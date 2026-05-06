Santa Fe y San Juan sellan alianza para que la minería salga por puertos santafesinos

El gobierno provincial quiere aprovechar la actividad como sector estratégico para ser aliado clave en la logística y como proveedora de servicios

La actividad minera impulsa a la industria de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe firmará un convenio de cooperación con su par de San Juan que contempla la utilización de los puertos y la zona franca santafesina para la salida de la producción minera sanjuanina. Se trata de una articulación logística vinculada a puertos y aeropuertos de Santa Fe.

En el marco de la Expo San Juan Minera 2026 se firmará el convenio que tiene el objetivo de ampliar la competitividad y la proyección internacional de la minería y tendrá vigencia hasta diciembre de 2027.

“Este acuerdo con San Juan es una muestra concreta de cómo Santa Fe busca transformar su potencial industrial en oportunidades reales”, aseguró el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , para luego indicar que “la minería es un sector estratégico podemos ser aliados clave para que la producción sanjuanina llegue al mundo”.

El convenio incluye además acciones conjuntas de capacitación, intercambio tecnológico y cooperación entre cámaras, federaciones, polos productivos y parques industriales de ambas provincias.

De hecho, Santa Fe acompañará la participación de un total de más de 60 empresas en la Expo San Juan Minera 2026. De ellas, 20 estarán presentes en el stand institucional del Ministerio de Desarrollo Productivo, mostrando sus capacidades y servicios ante actores clave del sector.

El resto participará como visitantes, con stands propios o integrándose a otros espacios institucionales, reflejando la diversidad y el dinamismo del entramado productivo provincial.

rondas.jpg El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro Puccini y el secretario de Desarrollo Industrial, en Vincular Santa Fe 2024.

En los últimos años, la Provincia de Santa Fe fortaleció una iniciativa fundamental: la Mesa de Minería, un espacio de articulación que reúne al Estado provincial, cámaras empresariales, universidades y actores del rubro.

Su misión es diseñar políticas de largo plazo que refuercen la cadena de proveedores, impulsen la innovación tecnológica y promuevan prácticas sostenibles. A través de esta mesa, la provincia se afirma como puente entre la producción minera nacional y las capacidades industriales locales, potenciando la competitividad y generando oportunidades de desarrollo regional.

El espacio santafesino estará integrado por Giovagnoli S.R.L, Aguas & Procesos S.A, Ivanar S.A, Moro Hidráulica, Peltec S.A, Labac S.A, Oil Control S.A, Aumec S.A, Metalúrgica Matienzo S.R.L, RHT Industrial S.A.S, Celotto Construcciones, Surgente Molinos S.A, Procesos Industriales Metallo S.A, CYM Materiales S.A, Instalros, Ingeniería Integral, Maincal S.A, A&C Soluciones S.A, Grupo SP Forwarding y Cocyar S.A.