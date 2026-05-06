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Murió el trabajador que había caído por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

Se encontraba internado en estado crítico en el Heca desde este miércoles al mediodía. Por la tarde se confirmó su fallecimiento

6 de mayo 2026 · 18:31hs
El obrero que cayó por el ascensor falleció esta tarde. 

Foto: La Capital / Archivo.

El obrero que cayó por el ascensor falleció esta tarde. 

El trabajador que este miércoles al mediodía cayó por el hueco de un ascensor en una obra en construcción ubicada en Córdoba 2974 falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde había quedado internado por traumatismos graves de cráneo y pelvis.

Según trascendió, la víctima tenía alrededor de 60 años y este miércoles tuvo un grave accidente laboral en una obra en construcción ubicada en Córdoba 2974, en barrio Lourdes de Rosario, tras caer por el hueco de un ascensor desde varios pisos de altura.

El hecho fue reportado alrededor de las 12.10 a personal de la Unidad Regional II, tras un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre una persona herida dentro de la obra. Tras las tareas de rescate, el hombre fue derivado de urgencia con traumatismos graves de cráneo y pelvis.

“Cayó por el agujero del ascensor. Sé que todavía estaba respirando”, relató en diálogo con la prensa un compañero del trabajador. Según las primeras informaciones, el hombre estaba a cargo de tareas vinculadas al sector de ascensores dentro del edificio.

>> Leer más: Un obrero murió tras caer al vacío desde una antena en barrio Tablada

Desde Bomberos indicaron que, al llegar al lugar, encontraron al trabajador atrapado sobre la estructura del ascensor, a la altura de un primer piso. “Se constató que una persona de unos 60 años había caído de una altura aproximada de seis o siete pisos”, señalaron fuentes del operativo.

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