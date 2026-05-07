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Bloquearon el acceso a la autopista Rosario-Buenos Aires en el marco de una protesta

La CCC, ATE Rosario, la CTA Autónoma y otras organizaciones se reunieron sobre Oroño y Batlle y Ordóñez en el marco de una jornada nacional de lucha

7 de mayo 2026 · 12:11hs
El tránsito hacia la autopista Rosario-Buenos Aires quedó cerrado a las 10.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El tránsito hacia la autopista Rosario-Buenos Aires quedó cerrado a las 10.

La circulación en la cabecera de la autopista Rosario-Buenos Aires se restringió este jueves a la mañana debido a una manifestación. La protesta derivó en un corte de tránsito a metros de avenida Circunvalación, donde Gendarmería Nacional intervino para vigilar la asamblea programada.

La concentración comenzó a las 9 y una hora más tarde se interrumpió el paso vehicular ante la presencia de las fuerzas de seguridad federales. Los organizadores confirmaron que pretendían mantener la concentración hasta el mediodía con el fin de visibilizar sus reclamos en el marco de una jornada nacional de lucha.

Ni bien se puso en marcha el encuentro frente al casino, la Municipalidad de Rosario recomendó evitar la zona de bulevar Oroño y avenida Batlle y Ordóñez. Si bien no se podía llegar a la autopista por la rotonda, se mantenía abierto el acceso a la ciudad en sentido hacia el norte y también el resto de los enlaces de Circunvalación.

¿Por qué cortaron el tránsito cerca de la autopista Rosario-Buenos Aires?

El bloqueo se puso en marcha como parte de la convocatoria a una asamblea bajo la consigna "Trabajo para todos". La manifestación fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma), entre otras organizaciones.

Asamblea Oroño Batlle y Ordóñez 2

Mientras se reunían los manifestantes cerca del City Center Rosario, Gendarmería inició un operativo de control alrededor del cruce de Oroño y Batlle y Ordóñez. Finalmente, el tránsito hacia el sur quedó cerrado hasta la finalización de la asamblea popular.

>> Leer más: Masiva movilización en Rosario contra la reforma laboral del gobierno de Milei

Entre otras cuestiones, la movilización a nivel nacional a apunta a revertir el cierre del programa Volver al Trabajo, que cuenta con unos 950.000 beneficiarios en todo el país. También se incluye un reclamo de aumento a la mitad del salario mínimo, vital y móvil en la asignación de dichos recursos.

Asamblea Oroño Batlle y Ordóñez 1

La Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) dijeron presente en la zona sur para pronunciarse contra la política económica Poder Ejecutivo nacional. En esta instancia plantearon que el gobierno debe extender la inscripción en el programa estatal a todos los desocupados y advirtieron: "El hambre es un crimen".

¿Dónde hay cortes de tránsito este jueves en Rosario?

La Municipalidad de Rosario confirmó cortes de tránsito este jueves en los siguientes puntos del mapa urbano:

  • Bulevar Oroño y avenida Batlle y Ordóñez, mano hacia el sur
  • Avenida Pellegrini y Necochea, mano hacia el oeste
  • Leandro N. Alem y Ocampo
  • Ovidio Lagos entre Saavedra y Bulevar Seguí, mano hacia el sur
  • Bulevar Seguí entre San Martín y Entre Ríos
  • Bulevar Seguí entre bulevar Oroño y Dorrego
  • Buenos Aires y Mendoza
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