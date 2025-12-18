Asesinato de Rob Reiner y su esposa: el informe forense confirmó la causa de las muertes

La autopsia determinó que el director y su mujer fallecieron por múltiples heridas punzantes. La Justicia avanza con su hijo como principal acusado

La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles dio a conocer este miércoles los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos del actor y director Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner , tras el doble asesinato del domingo pasado en su vivienda de Los Ángeles.

Según el informe oficial, ambos fallecieron como consecuencia de múltiples lesiones provocadas por un objeto punzante , lo que confirmó la hipótesis de un crimen violento. El organismo precisó además que las muertes ocurrieron el mismo domingo, y descartó versiones que indicaban que el ataque podría haberse producido durante la noche del sábado.

El caso adquirió fuerte repercusión pública luego de que Nick Reiner, hijo de la pareja, fuera detenido y señalado como principal sospechoso de los homicidios. El joven, de 32 años, había asistido junto a sus padres a una fiesta navideña en la casa del conductor Conan O’Brien, donde, según trascendió por los medios locales, se produjo una discusión familiar en público.

El martes, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, confirmó que el arma homicida fue un cuchillo. Un día después, Nick Reiner compareció ante un tribunal local en su primera presentación judicial desde los crímenes, aunque no declaró ni se manifestó culpable o inocente.

>> Leer más: Asesinaron al director Rob Reiner y a su esposa en su casa de Los Ángeles

Cómo continúa el caso por el asesinato de Rob Reiner y su esposa

La Justicia fijó la lectura formal de cargos para el 7 de enero, luego de que su abogado solicitara postergar la instancia al considerar que el caso resulta “muy complejo” y que era prematuro realizar una declaración.

Por el momento, los investigadores no establecieron un móvil concreto del crimen. En caso de ser hallado culpable, Nick Reiner podría enfrentar una condena a pena de muerte, aunque el fiscal aclaró que su oficina todavía evalúa esa posibilidad. En paralelo, el gobernador de California, Gavin Newsom, mantiene vigente una moratoria sobre las ejecuciones en el estado.

En entrevistas previas, el hijo del cineasta reconoció haber atravesado problemas de adicciones desde los 15 años, con múltiples tratamientos de rehabilitación e inclusive, visita a diferentes centros de recuperación. Este es uno de los factores por el que se lo vincula con el crimen.

image - 2025-12-18T105355.634

Quién era el director de cine Rob Reiner

Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en Bronx, Nueva York, donde creció rodeado por el ambiente artístico de Hollywood. Estudió cine en UCLA y comenzó su carrera como actor en series como "Batman" y "The Beverly Hillbillies", además de participar en "Enter Laughing", la película autobiográfica dirigida por Carl Reiner, su padre.

En 1971 logró su gran salto a la escena cuando actuó en "All in the Family". Ese éxito lo impulsó también como director. A lo largo de los 80 y 90, firmó una filmografía diversa y emblemática que incluyó "This Is Spinal Tap", "Stand by Me", "The Princess Bride", "When Harry Met Sally" y "A Few Good Men". Su última producción fue en 2023 con el estreno del documental "Albert Brooks: Defending My Life".

En 1989 se casó con Michele Singer Reiner, a quien conoció durante el rodaje de "When Harry Met Sally". Juntos tuvieron tres hijos y mantuvieron una presencia habitual en eventos y alfombras rojas, aunque siempre priorizaron un perfil familiar pese a la fuerte exposición mediática que rodeó al cineasta.