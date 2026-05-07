Estrenos de cine en Rosario: amor trava, terror y comedia británica

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 7 de mayo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
- "Amor trava" - Argentina. 68 minutos
Estrena en el Cine El Cairo el jueves 7 de mayo a las 20.30.
"Amor Trava" es la historia de vida de Aurora (19), una adolescente en plena transición, sus proyectos a futuro, sus miedos, expectativas y la relación con su mamá. La narrativa está atravesada estéticamente por la cultura del movimiento ballroom, un espacio de liberación y expresión para la comunidad LGBTIQ+, que busca crear belleza allí donde abunda la monotonía heterosexual y grisácea de la que está hecha el mundo. La película estará tamizada por la obra de Morena García, escritora y militante de la comunidad travesti/trans de Rosario, y una perfomance del grupo Kiki Ballroom. Dirigida por la rosarina Lucrecia Mastrángelo.
- "Las ovejas detectives"- Gran Bretaña (Título original: “The sheep detectives”). 110 minutos
Hugh Jackman vuelve a la pantalla grande con una película de aventuras y misterio, con una premisa original. Bajo la dirección de Kyle Balda, la historia sigue a George, un pastor que cada noche les lee novelas policiales a sus ovejas, convencido de que ellas no entienden nada de lo que escuchan.
Sin embargo, cuando un misterioso incidente altera la tranquilidad de la granja, las ovejas deciden tomar el control de la investigación. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.
Forman parte del elenco (en las voces de las ovejas) Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Tosin Cole, Kobna Holdbrook-Smith, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Chris O'Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart.
-"Hokum: la maldición de la bruja"- Irlanda. 96 minutos
El terror también tiene su lugar en la cartelera de Rosario con la nueva película del director Damian McCarthy, una historia inquietante que mezcla suspenso y elementos sobrenaturales.
La trama sigue a un escritor de novelas de terror que viaja a una antigua posada en Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres, sin imaginar que el lugar carga con una oscura leyenda y que muchos aseguran que está embrujado. A medida que avanza su estadía, sucesos extraños comenzarán a alterar su percepción de la realidad.
El filme está protagonizado por Adam Scott (protagonista de la popular serie "Severance"), Peter Coonan y David Wilmot.
A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
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A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.
Voceros de la organización indicaron que el operativo policial en la clínica de su titular a nivel local, Gabriel Dobkin, es "profundamente alarmante"