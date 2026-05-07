Central-Independiente por los playoffs: en el Rojo dicen que están "atentos" al arbitraje y el VAR

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, habló sobre la terna arbitral para el partido del domingo ante Central en el Gigante.

Central recibirá el domingo a Independiente en el choque correspondiente a los octavos de final del torneo Apertura. El partido se jugará en el Gigante, comenzará a las 15 y será arbitrado por Yoel Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

El Canalla se clasificó a esta instancia de los playoffs después de terminar cuatro en su grupo, mientras que el Rojo terminó quinto. El ganador de este choque se enfrentará al vencedor de Estudiantes-Racing.

Luego de su gran victoria ante Libertad por la Copa Libertadores, Central ya puso la cabeza en este partido, aunque con una preocupación: todavía no se sabe si Jaminton Campaz podrá jugar ante el equipo de Avellaneda, aunque todo indica que no llegaría.

A Independiente no le gusta Novelli

En Independiente, en tanto, no cayó bien la designación de Novelli en el VAR. Se trata de un árbitro con antecedentes polémicos y en el Rojo temen, aunque no lo digan con todas las letras, que pueda perjudicar al equipo de Gustavo Quinteros.

Este martes, quien habló del tema es el presidente de Independiente, Néstor Grindetti. El directivo dijo que el Rojo no cuestiona las designaciones de Falcón Pérez y Novelli, pero que está en guardia ante lo que pueda pasar el domingo en Arroyito.

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"No nos gusta hablar con (Federico) Beligoy o la AFA para pedir que no nos dirija algún árbitro, pero estamos atentos. Somos respetuosos de las decisiones de la AFA. Tenemos todo para ganar, si juegan mejor que nosotros perfecto, pero no queremos que cuestiones ajenas a lo futbolístico nos impidan un campeonato", fueron las sugestivas palabras de directivo a una radio porteña.