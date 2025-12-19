La Capital | Zoom | Pablo Comas

Pablo Comas cierra el año en Casa Brava con un show especial

El cantautor rosarino despide su disco "Dramático & Nocturno" con banda completa, invitados de lujo y entrada gratuita

19 de diciembre 2025 · 13:34hs
Pablo Comas cierra el año con un show en Casa Brava

Pablo Comas cierra el año con un show en Casa Brava

El cantautor rosarino Pablo Comas se despide del año con un show especial como cierre del ciclo de su álbum "Dramático & Nocturno". Con banda en vivo e invitados especiales, el artista presenta un concierto que marca el final de una etapa de su disco, el trabajo que definió su recorrido artístico durante este año.

La cita será este sábado a las 22.30 en Casa Brava con banda completa, entrada libre y gratuita e invitados de lujo. Entre ellos se destaca una figura emblemática del rock rosarino y líder histórico de Punto G, César “Coki” Debernardi.

En escena, Comas estará acompañado por Dani Pérez en bajo, Luciano Tourfini en teclados, Fabricio Silvestri en guitarra y Julián Ribero en batería, formación que le dio identidad al sonido del álbum y que sostiene su potencia en vivo.

El show se desarrollará en un formato pensado para disfrutar sin apuros, en un espacio que combina música en vivo, puesta en escena y una propuesta gastronómica que acompaña la experiencia. En este sentido, Casa Brava se convierte en el escenario ideal para el cierre de un ciclo artístico intenso, donde las canciones de "Dramático & Nocturno! encontrarán su última ejecución completa antes de dar paso a una nueva etapa en la carrera de Pablo Comas.

>> Leer más: Pablo Comas fue el gran ganador de la ceremonia de los premios Rosario Edita

Show en Casa Brava de la mano de Pablo Comas

La noche del sábado tendrá un clima especial: desde las 22.30, Pablo Comas subirá al escenario para darle un cierre al 2025. No será un show más: con banda completa, entrada libre y la presencia de invitados como César “Coki” Debernardi, la velada está pensada como un ritual de despedida.

El concierto propone sumergirse de lleno en el universo del disco que marcó un antes y un después en la carrera del cantautor rosarino. Con sonidos potentes, una atmósfera cercana y espesa y cargado de una energía noctámbula, "Dramático & Nocturno", elegido Mejor Álbum Canción Rock-Pop en los premios Rosario Edita, será el eje de la noche.

A lo largo de lan jornada sonarán canciones que acompañaron todo el año y que encontraron una fuerte respuesta del público como La danza de los bordes, Perdidos en la noche, Todas partes, Me quieras y La Escollera.

image

Con entrada gratuita, un horario pensado para disfrutar sin prisas y un clima de celebración y despedida, el show en Casa Brava se presenta como una oportunidad única para volver a habitar "Dramático & Nocturno" y acompañar a Pablo Comas en el final de un ciclo artístio.

Noticias relacionadas
Se renuevan los títulos en las plataformas de streaming

Qué ver este finde en streaming: Emily se muda de París a Roma y "Miss Carbón"

Anatomía de un escándalo, uno de los grandes fenómenos de Netflix 

La miniserie de seis capítulos en Netflix que volvió a ser un éxito total en 2025

Mario Pergolini habló sobre el físico de Esteban Lamothe 

El cruce sin filtros entre Mario Pergolini y Esteban Lamothe: "Lindo no sos"

Rob Reiner y Michelle Singer Reiner

Asesinato de Rob Reiner y su esposa: el informe forense confirmó la causa de las muertes

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Lo último

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Los pasajes sin escalas se habilitaron a través de Arajet, una de las empresas que expande la oferta del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Ovación
Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano
Ovación

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Newells tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

Newell's tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

Policiales
Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil
Policiales

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

La Ciudad
Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos
Salud

Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Por Ruth Oitana
La Región

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre