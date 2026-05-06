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Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y piden ayuda: "Salí descalzo"

Emiliano se despertó en medio de la madrugada y pudo alertar a su familia del fuego que consumía su vivienda. Aunque salieron ilesos, las llamas devoraron hasta los cimientos

6 de mayo 2026 · 18:44hs
Así quedó la casa de Emiliano tras el incendio

Así quedó la casa de Emiliano tras el incendio

Una familia perdió su casa y todas sus pertenencias tras un incendio en barrio Tango, en la zona oeste de Rosario. Las llamas se iniciaron en una vivienda lindera, pero el fuego avanzó sobre el hogar de Emiliano, que contó a La Capital: “Salí con lo puesto. Ando descalzo desde la madrugada”.

El siniestro se dio en la madrugada de este miércoles en Benteveo y Jacobacci cuando en una vivienda se inició el fuego. Las llamas llegaron a contactar con una lona de la casa de Emiliano y allí se desató la catástrofe.

Sorprendido por la presencia de humo, Emiliano se levantó y vio como ardía parte de su casa. Rápidamente alertó a su familia que pudieron salir, mientras tanto el fuego consumía la vivienda que mayoritariamente tenía paredes de madera y chapa. “No me quedó nada de mi casa. Salí descalzo”, le dijo Emiliano a este medio. En la casa estaban él, su pareja, su hijo de 2 años y su hermano, que por fortuna no sufrieron lesiones de consideración.

Con desazón intentaron reconstruir su casa, pero se encontraron con que no quedaron ni los cimientos. Rápidamente los vecinos se acercaron a ayudar, conmovidos por la situación y por el cariño que le tienen a Emiliano en el barrio, reconocido por rescatar perros callejeros.

incendio barrio Tango 6.5 (1)

A las horas de conocerse el hecho, los vecinos de Rosario se acercaron a colaborar con la familia, principalmente con el niño de 2 años, que recibió pañales, ropa y alimentos. Hasta le ofrecieron un lugar en el barrio Stella Maris para poder reconstruir su vivienda, pero él quiere quedarse en la zona. Sin zapatillas, Emiliano volvió a pedir por ayuda para los tres adultos: ropa, calzado, comida y hasta elementos para reconstruir su casa son bien recibidos por la familia.

Emiliano trabaja de changarín en el Mercado de Concentración de Fisherton y ahora en temporada baja va los lunes y jueves. El resto de los días dedica sus jornadas a trabajos de albañilería y otros oficios, cuando no hay labores se la rebusca cirujeando, así armó su hogar que vio perderlo por las llamas.

Para colaborar con la familia, Emiliano puso a disposición el teléfono de contacto: 341-2789618

Reconocido por rescatar mascotas

Emiliano es cara conocida en barrio Tango. Los vecinos destacan su altruismo con las mascotas, principalmente los perros. Él y su familia rescata perros abandonados o maltratados y los pone a resguardo, le da un techo, comida y una mejor vida.

Al momento del incendio tenía cinco perros, que al quedarse sin un lugar para cuidarlos se quedaron en la casa del vecino, Cristian, que tiene un refugio para perros.

Me gusta cuidar animales y me hace mal que los maltraten”, contó Emiliano. Su amor por los perros nació hace muchos años, cuando vio como vecinos de su barrio maltrataban a su mascota. Desde ahí, se dedicó al cuidado desinteresado de los perros de la calle.

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