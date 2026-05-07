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Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene

El joven de 15 años, que había pedido ser adoptado antes de Navidad, ya convive con una pareja de Rosario, confirmó el Ruaga

7 de mayo 2026 · 11:01hs
Video viralizado. Nata

Video viralizado. Nata, el adolescente de 14 años pidió ser él quien pida su propia adopción y generó una respuesta inmediata: hubo más de 500 inscriptos. 

A fines del año pasado, el video de un adolescente rosarino conmovió a miles de personas. Frente a cámara, Nata pidió tener una familia y pasar Navidad acompañado. Meses después, su adopción finalmente se concretó.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) confirmó que el joven de 15 años ya convive con una pareja de Rosario en el marco de una guarda preadoptiva.

La historia de Nata se volvió masiva en diciembre, cuando difundió un video donde expresaba su deseo de ser adoptado y no pasar las fiestas solo.

El adolescente había atravesado una historia familiar marcada por situaciones difíciles y una intervención judicial desde muy chico. Su testimonio generó una fuerte repercusión y cientos de personas comenzaron a consultar por procesos de adopción.

Según explicó Adriana Bonelli, del Ruaga, una de las condiciones que el propio Nata había planteado era poder seguir viviendo en Rosario para mantener sus vínculos afectivos, amistades y entorno cotidiano. Ese deseo también pudo cumplirse.

El impacto que dejó su historia

Desde el Ruaga destacaron que el caso no solo permitió concretar una adopción, sino que también ayudó a visibilizar una problemática frecuente. La dificultad para encontrar familias dispuestas a adoptar adolescentes.

“A partir de la convocatoria de Nata hubo otros postulantes para otras convocatorias públicas. También de adolescentes”, señaló Bonelli.

>> Leer más: Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Incluso relató que una de las parejas que inicialmente se había anotado para adoptarlo, pero no resultó seleccionada, decidió continuar el proceso dentro del registro oficial y actualmente inició una vinculación con otro chico de 13 años.

Más de 140 chicos esperan una familia

Actualmente, en Santa Fe hay 142 niños, niñas y adolescentes en convocatoria pública esperando una familia. La mayoría tiene entre 10 y 17 años y muchos forman parte de grupos de hermanos que buscan no ser separados por el sistema de adopción.

>> Leer más: Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos y simplificó la inscripción al Ruaga

En paralelo a la difusión del caso, el gobierno provincial anunció cambios en el sistema de inscripción al Ruaga, que ahora podrá realizarse de manera digital para agilizar los procesos y ampliar el acceso de postulantes.

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