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Rompieron la vidriera de una tienda y robaron ropa con un gancho

Sucedió en un local ubicado en Rondeau al 300. La Policía detuvo a un adolescente de 14 años y recuperó prendas que fueron robadas

7 de mayo 2026 · 12:20hs
La tienda de ropa de Rondeau al 300. Estaba mañana sus dueños reparaban la vidriera violentada

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La tienda de ropa de Rondeau al 300. Estaba mañana sus dueños reparaban la vidriera violentada
El atraco a la tienda de ropa sucedió este jueves a la madrugada. 

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El atraco a la tienda de ropa sucedió este jueves a la madrugada. 
Rompieron la vidriera de una tienda y robaron ropa con un gancho

Los dueños de una tienda de ropa ubicada en barrio Sarmiento, en la zona norte de Rosario, no pudieron evitar que les robaran por segunda vez en poco tiempo. La idea de colocar una placa de madera para cubrir la vidriera y protegerla para que la rompan a piedrazos, no sirvió para frenar a tres jóvenes ladrones.

Los delincuentes se las ingeniaron para forzar la tabla, romper una parte del vidrio y con la ayuda de un gancho de alambre, porque no alcanzaban con los brazos, ir tomando y arrastrando pacientemente varias prendas hasta sacarlas del local, en una tarea ardua que les habrá llevado varios minutos. Eso también les acarreó también algunas lesiones cortantes.

La historia tuvo un final medianamente feliz, porque la acción de los jóvenes fue detectada por un vecino que se comunicó con el dueño del negocio y con la Central de Emergencias 911. De esta forma, la Policía logró la aprehensión de uno de ellos, de solo 14 años, y así se pudo recuperar parte de lo robado.

El testimonio de los dueños de la tienda

Todo sucedió alrededor de las 3.30 de hoy. Ruth es la hermana de Esteban, el dueño de la pilchería ubicada en Rondeau al 300, casi esquina Siria, y esta mañana contó lo sucedido. Antes rememoró que tras un robo que sufrieron en 2023 decidieron colocar una placa de madera sobre la vidriera como una especie de escudo para frenar el embate de ladrones.

robo pilchería Rondeau

Algo que no surtió efecto anoche: “Primero barretearon la placa de madera. Así pudieron romper la vidriera, pero como no pudieron entrar, con un alambre fueron enganchando la ropa. Así agarraron lo que estaba exhibido. Después trataron de romper el candado, de forzar la reja y la cerradura”, contó Ruth.

>> Leer más: Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras

Manchas de sangre en las ropas

"Tuvieron todo el tiempo del mundo, porque todo eso les habrá llevado 30 o 40 minutos, pero gracias a un vecino que vio todo, llamó a mi hermano y juntos se comunicaron con el 911. Llegaron los agentes del Comando que pudieron capturar a uno de los delincuentes, que resultó ser menor de edad, tiene 14 años. Recuperaron parte de la ropa, pero los dos cómplices siguen prófugos”, indicó la joven en diálogo con Telefé Rosario.

pilchas robadas
Las prendas que fueron recuperadas tras el robo en Rondeau al 300

Las prendas que fueron recuperadas tras el robo en Rondeau al 300

Un dato que expuso la audacia de los jóvenes quedó plasmado en algunas de las prendas recuperadas, que presentaban manchas de sangre por los cortes que sufrieron al manipular un rudimentario gancho a través de un cristal roto.

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