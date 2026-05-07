Otra causa más: la Justicia ordenó la detención de Felipe Pettinato por estafas y falsificaciones

Tras la condena por la muerte de su neurólogo, el imitador recibió otro revés judicial por hechos relacionados

Felipe Pettinato enfrenta una nueva causa. Tras ser condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte dolosa de su neurólogo Melchor Rodrigo en 2022, fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados.

La medida fue dispuesta por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además estableció una serie de restricciones mientras avanza la investigación. En este marco, ordenó la detención con arresto domiciliario de Pettinato, con monitoreo electrónico mediante tobillera, prohibición de salida del país y un embargo de bienes fijado en un millón y medio de pesos.

El acusado podrá salir únicamente para asistir a tratamientos vinculados a su recuperación de consumo problemático de sustancias.

Estas nuevas acusaciones se desprenden de la investigación por la muerte del neurólogo, ocurrida en 2022 durante un incendio en el departamento de Felipe, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. El pasado lunes 20 de abril, la Justicia consideró que Pettinato fue responsable de iniciar el fuego, y por lo tanto culpable del delito de estrago doloso seguido de muerte.

A partir de ese hecho, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en el uso de recetas médicas. De acuerdo a la nueva acusación, Felipe habría utilizado documentación falsificada a nombre del profesional fallecido para obtener medicación.