La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Voceros de la organización indicaron que el operativo policial en la clínica de su titular a nivel local, Gabriel Dobkin, es "profundamente alarmante"

La conducción nacional de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) , expresó este jueves una gran preocupación por el hallazgo de un supuesto artefacto explosivo en la clínica del titular de la entidad en Rosario. "La gravedad de lo sucedido excede cualquier diferencia ideológica o política" , advirtieron desde la organización.

El operativo en el centro de salud perteneciente a Gabriel Dobkin no pasó inadvertido ante los ojos de las máximas autoridades de la ONG. Luego del procedimiento en el barrio Abasto, manifestaron: "Expresamos nuestro más enérgico repudio ante el gravísimo hecho" .

" Ningún acto de intimidación, amenaza o violencia puede ser tolerado ni naturalizado y mucho menos cuando se dirige contra dirigentes comunitarios o instituciones representativas", manifestaron representantes de la Daia. Previamente, el procedimiento concluyó con el secuestro del paquete y la detonación controlada a cargo de la Brigada de Explosivos de la Policía de Santa Fe.

La entrega de la encomienda con remitente desconocido en el centro de neurorehabilitación de Paraguay al 2000 encendió la preocupación de la ONG a nivel nacional. En este sentido, el comunicado oficial indica que se trata de un "hecho profundamente alarmante para toda la sociedad democrática" .

El mensaje publicado en redes sociales fue más allá de un gesto de apoyo a Dobkin. "Estos episodios no sólo afectan a la persona involucrada y a su familia, sino que representan también un ataque a los valores de convivencia, pluralismo, respeto y libertad que deben regir en nuestra sociedad", reza el documento.

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"Manifestamos nuestra plena solidaridad con el dirigente agredido, con su familia, con la comunidad judía de Rosario y con toda la población", anunciaron desde la institución. Por esta vía reclamaron el "pronto esclarecimiento de los hechos y el correspondiente accionar de la Justicia y de las autoridades competentes".

Los dirigentes de la Daia afirmaron que seguirán trabajando "de pie y con valentía" para reafirmar un "compromiso permanente con la paz, el diálogo, la convivencia democrática". Así expresaron su vocación para continuar "la lucha contra toda forma de antisemitismo, judeofobia y violencia, promoviendo siempre el respeto mutuo y la defensa de una sociedad libre de odio y discriminación".