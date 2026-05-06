La Capital | Política | LLA

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos

“Es gracioso cómo algunos 'no descartan' alianzas que nadie les pidió", afirmó Romina Diez, titular del partido en la provincia

6 de mayo 2026 · 20:48hs
Romina Diez desestimó los pronunciamientos de varios dirigentes de la coalición oficialista Unidos respecto de una posible sociedad política.

Foto: Archivo / La Capital.

Romina Diez desestimó los pronunciamientos de varios dirigentes de la coalición oficialista Unidos respecto de una posible sociedad política.

“Es gracioso cómo algunos 'no descartan' alianzas que nadie les pidió. ¡La Libertad Avanza!”. Con un breve posteo en su cuenta de la red social X, la diputada nacional y titular de LLA de Santa Fe, Romina Diez, desestimó los pronunciamientos de varios dirigentes de la coalición oficialista Unidos respecto de una posible sociedad política en la provincia con el partido violeta de cara a 2027.

La posibilidad de algún tipo de alianza entre Unidos y el mileísmo había generado, hasta el momento, ruidos al interior de la coalición oficialista en la provincia.

El titular de la UCR Santa Fe, el senador Felipe Michlig, y el referente del PRO y funcionario del Ejecutivo santafesino, Cristian Cunha, venían alentando esa alternativa política.

La posición de Romina Diez

Pero Diez replicó escuetamente en X: “Es gracioso cómo algunos 'no descartan' alianzas que nadie les pidió”.

En rigor, como adelantó La Capital días atrás, en LLA consideran que la idea de ir a las urnas en alianza con el oficialismo santafesino “no aporta mucho” al espacio fundado por el presidente Javier Milei.

También vinculan esa propuesta a una jugada del PRO “para venderse más caro” en la interna de Unidos, en la previa del armado de su oferta electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/2052152610187043086&partner=&hide_thread=false

Por lo pronto, en LLA de Santa Fe la intención es disputar despojados de sociedades políticas la Casa Gris y la Intendencia de Rosario el año próximo.

Al respecto, en la fuerza que comanda Diez no descartan abrirles la puerta a referentes de otros sectores políticos que eventualmente decidan saltar a la vereda libertaria. "A nuestro voto lo tenemos consolidado”, evalúan.

En medio de la tormenta política y judicial por la investigación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, la dirigencia libertaria de Santa Fe se escuda en la proyección de una mejora económica en el segundo semestre de 2026 trazada por el propio presidente.

Noticias relacionadas
Milei desmintió la salida de Adorni 

¿Sale Adorni?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete

Esteban Bullrich resolvió el ingreso a su cuenta de Binance

Binance resolvió el bloqueo de la cuenta de Esteban Bullrich y actualizó su política de accesibilidad

Las deudas que mantiene Manuel Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Caso Adorni: gastó $14 millones en muebles para su departamento en Caballito

Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri y habitualmente muy cercano a las posiciones del expresidente.

En el PRO piden que Manuel Adorni brinde "explicaciones más claras"

Ver comentarios

Las más leídas

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

El tiempo en Rosario: alerta amarillo, en la previa de un alerta naranja

El tiempo en Rosario: alerta amarillo, en la previa de un alerta naranja

Con poquito, Central construyó un triunfo gigante que lo acercó más a octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo gigante que lo acercó más a octavos

Lo último

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos

Bullrich instó a Adorni a presentar su declaración de bienes de forma inmediata

Bullrich instó a Adorni a presentar su declaración de bienes "de forma inmediata"

Yachting: de las aguas del Paraná a meterse entre los mejores del mundo

Yachting: de las aguas del Paraná a meterse entre los mejores del mundo

Santa Fe y San Juan sellan alianza para que la minería salga por puertos santafesinos

La provincia quiere aprovechar la actividad como sector estratégico para ser aliado clave en la logística y como proveedora de servicios
Santa Fe y San Juan sellan alianza para que la minería salga por puertos santafesinos
Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes
La Ciudad

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda
La Ciudad

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones
La Ciudad

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos
Política

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe
Policiales

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

El tiempo en Rosario: alerta amarillo, en la previa de un alerta naranja

El tiempo en Rosario: alerta amarillo, en la previa de un alerta naranja

Con poquito, Central construyó un triunfo gigante que lo acercó más a octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo gigante que lo acercó más a octavos

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Ovación
Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 
Ovación

Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 

Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 

Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo 

Newells lanzó otra edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular

Newell's lanzó otra edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular

La reserva de Central sumó un nuevo empate, pero se mantiene en zona de clasificación

La reserva de Central sumó un nuevo empate, pero se mantiene en zona de clasificación

Policiales
San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas
Policiales

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

La Ciudad
Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes
La Ciudad

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

Llega la Shopping fest a Rosario con descuentos de hasta el 30 por ciento y cuotas sin interés

Llega la "Shopping fest" a Rosario con descuentos de hasta el 30 por ciento y cuotas sin interés

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Murió a los 87 años el magnate de los medios de comunicación Ted Turner
Información General

Murió a los 87 años el magnate de los medios de comunicación Ted Turner

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores
LA CIUDAD

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

La persecución de ladrones terminó con el secuestro de armas, droga y dinero
Policiales

La persecución de ladrones terminó con el secuestro de armas, droga y dinero

Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas
La Región

Lo condenaron por abuso sexual de su hija adolescente y por darle drogas

El diseñador Fabián Zitta llega a Rosario para realizar un desfile solidario
La Ciudad

El diseñador Fabián Zitta llega a Rosario para realizar un desfile solidario

Discapacidad: pacientes en Rosario advierten que se viene un enorme retroceso
Salud

Discapacidad: pacientes en Rosario advierten que se viene un "enorme retroceso"

Emergencia agropecuaria en el norte santafesino por las inundaciones
La Región

Emergencia agropecuaria en el norte santafesino por las inundaciones

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada
POLICIALES

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Santa Fe invertirá $ 52.000 millones para reparar 4.600 km de rutas provinciales
La Región

Santa Fe invertirá $ 52.000 millones para reparar 4.600 km de rutas provinciales

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Nación dejó de pagar y la planta potabilizadora de Baigorria vuelve a frenarse
La Ciudad

Nación dejó de pagar y la planta potabilizadora de Baigorria vuelve a frenarse

Unidos cocina a fuego lento la ley del nuevo régimen electoral de Santa Fe

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos cocina a fuego lento la ley del nuevo régimen electoral de Santa Fe

Qué dijo Thelma Fardín sobre la condena firme a Darthés y qué régimen deberá cumplir
Zoom

Qué dijo Thelma Fardín sobre la condena firme a Darthés y qué régimen deberá cumplir

Los concesionarios del litoral realizan su convención en Rosario
Economía

Los concesionarios del litoral realizan su convención en Rosario

El uno x uno de Central: Ovando, el mejor constructor en una victoria gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, el mejor constructor en una victoria gigante

Proyecto santafesino para eliminar las retenciones agropecuarias por ley
Política

Proyecto santafesino para eliminar las retenciones agropecuarias por ley

Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco en cárceles federales
Policiales

Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco en cárceles federales

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela
La Región

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones
La Región

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus
Información General

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus