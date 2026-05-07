Lo encerraron con el auto, reaccionó y un policía retirado le mostró un arma de fuego

Un conductor de 68 años sacó una pistola Glock de 9 milímetros durante una discusión de tránsito en la zona oeste rosarina

Una mala maniobra al volante derivó este jueves en una violenta discusión de tránsito sobre avenida Pellegrini. De acuerdo a la denuncia, un policía retirado quedó detenido porque encerró a otro automovilista y sacó un arma de fuego mientras estaba a bordo de su coche.

El altercado se produjo minutos después de las 10 de la mañana en la zona oeste de Rosario. Agentes de las fuerzas de seguridad provinciales secuestraron una pistola calibre 9 milímetros tras un procedimiento para identificar al presunto autor de las amenazas.

Según fuentes oficiales, Ricardo M. llevaba una Glock a bordo de su coche cuando se cruzó con otro automovilista de 47 años en Pellegrini y Liniers. Desde allí recorrió unas pocas cuadras y finalmente lo atraparon en Perito Moreno al 1500 , cerca de la Estación Rosario Oeste.

De acuerdo al primer reporte del Comando Radioeléctrico, Juan Félix B. venía manejando un Volkswagen Cross negro en el momento en que un segundo conductor lo encerró y le impidió avanzar por la avenida . Entonces, ambos empezaron a discutir en la vía pública y el primero descendió a la calle.

Pistola Pellegrini Liniers Foto: Policía de Santa Fe.

El detenido iba al volante de un Chrysler Stratus bordó y tuvo una reacción muy violenta. Frente al reclamo de la víctima, exhibió una pistola dentro del habitáculo.

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Después este incidente, el denunciante se subió a su vehículo y se fue hasta Matienzo al 1500. Después de la denuncia, los agentes del Comando Radioeléctrico dieron con el sospechoso y comprobaron que era un policía federal retirado.

Al margen de sus antecedentes, el hombre de 68 años quedó demorado por amenazas calificadas. El arma que llevaba fue secuestrada por los encargados del operativo y quedó a disposición de la Justicia provincial.