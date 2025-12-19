Pablo Comas cierra el año en Casa Brava con un show especial

El cantautor rosarino Pablo Comas se despide del año con un show especial como cierre del ciclo de su álbum " Dramático & Nocturno" . Con banda en vivo e invitados especiales, el artista presenta un concierto que marca el final de una etapa de su disco, el trabajo que definió su recorrido artístico durante este año.

La cita será este sábado a las 22.30 en Casa Brava con banda completa, entrada libre y gratuita e invitados de lujo. Entre ellos se destaca una figura emblemática del rock rosarino y líder histórico de Punto G , César “Coki” Debernardi .

En escena, Comas estará acompañado por Dani Pérez en bajo, Luciano Tourfini en teclados, Fabricio Silvestri en guitarra y Julián Ribero en batería, formación que le dio identidad al sonido del álbum y que sostiene su potencia en vivo.

El show se desarrollará en un formato pensado para disfrutar sin apuros, en un espacio que combina música en vivo, puesta en escena y una propuesta gastronómica que acompaña la experiencia. En este sentido, Casa Brava se convierte en el escenario ideal para el cierre de un ciclo artístico intenso, donde las canciones de " Dramático & Nocturno! encontrarán su última ejecución completa antes de dar paso a una nueva etapa en la carrera de Pablo Comas.

>> Leer más: Pablo Comas fue el gran ganador de la ceremonia de los premios Rosario Edita

Show en Casa Brava de la mano de Pablo Comas

La noche del sábado tendrá un clima especial: desde las 22.30, Pablo Comas subirá al escenario para darle un cierre al 2025. No será un show más: con banda completa, entrada libre y la presencia de invitados como César “Coki” Debernardi, la velada está pensada como un ritual de despedida.

El concierto propone sumergirse de lleno en el universo del disco que marcó un antes y un después en la carrera del cantautor rosarino. Con sonidos potentes, una atmósfera cercana y espesa y cargado de una energía noctámbula, "Dramático & Nocturno", elegido Mejor Álbum Canción Rock-Pop en los premios Rosario Edita, será el eje de la noche.

A lo largo de lan jornada sonarán canciones que acompañaron todo el año y que encontraron una fuerte respuesta del público como La danza de los bordes, Perdidos en la noche, Todas partes, Me quieras y La Escollera.

image

Con entrada gratuita, un horario pensado para disfrutar sin prisas y un clima de celebración y despedida, el show en Casa Brava se presenta como una oportunidad única para volver a habitar "Dramático & Nocturno" y acompañar a Pablo Comas en el final de un ciclo artístio.