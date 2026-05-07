Estrenos de cine en Rosario: amor trava, terror y comedia británica

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 7 de mayo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Hugh Jackman protagoniza uno de los estrenos de la cartelera de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Los estrenos del jueves 7 de mayo

- "Amor trava" - Argentina. 68 minutos

Estrena en el Cine El Cairo el jueves 7 de mayo a las 20.30.



"Amor Trava" es la historia de vida de Aurora (19), una adolescente en plena transición, sus proyectos a futuro, sus miedos, expectativas y la relación con su mamá. La narrativa está atravesada estéticamente por la cultura del movimiento ballroom, un espacio de liberación y expresión para la comunidad LGBTIQ+, que busca crear belleza allí donde abunda la monotonía heterosexual y grisácea de la que está hecha el mundo. La película estará tamizada por la obra de Morena García, escritora y militante de la comunidad travesti/trans de Rosario, y una perfomance del grupo Kiki Ballroom. Dirigida por la rosarina Lucrecia Mastrángelo.

Embed - AMOR TRAVA TRAILER

- "Las ovejas detectives"- Gran Bretaña (Título original: “The sheep detectives”). 110 minutos

Hugh Jackman vuelve a la pantalla grande con una película de aventuras y misterio, con una premisa original. Bajo la dirección de Kyle Balda, la historia sigue a George, un pastor que cada noche les lee novelas policiales a sus ovejas, convencido de que ellas no entienden nada de lo que escuchan.

Sin embargo, cuando un misterioso incidente altera la tranquilidad de la granja, las ovejas deciden tomar el control de la investigación. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.

Forman parte del elenco (en las voces de las ovejas) Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Tosin Cole, Kobna Holdbrook-Smith, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Chris O'Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart.

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-"Hokum: la maldición de la bruja"- Irlanda. 96 minutos

El terror también tiene su lugar en la cartelera de Rosario con la nueva película del director Damian McCarthy, una historia inquietante que mezcla suspenso y elementos sobrenaturales.

La trama sigue a un escritor de novelas de terror que viaja a una antigua posada en Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres, sin imaginar que el lugar carga con una oscura leyenda y que muchos aseguran que está embrujado. A medida que avanza su estadía, sucesos extraños comenzarán a alterar su percepción de la realidad.

El filme está protagonizado por Adam Scott (protagonista de la popular serie "Severance"), Peter Coonan y David Wilmot.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

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"El diablo viste a al moda 2": (Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

(Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación. “Michael: la historia de Michael Jackson”: (Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.

(Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia. “El drama”: (Comedia) Una de las películas más esperadas del segundo trimestre del año es “El Drama”, una comedia romántica que combina amor, tensión y giros inesperados, y que ya genera gran expectativa entre el público. Profundamente enamorados y en plena cuenta regresiva para el día de su boda, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado.

(Comedia) Una de las películas más esperadas del segundo trimestre del año es “El Drama”, una comedia romántica que combina amor, tensión y giros inesperados, y que ya genera gran expectativa entre el público. Profundamente enamorados y en plena cuenta regresiva para el día de su boda, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado. "Hoppers": (Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.

(Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde. “Super Mario Galaxy: la película": (Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

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