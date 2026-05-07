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Crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52% no sabe qué hará en el futuro laboral

Más de la mitad de los chicos de 15 años no sabe qué hará en el futuro. La incertidumbre creció 30 puntos y es mayor en sectores vulnerables

7 de mayo 2026 · 09:39hs
Más de la mitad de los adolescentes no proyecta su futuro laboral 

Más de la mitad de los adolescentes no proyecta su futuro laboral 

En Argentina, la incertidumbre sobre el futuro laboral entre los adolescentes crece con fuerza. Según un informe de Argentinos por la Educación, el 52% de los estudiantes de 15 años no sabe a qué se quiere dedicar en la adultez, un dato que encendió alertas en el sistema educativo.

La cifra no solo es alta, sino que muestra un deterioro marcado: en 2018, ese porcentaje era del 22, lo que implica un aumento de 30 puntos en apenas cuatro años.

grafico 1

Un problema que crece más que en otros países

El fenómeno no es exclusivo de Argentina, pero sí más intenso. En los países de la OCDE, la incertidumbre también creció, aunque de forma más moderada (pasó del 25 % al 39 %).

En la región, algunos países muestran cifras menores, mientras que otros, como Panamá, presentan niveles aún más altos.

grafico 2

El informe también revela que la incertidumbre no impacta a todos por igual. En los sectores más vulnerables, el 59% de los jóvenes no tiene un proyecto laboral definido. En tanto, en los sectores de mayores ingresos, el porcentaje baja al 39%

También hay una relación con el desempeño académico. Entre quienes no alcanzan niveles básicos en Matemática, el 56% no logra definir su futuro y entre quienes sí lo logran, la cifra desciende al 38% Esto sugiere que la trayectoria educativa influye en la capacidad de proyectarse a largo plazo.

Qué quieren ser los que sí responden

Entre los adolescentes que sí logran definir una ocupación, las elecciones muestran cierta concentración.

A nivel global, predominan profesiones vinculadas a la tecnología, el deporte y la ingeniería. En Argentina, en cambio, aparecen diferencias por género: las mujeres apuntan a ser médicas, psicólogas y abogadas y los varones a ser deportistas, ingenieros y profesionales tecnológicos.

>> Leer más: Impacto del ausentismo: los alumnos pierden más de 30 días de clase al año en Argentina

Además, el 60% de los jóvenes se concentra en apenas diez ocupaciones, lo que indica una menor diversidad de aspiraciones.

Una señal de alerta

Especialistas advierten que el dato no debe leerse como un problema individual, sino estructural. “Cuando más de la mitad de los adolescentes no puede imaginar su futuro laboral, estamos ante una señal de alerta sobre cómo la escuela y la sociedad están preparando a las nuevas generaciones”, señaló Guillermina Laguzzi, una de las autoras del informe.

En la misma línea, otros especialistas remarcan que incluso entre quienes sí tienen una respuesta, algunas aspiraciones pueden ser poco realistas, lo que también plantea desafíos en términos de orientación vocacional.

>> Leer más: Santa Fe, entre las 10 provincias que aseguran tener los datos de todos sus estudiantes

El rol de la escuela

El informe coincide en que fortalecer la orientación vocacional y el vínculo entre educación y mundo del trabajo aparece como una necesidad urgente.

En un contexto donde el mercado laboral cambia rápidamente, los expertos sostienen que no solo importa qué estudiar, sino también desarrollar herramientas para adaptarse a escenarios inciertos.

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