LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos

“Es gracioso cómo algunos 'no descartan' alianzas que nadie les pidió", afirmó Romina Diez, titular del partido en la provincia

Romina Diez desestimó los pronunciamientos de varios dirigentes de la coalición oficialista Unidos respecto de una posible sociedad política.

“Es gracioso cómo algunos 'no descartan' alianzas que nadie les pidió. ¡La Libertad Avanza!” . Con un breve posteo en su cuenta de la red social X, la diputada nacional y titular de LLA de Santa Fe, Romina Diez, desestimó los pronunciamientos de varios dirigentes de la coalición oficialista Unidos respecto de una posible sociedad política en la provincia con el partido violeta de cara a 2027 .

La posibilidad de algún tipo de alianza entre Unidos y el mileísmo había generado, hasta el momento, ruidos al interior de la coalición oficialista en la provincia.

El titular de la UCR Santa Fe, el senador Felipe Michlig , y el referente del PRO y funcionario del Ejecutivo santafesino, Cristian Cunha , venían alentando esa alternativa política.

Pero Diez replicó escuetamente en X: “Es gracioso cómo algunos 'no descartan' alianzas que nadie les pidió” .

En rigor, como adelantó La Capital días atrás, en LLA consideran que la idea de ir a las urnas en alianza con el oficialismo santafesino “no aporta mucho” al espacio fundado por el presidente Javier Milei.

También vinculan esa propuesta a una jugada del PRO “para venderse más caro” en la interna de Unidos, en la previa del armado de su oferta electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/2052152610187043086&partner=&hide_thread=false Gracioso cómo algunos “no descartan” alianzas que nadie les pidió.

La libertad avanza !!! — Romina Diez (@romidiezok) May 6, 2026

Por lo pronto, en LLA de Santa Fe la intención es disputar despojados de sociedades políticas la Casa Gris y la Intendencia de Rosario el año próximo.

Al respecto, en la fuerza que comanda Diez no descartan abrirles la puerta a referentes de otros sectores políticos que eventualmente decidan saltar a la vereda libertaria. "A nuestro voto lo tenemos consolidado”, evalúan.

En medio de la tormenta política y judicial por la investigación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, la dirigencia libertaria de Santa Fe se escuda en la proyección de una mejora económica en el segundo semestre de 2026 trazada por el propio presidente.