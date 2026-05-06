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¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newell's eligió a su preferido para que retorne al Parque

El vicepresidente de Newell's fue tajante en la elección sobre Bielsa o Messi para que vuelvan ahora al club rojinegro

6 de mayo 2026 · 21:53hs
Lionel Messi y Marcelo Bielsa

Lionel Messi y Marcelo Bielsa, dos símbolos de Newell's. 

Newell's terminó un semestre complejo desde lo futbolístico, pero al fin el director técnico Frank Kudelka logró corregir el rumbo y culminó el Apertura con una racha de resultados decorosos. Igual está todo por mejorar para lo que viene. En este contexto, trascendió una declaración de un alto dirigente leproso que se animó a opinar sobre dos símbolos del club y priorizó la vuelta de uno de ellos.

Juan Manuel Medina, vicepresidente de la institución leprosa, no dudó cuando lo consultaron sobre si prefería el retorno de Marcelo Bielsa o de Lionel Messi en este presente de la entidad del Parque, y eligió a uno de ellos, aunque está claro que destacando la admiración hacia ambos personajes.

En una entrevista en "Pedí la pelota", el directivo rojinegro dejó en claro que elegiría la vuelta del Loco antes que de la Pulga. "Me lo imagino como una cabeza de fútbol, es una opinión mía. No necesariamente tiene que ser técnico, sino una cabeza de fútbol", explicó el dirigente.

>>Leer más: Newell's lanzó la nueva edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular del equipo

"Messi es un sueño"

A su vez, Medina también afirmó: "Messi es un sueño y todos los hinchas de Newell's soñamos con Messi", pero argumentó que "Bielsa es Newell’s. Bielsa no es técnico, es Newell’s mismo, es Newell’s representado en una persona".

Y cerró su opinión de manera contundente: "Decime una persona que esté caminando en el planeta tierra y sea Newell’s. Bielsa. Imposible no pensar en él”.

Además el directivo manifestó que "obviamente es una anhelo que vuelva Bielsa y hubo charlas con el entorno, pero hoy tiene una responsabilidad de jugar en el Mundial" con la selección de Uruguay.

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