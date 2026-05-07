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Central en los playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

El Rojo se prepara para enfrentar al Canalla el domingo en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del torneo Apertura

7 de mayo 2026 · 18:36hs
Facundo Zabala no jugó ante San Lorenzo por estar suspendido pero será titular en Independiente ante Central.

Facundo Zabala no jugó ante San Lorenzo por estar suspendido pero será titular en Independiente ante Central.

Central está frente a un gran desafío: clasificado a los playoffs del torneo Apertura, el Canalla quiere dejar atrás sus dos fracasos en esa ronda en los últimos torneos para buscar el título. Y el primer escollo será Independiente, este domingo en Arroyito.

El equipo de Jorge Almirón viene de obtener una gran victoria ante Libertad en el Gigante por la Copa Libertadores, un resultado que lo dejó a las puertas de la clasificación y en una muy buena posición para quedar primero en el grupo.

Leer más: Central, en vilo por Campaz: su situación no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

El único aspecto negativo de la victoria ante el equipo paraguayo es la lesión del colombiano Jaminton Campaz, quien difícilmente pueda jugar ante el Rojo. El resto de los jugadores está bien y a disposición del técnico.

Salvo la duda que plantea Campaz, todo indica que Almirón pondrá ante Independiente le mismo equipo que venció a Libertad con el gol de Ignacio Ovando.

Leer más: Central-Independiente por los playoffs: en el Rojo dicen que están "atentos" al arbitraje y el VAR

Vuelva Zabala y Montiel está en duda en Independiente

En el Rojo, en tanto, también hay novedades. Por un lado, el entrenador Gustavo Quinteros recuperará a Facundo Zabala. El lateral es un titular indiscutido para el técnico, aunque no pudo jugar contra San Lorenzo el último fin de semana porque había acumulado cinco amonestaciones.

Zabala es rosarino pero tiene doble nacionalidad: argentino y costarricense. En Arroyito, el lateral izquierdo del Rojo estará desde el primer minuto.

El que está en duda, en cambio, es Santiago Montiel. El extremo que llegó desde Argentinos Juniors tiene una molestia muscular y este jueves no pudo entrenar normalmente. En Avellaneda consideran que es difícil que se recupere y lo más probable es que se pierda el choque contra Central, teniendo en cuenta que sólo faltan tres días para el partido.

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