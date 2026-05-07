La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newell's: "Hicimos un muy buen trabajo"

Los exentrenadores del Rojinegrto justificaron su paso por el Parque y aclararon: "Nos pasó lo que le pasó a la mayoría de los técnicos en ese club"

El paso de la dupla Orsi-Gómez por Newell's fue tan breve como caótico , con apenas un puñado de partidos que bastaron para complicar la situación de la Lepra y condenar su destino en el torneo Apertura. Los entrenadores llegaron de la mano del presidente Ignacio Boero, pero no le encontraron la vuelta y se marcharon tras seis encuentros .

En una entrevista con el programa de streaming "Solo Fútbol", Sergio Gómez remarcó que junto a Orsi hicieron “un muy buen trabajo en Newell's , aunque “los resultados no acompañaron”. Al respecto, agregó: “Hay un montón de cosas que no van en la balanza de la gente. Nosotros armamos un plantel en 15 días , donde se fueron un montón de jugadores. Jugamos el 23 de enero y hubo jugadores que llegaron el 22”.

Desde la derrota 2-1 ante Talleres en el debut, la dupla no pudo encontrar el rumbo del equipo, entró en una ola de problemas y fueron removidos del cargo apenas unas semanas más tarde, con un equipo que a cada partido empeoraba sus presentaciones y sumó solamente 2 puntos de 18 en juego .

“ El resultado manda . Cuando vos arrancás así y el resultado es bueno, fluye y te da tiempo para seguir trabajado, y la armonía general es otra. Obviamente, a nosotros nos pasó lo que le pasó a la mayoría de los entrenadores en ese club ”, aseveró Gómez sobre el complejo panorama que atraviesa la Lepra en los últimos años.

image (39) La goleada 3-0 sufrida ante Banfield marcó el final del ciclo Orsi-Gómez en Newell's. Virginia Benedetto / La Capital

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El ex-DT rojinegro defendió el trabajo breve que realizaron junto a Favio Orsi en plena reestructuración de la institución del parque Independencia y subrayó: “Consideramos que hicimos un buen trabajo en general, pero los resultados no acompañaron. Faltó tiempo”.

La dupla Orsi-Gómez en Newell's

En la misma línea de su compañero, Orsi puntualizó en la decisión que tomaron en conjunto para llegar a la Lepra en diciembre de 2025. “Había una lista de las elecciones que nos había elegido como técnicos. Faltaban tres meses y le dimos la palabra de que los íbamos a esperar. Tomamos un café con Roberto Sensini, nos contó el proyecto y decidimos esperar tres meses a Newell's”, afirmó.

La proyección junto al entonces director deportivo leproso incluía “un plan de contrataciones para armar el plantel” que deseaba la dupla, objetivo que Orsi aclaró que “no se pudo lograr”. Por eso, resaltó: “Newell's venía de un proceso de mucho tiempo con malos resultados. Supuestamente había un presupuesto a ejercer para el mercado de pases. Se armó con tres por puesto y no se pudo cumplir con lo que nos habíamos propuesto de entrada”.

Si bien Sensini y la dirigencia sellaron la contratación de 10 jugadores para la renovación del plantel rojinegro, el propio exentrenador sostuvo que comenzaron “muy tarde el mercado de pases”.

Orsi Gomez Newell's coloso La dupla sumó solamente 2 puntos de 18 posibles con la Lepra. Virginia Benedetto / La Capital

Las dificultades para contratar jugadores

En relación a este aspecto, Gómez fue tajante con las dificultades que atravesaron y detalló: “A la hora de contratar llamábamos y nos decían: 'Es un quilombo. A ese quilombo yo no voy'. A los futbolistas le generaba ese miedo. Te decían: ‘No cobran nunca’. Hay un montón de factores que influyeron en el mercado de pases”.

“Nosotros sabíamos a qué nos exponíamos. Decidimos salir de una zona de confort para ir a una zona de riesgo. Sabíamos que había un condicionamiento para un armado de plantel con un presupuesto, con el que se podía armar un plantel con un nivel de competitividad bastante alto”, reveló Orsi.

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De igual manera, el DT añadió: “No se pudo contratar. En el medio se fueron 17 jugadores. Arrancamos la pretemporada con 14 futbolistas y dentro de tres semanas jugábamos. Terminaron de llegar jugadores un día o dos días antes del primer partido. Esa primera semana jugamos tres partidos y en tres semanas ya estábamos afuera”.

“Hay un proceso. Llegó un jugador el 22 y el 23 no va a estar apto físicamente. Llegaron 11 ó 12 jugadores de los cuales ninguno llegó bien físicamente, porque necesitaban ese proceso en el que tuviste tres partidos en una semana”, explicó Gómez.

Una crisis compleja de atravesar

En tanto, Sergio señaló que “a veces te tiene que acompañar un poco la suerte” y especificó: “Con Independiente de local llegamos una gran cantidad de veces y no pudimos convertir. Después con Defensa pasó lo mismo. Hemos tenido varios errores que nos han costado goles. A veces suceden esas pequeñas desgracias que no tienen nada que ver con la institución o la estrategia”.

A su vez, los entrenadores indicaron que sus charlas con los jugadores se enfocaban en “hacerse cargo de la situación” y valoraron que “los hinchas no estaban enojados con este cuerpo técnico, sino con todos los cuerpo técnicos y jugadores que pasaron desde el 2013 y no ganaron nada, lo mismo con los dirigentes”.

image (16) Celina Mutti Lovera / La Capital

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“La gente estaba muy enojada. Es difícil de controlarlo, no lo tomemos personal. Tratamos de darle alegría con los resultados, pero no lo hemos conseguido. Si el resultado te acompaña, vos seguís. Tiene que haber una autoridad que diga: ‘Hay un proceso’”, aseveró Gómez.

Poco tiempo y sin proceso

En cuanto a la decisión de la dirigencia de removerlos del cargo tras seis partidos, Gómez criticó: “Fuiste a contratar al técnico campeón, y después al subcampeón. Junto a -Eduardo- Domínguez, fuiste a contratar a los tres mejores entrenadores de ese año. Mínimamente, no son seis partidos, dale un poco más de tiempo”.

La evaluación del DT es que les hizo falta “un proceso” para llegar a cumplir los objetivos, por lo que hizo hincapié en cómo continuó el complejo panorama de Newell's: “Yo estoy convencido de que iba a funcionar. Nos fuimos y perdieron 2-0 de local, 2-0 en el clásico y 5-0 con Lanús, porque lleva un proceso. Ahora está mejorando”.

Al finalizar su análisis sobre el paso de la dupla por el parque Independencia, Gómez concluyó: “Ojalá sigan mejorando, porque a los clubes en los que hemos pasado siempre le deseamos lo mejor, nos han dado la oportunidad de dirigir. Siempre somos muy agradecidos con todos los clubes, pero la realidad es la realidad. No podés evaluar a un técnico con seis partidos”.