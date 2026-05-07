San Lorenzo: piden la libertad para uno de los imputados por el asesinato de Sofía Delgado

La joven de 20 años fue asesinada en Puerto San Martín en 2024. La pena en expectativa es de prisión perpetua y los acusados esperan el juicio oral

Este jueves en los tribunales de San Lorenzo se debatirá la prorroga de prisión preventiva de los tres imputados por el homicidio de Sofía Delgado , la joven que pareció muerta el 15 de noviembre de 2024 . Los imputados son Alejandro Bevilacqua, Eduardo Mordini y Brian Baumann.

En noviembre de 2024 el fiscal Carlos Ortigoza concluyó que la principal hipótesis es que se trató de un homicidio y que a la joven la mataron "por placer". Luego de esa audiencia el fiscal les atribuyó el delito de homicidio calificado a los tres detenidos , lo que prevé la pena de prisión perpetua. Las mujeres fueron acusadas por encubrimiento y quedaron en libertad pero con restricciones.

Según el portal Pregón, de San Lorenzo, la audiencia se debe a la solicitud de libertad planteada por las defensas de los imputados, tras transcurrir más de un año y medio en prisión preventiva y con la mayoría de la evidencia recolectada para elevar la instrucción y poner fecha para un juicio oral.

Pedido de libertad

El pasado 4 de abril se realizó la última audiencia del caso, donde el abogado defensor Pablo Casella, quien representa al imputado Eduardo Mordini, solicitó la libertad de su defendido.

lug Camino de la Cremería, donde hallaron el cuerpo de Sofía Delgado

En sus argumentos, sostuvo que todas las evidencias reunidas hasta el momento son de carácter exonerativo para Mordini en relación con el homicidio, buscando que se cambie la calificación de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas cometido contra una mujer mediando violencia de género, delito que prevé prisión perpetua, a un encubrimiento, que tiene una pena menor. El juez Romanini rechazó el planteo defensivo y el letrado apeló la resolución, que se tramita en la Cámara de Apelaciones de Rosario, aún sin resolución.

>> Leer más. Sofía Delgado: se conocieron los resultados de la autopsia preliminar

En tanto los abogados Gabriel Filippini y María Laura Maderna, querella que representa a los hermanos de la víctima, sostuvieron: “Entendemos que al día de la fecha no se ha modificado la plataforma fáctica, se ha hecho un planteo sobre que Mordini había dado negativo los resultados de ADN en la causa, por lo cual el defensor plantea que hay una participación de Mordini en la etapa posterior al homicidio, ya delineándolo como un encubrimiento, y nosotros consideramos que no, que ahí obviamente tanto la Fiscalía como la querella cuentan con prueba que está ya cautelada en la causa”.

Crimen salvaje

La investigación del homicidio determinó que Sofía fue asesinada el 30 de octubre de 2024, noche en la que se registró su desaparición. Ese día Alejandro Bevilaqcua, que mantenía una relación con Sofía, la pasó a buscar en un Peugeot 308 y la llevó hasta un taller de Puerto San Martín ubicado en Corrientes al 100 que es propiedad de Eduardo Mordini, otro de los imputados.

En la noche ocurrió el crimen. Según el informe preliminar de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de la muerte fue asfixia mecánica. Una vez que Sofía había fallecido fue Brian Bauman, empleado del taller, quien ató de pies y manos a la víctima y la introdujo en una bolsa que luego recubrió con un aislante térmico. Luego la ubicaron dentro de una bolsa de arpillera y la trasladaron al sector rural de Ricardone conocido como "camino de la Cremería".