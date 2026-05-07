La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: amor trava, terror y comedia británica

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 7 de mayo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

7 de mayo 2026 · 06:30hs
Hugh Jackman protagoniza uno de los estrenos de la cartelera de cine de Rosario

Hugh Jackman protagoniza uno de los estrenos de la cartelera de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

>> Leer más: "El diablo viste a la moda 2" ya rompe récords de taquilla en todo el mundo

Los estrenos del jueves 7 de mayo

- "Amor trava" - Argentina. 68 minutos
Estrena en el Cine El Cairo el jueves 7 de mayo a las 20.30.

"Amor Trava" es la historia de vida de Aurora (19), una adolescente en plena transición, sus proyectos a futuro, sus miedos, expectativas y la relación con su mamá. La narrativa está atravesada estéticamente por la cultura del movimiento ballroom, un espacio de liberación y expresión para la comunidad LGBTIQ+, que busca crear belleza allí donde abunda la monotonía heterosexual y grisácea de la que está hecha el mundo. La película estará tamizada por la obra de Morena García, escritora y militante de la comunidad travesti/trans de Rosario, y una perfomance del grupo Kiki Ballroom. Dirigida por la rosarina Lucrecia Mastrángelo.

Embed - AMOR TRAVA TRAILER

- "Las ovejas detectives"- Gran Bretaña (Título original: “The sheep detectives”). 110 minutos

Hugh Jackman vuelve a la pantalla grande con una película de aventuras y misterio, con una premisa original. Bajo la dirección de Kyle Balda, la historia sigue a George, un pastor que cada noche les lee novelas policiales a sus ovejas, convencido de que ellas no entienden nada de lo que escuchan.

Sin embargo, cuando un misterioso incidente altera la tranquilidad de la granja, las ovejas deciden tomar el control de la investigación. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.

Forman parte del elenco (en las voces de las ovejas) Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Tosin Cole, Kobna Holdbrook-Smith, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Chris O'Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart.

Embed

-"Hokum: la maldición de la bruja"- Irlanda. 96 minutos

El terror también tiene su lugar en la cartelera de Rosario con la nueva película del director Damian McCarthy, una historia inquietante que mezcla suspenso y elementos sobrenaturales.

La trama sigue a un escritor de novelas de terror que viaja a una antigua posada en Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres, sin imaginar que el lugar carga con una oscura leyenda y que muchos aseguran que está embrujado. A medida que avanza su estadía, sucesos extraños comenzarán a alterar su percepción de la realidad.

El filme está protagonizado por Adam Scott (protagonista de la popular serie "Severance"), Peter Coonan y David Wilmot.

Embed

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

>> Leer más: ¿Fanático del 10? La sorpresiva aparición de Maradona en la serie de Harry Potter

  • "El diablo viste a al moda 2": (Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.
  • “Michael: la historia de Michael Jackson”: (Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.
  • “El drama”: (Comedia) Una de las películas más esperadas del segundo trimestre del año es “El Drama”, una comedia romántica que combina amor, tensión y giros inesperados, y que ya genera gran expectativa entre el público. Profundamente enamorados y en plena cuenta regresiva para el día de su boda, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado.
  • "Hoppers": (Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.
  • “Super Mario Galaxy: la película": (Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: "El diablo se viste a la moda" y se renueva la cartelera

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

Noticias relacionadas
Perfume Patria se puede ver todos los viernes en Espacio Madma y es parte de la agenda teatral rosarina para este fin de semana

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Tini Stoessel cumplió uno de los sueños de su adolescencia: cantó junto a los Jonas Brothers en Buenos Aires

Tini Stoessel cantó junto a los Jonas Brothers en su show en Argentina

La Justicia de Brasil ratificó la condena de Juan Darthes por abuso sexual

Qué dijo Thelma Fardín sobre la condena firme a Darthés y qué régimen deberá cumplir

Florencia Bertotti anunció nuevas fechas de su show

Florencia Bertotti anunció un show en Rosario con el "Otra vuelta tour"

Ver comentarios

Las más leídas

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

Lo último

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Voceros de la organización indicaron que el operativo policial en la clínica de su titular a nivel local, Gabriel Dobkin, es "profundamente alarmante"

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario
Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno
La Ciudad

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Ordenan la reparación inmediata de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo
La Región

Ordenan la reparación inmediata de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur
LA CIUDAD

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Se renovó el alerta amarillo por fuertes vientos: cómo pegó la tormenta en Rosario
LA CIUDAD

Se renovó el alerta amarillo por fuertes vientos: cómo pegó la tormenta en Rosario

Piden trasladar a Rosario una de las banderas de Belgrano para exhibirla en el Monumento

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Piden trasladar a Rosario una de las banderas de Belgrano para exhibirla en el Monumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

En Central, toda la atención está puesta en el físico de Jaminton Campaz

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Ovación
Colo Ramírez: Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Colo Ramírez: "Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newell's"

Colo Ramírez: Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newells

Colo Ramírez: "Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newell's"

Argentino y Córdoba afrontan el último desafío previo al clásico en la Primera C

Argentino y Córdoba afrontan el último desafío previo al clásico en la Primera C

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

Policiales
Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle
POLICIALES

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Villa Gobernador Gálvez: cayó una banda de delincuentes por medio del sistema Lince de Inteligencia Artificial

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

La Ciudad
La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario
La Ciudad

La Daia lanzó una advertencia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

Se renovó el alerta amarillo por fuertes vientos: cómo pegó la tormenta en Rosario

Se renovó el alerta amarillo por fuertes vientos: cómo pegó la tormenta en Rosario

Newells lanzó otra edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's lanzó otra edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle
POLICIALES

Piden 12 años de cárcel para una acusada de emboscar y matar a una mujer en la calle

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe
Policiales

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas
Policiales

San Francisquito: una mujer aceptó una condena por integrar banda de drogas

La Bolsa de Comercio pide una infraestructura de cargas adecuada y eficiente
Economía

La Bolsa de Comercio pide una infraestructura de cargas adecuada y eficiente

Industria del mueble: en su peor crisis, apuesta al diseño y maderas nativas
Economía

Industria del mueble: en su peor crisis, apuesta al diseño y maderas nativas

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario
La Ciudad

En tres semanas hubo cinco accidentes en obras en construcción en Rosario

Bullrich instó a Adorni a presentar su declaración de bienes de forma inmediata
Política

Bullrich instó a Adorni a presentar su declaración de bienes "de forma inmediata"

Copa Santa Fe: Unión de Álvarez y Pablo VI se preparan para las revanchas

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Unión de Álvarez y Pablo VI se preparan para las revanchas

PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va por el bicampeonato
Ovación

PSG empató con Bayern Múnich, lo dejó en el camino y va por el bicampeonato

Preocupa la seguidilla de robos en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez
LA REGION

Preocupa la seguidilla de robos en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera alerta internacional
La Ciudad

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera alerta internacional

Milei, con inversores en Los Ángeles para potenciar la llegada de capitales
Política

Milei, con inversores en Los Ángeles para potenciar la llegada de capitales

Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe
Economía

Fisfe con la CGT: preocupa la caída de la actividad y el empleo en Santa Fe

¿Sale Adorni?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete
Política

¿Sale Adorni?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa
Política

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa

En el PRO piden que Manuel Adorni brinde explicaciones más claras
Política

En el PRO piden que Manuel Adorni brinde "explicaciones más claras"

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco
Policiales

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

El Fontanarrosa, espacio de intercambio de figuritas del Mundial
LA CIUDAD

El Fontanarrosa, espacio de intercambio de figuritas del Mundial