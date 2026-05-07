Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Es una enfermedad respiratoria muchas veces no detectada o con un tratamiento inadecuado. La importancia del diagnóstico y las señales de alarma

El asma es una enfermedad crónica, frecuente, no transmisible y potencialmente grave caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias. En las personas que tienen asma, los bronquios están inflamados en mayor o menor grado, lo que provoca obstrucción y dificultad, principalmente, para la expulsión del aire durante la expiración. La enfermedad afecta tanto a niños como a adultos, y es la enfermedad crónica más habitual en la población infantil . Pero no siempre se diagnostica a tiempo o el tratamiento no es el adecuado. También es cierto que al ser crónica al paciente le cuesta sostenerlo. Durante la semana dedicada a la difusión y concientización de esta enfermedad en Rosario, y otros puntos del país, se están haciendo controles y diagnósticos en forma gratuita.

Organizada por la Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA), y con el apoyo de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas se está llevando adelante la IV campaña nacional de detección abierta y gratuita de asma, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y mejorar el acceso a la atención especializada. Rosario forma parte de esa campaña.

Desde el 4 y hasta el 10 de mayo se asignan turnos a través de www.pedirturno.com.ar. Hay que realizar una breve encuesta y allí asignan el día y hora para la consulta. La atención efectiva se realizará del 11 al 15 de mayo en el Instituto de Diagnóstico ABC, Salta al 2600.

Existe, pero no siempre se registra

El asma es una enfermedad frecuente, pero muchas veces invisibilizada Se trata de una de las enfermedades con de mayor prevalencia mundial, que varía entre el 5% y más del 20%. “En Argentina, se estima que alrededor de 4 millones de personas tienen diagnóstico de asma, y miles de casos permanecen sin detectar” explicó Álvaro Pérez Centeno, presidente de Asociación Argentina de Pacientes con Asma.

“El asma es una enfermedad frecuente pero muchas veces subdiagnosticada. Estudios internacionales y regionales muestran que entre un 30% y un 50% de los casos no están identificados. En Argentina, estimamos que hasta 2 millones de personas podrían tener asma sin saberlo, lo que retrasa el inicio del tratamiento y aumenta el riesgo de crisis e internaciones”, señaló Anahí Yáñez, médica especialista en Alergia e Inmunología Clínica, asesora científica de Asociación.

“Muchas personas conviven durante años con síntomas respiratorios sin consultar, lo que retrasa el diagnóstico y empeora su calidad de vida” agregó. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y guías internacionales señalan que muchas personas con asma no reciben diagnóstico formal.

tos adultos sincicial Si la tos persiste, es indispensable consultar al neumonólogo

Los síntomas suelen normalizarse o confundirse (tos crónica, “falta de aire por estrés”, etc.) La falta de diagnóstico específico es más frecuente en: adultos, pacientes con formas leves o intermitentes, contextos con barreras de acceso al sistema de salud.

Los síntomas de la enfermedad varían con el tiempo y en intensidad. Suelen ser los más comunes:

Silbidos en el pecho.

Falta de aire o disnea.

Tos persistente.

Sensación de opresión torácica.

Empeoramiento nocturno.

Hay diversos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer asma, y suele ser difícil encontrar una única causa directa. Entre estos factores se encuentran :

Antecedentes familiares.

Enfermedades alérgicas (rinitis, dermatitis).

Exposición a contaminantes o humo de tabaco.

Infecciones respiratorias tempranas.

Prematuridad o bajo peso al nacer.

Obesidad.

Animales y cucarachas: su rol en la alergia

“Aproximadamente entre el 60% y el 80% de los casos de asma tienen origen alérgico, aunque el porcentaje varía según la edad” indicó Pablo Moreno, médico especialista en alergia e inmunología, presidente de la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas (Fundaler). “La inflamación bronquial, en el asma, es originada, en la mayor parte de las veces, por una reacción alérgica. Los elementos causantes o alérgenos más frecuentes, en ese sentido, son los ácaros, las cucarachas, los animales domésticos, los hongos anemófilos y los pólenes. El alergólogo, a través de la historia clínica, los tests cutáneos y la espirometría podrá llegar al diagnóstico” explicó Silvana Monsell, médica pediatra y alergista, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología.

espirometria.jpg La espirometría es un estudio simple que debe ser realizado por un neumonólogo. Es clave para el diagnóstico.

Claves para mejorar la calidad de vida

“El asma representa un desafío para la salud pública, ya que impacta en la calidad de vida, el rendimiento escolar y laboral, y los costos del sistema de salud” expresó Yáñez.

“Entre los niños menores de 12 años la prevalencia del asma es del 12,5 %, siendo una de las principales causas de ausentismo escolar”, alertó el doctor Moreno. “La detección temprana es fundamental. Muchos pacientes conviven con síntomas durante años sin consultar, lo que retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de crisis”, agregó la especialista. El diagnóstico de la enfermedad es fundamental para poder llevar adelante el abordaje correspondiente y mejorar el impacto en los pacientes. Se basa en el estudio de los síntomas (sensación de pecho cerrado u oprimido, dificultad respiratoria, tos o silbidos en el pecho), más pruebas médicas como la espirometría.

Hay que evitar las crisis

"Las personas pueden presentar distintos niveles de gravedad de asma: leve, moderada y grave. Si bien la minoría representa pacientes con asma grave, todos requieren algún tratamiento y seguimiento para evitar crisis que lo pongan en riesgo y para tener una óptima calidad de salud respiratoria.” agregó el médico especialista Sebastián Ferreiro, neumonólogo y coordinador de la sección Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Con un tratamiento adecuado y oportuno, los síntomas de asma se pueden controlar para que el paciente tenga una buena calidad de vida. “El tratamiento para cada paciente es diferente ya que va a depender de la gravedad del asma y la respuesta a ese tratamiento. No se puede establecer un plan adecuado en una visita ya que hay que evaluar cómo van respondiendo en cada caso. La determinación del tratamiento es un proceso que recorremos juntos, médicos y pacientes” indicó el experto.