticas que aborda en “The Life of a Showgirl” tienen que ver con recuperar la fe en el amor, con ser salvada después de una era gris y nebulosa como lo fue la de “The Tortured Poets Department”. Ese optimismo y romanticismo empedernidos son características de la discografía de Swift que parecían tambalear en su último proyecto, pero que con este nuevo álbum la llevan de nuevo a su centro sentimental.

No obstante, no todo es amor y reconocimiento para una mujer del espectáculo, también existe el odio, el rencor, la soledad y los celos, emociones en las que Taylor también se detiene. Con canciones en respuesta directa a personas que hablaron mal de ella y la infaltable cuota de introspección, Swift revuelve las tumbas de su pasado reciente, se sienta con su dolor y cuando puede, también, se ríe de él.

Embed - Taylor Swift - The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) (Visualizer)

Además, en este álbum la compositora se permite jugar con el lenguaje con gracia y soltura, no deja de poner su tinte poético pero, como ya venía apareciendo en otros álbumes, se anima a utilizar las palabras que desea sin aferrarse a lo políticamente correcto. Lo mismo ocurre con las temáticas, que ya no se moldean a partir de la vergüenza por la parte oscura de lo humano, sino a partir de la aceptación y desdramatización. No quedan fuera algunas críticas sutiles y en tono sarcástico de la falsedad y frialdad del mundo del espectáculo y hasta del sistema patriarcal.

El arte de contar historias

Este vistazo que Taylor ofreció de su detrás de escena en “The Life of a Showgirl” refuerza la conexión tan íntima con sus fans y se da a partir de su storytelling, su arma más poderosa. Sin importar la estética, estilo o identidad de sus proyectos, hay algo que los convierte en tesoros y tiene que ver con la cantidad de escenas precisamente detalladas que proporciona su lírica.

Fue justamente su capacidad de narrar la que coronó a Taylor Swift como una de las artistas más influyentes de la década. Aunque desde sus inicios la cantante había cosechado cualquier cantidad de premios y reconocimientos, pareciera que su habilidad artística no fue considerada hasta 2020, cuando su álbum “Folklore” demostró todo su potencial narrativo. A partir de las historias folclóricas de sus letras, no solo se empezó a legitimar su voz sino que además se revalorizó toda su anterior discografía, minimizada por pertenecer al género más subestimado: el pop.

En este álbum y a partir de relatos puntuales, Taylor revela de alguna manera su actual filosofía de vida: saltar y arriesgarse a arruinar todo antes que quedarse toda la vida con las dudas, reírse de las antipatías, aceptar los muertos que todos tienen en su placard, desdramatizar el desamor y confiar en el mañana. Si hay algo que sostiene en sus nuevas canciones es que aprendió a vivir su vida en el centro de la escena y sin temor a los focos, encontrando tarde o temprano ese color resplandeciente en sus cielos más nublados.

Embed - Taylor Swift - The Fate of Ophelia (Visualizer)

