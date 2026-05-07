"El Encargado" confirmó su quinta temporada con una escena post-créditos

La serie de Disney protagonizada por Guillermo Francella acaba de estrenar su cuarta temporada y anunció que habrá próxima

Guillermo Francella intepreta a Eliseo en la popular serie de Disney "El Encargado", que tendrá una quinta temporada

“El Encargado” , la serie de Disney protagonizada por Guillermo Francella, estrenó su cuarta temporada el pasado jueves 30 de abril y durante el fin de semana largo se posicionó como la más vista en la plataforma. Aunque muchos pensaban que se trataba de la entrega final de la ficción, una escena escondida confirmó que la historia continúa.

En la nueva temporada, Eliseo (Francella) se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano (el Puma Goity), amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida.

Pero, como todo en la vida de Eliseo, incluso el final puede no ser el final. El episodio 7 guarda una sorpresa después de los créditos, donde se confirma que habrá una quinta temporada.

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Quiénes están detrás de la nueva temporada de "El Encargado"

Las nuevas entregas de la comedia tienen a Jerónimo Carranza como showrunner, junto a Mariano Cohn y Gastón Duprat (directores de "Homo Argentum"), Florencia Momo como directora y a Martín Hodara (“Las Maldiciones”, “Iosi, el espía arrepentido”) como director invitado para el último capítulo.

El elenco, encabezado por Francella y Goity, lo completan Arturo Puig, Daniel Aráoz Micaela Riera, Martín Slipak, Alan Sabbagh, José María Listorti y Alejandro Paker, entre muchos otros. Además, cuenta con las participaciones especiales de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Diego Velázquez, Claudia Fontán, Adriana Aizemberg, Jorge D'Elía, Norman Briski y Mirta Busnelli.

Además, en el marco del lanzamiento de cuarta temporada, se instaló en el barrio porteño de Barrancas de Belgrano una estatua de Eliseo, que se pudo visitar desde el jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo.