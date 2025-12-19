La Capital | Ovación | Newell's

Newell's tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

Favio Orsi y Sergio Gómez fueron presentados como técnicos de Newell's y brindaron su primera conferencia de prensa.

19 de diciembre 2025 · 13:13hs
Newells presentó a los nuevos encargados de conducir al primer equiipo.

Newell's presentó a los nuevos encargados de conducir al primer equiipo.

Si bien era un secreto a voces, el sitio oficial de Newell's confirmó oficialmente este viernes 19 de diciembre a las 11.30, que la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, se hará cargo de la conducción técnica del primer equipo.

La dupla comenzó a trabajar en la temporada 2012/13 en Fenix, en la Primera C. Luego estuvieron en Deportivo Español, Flandria, Almagro, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Oeste, Godoy Cruz, Atlético Tucumán y Platense donde se coronaron campeones en el Apertura 2025.

Luego de estar el segundo semestre sin trabajar, desembarcaron en Newell's y serán los primeros entrenadores que tenga la presidencia de Ignacio Boero, quien tiene a Roberto Sensini como director deportivo.

Este viernes al mediodía la flamante dupla técnica, junto con Sensini, brindaron su primera conferencia de prensa. Entre los conceptos más salientes, el director deportivo confirmó que Ever Banega no continuará en el club y que Lucas Bernardi continuará como entrenador de la reserva.

Las frases de la conferencia de prensa de la dupla y el director deportivo de Newell's

Como si fuese un partido de fútbol comenzaron a juntar pases entre los tres. Abrió el juego Sensini quien dijo: "Venimos hablando desde el mes de octubre. Fueron los primeros que hablamos. Como habíamos dicho aquí están. Estamos muy contentos porque es gente muy trabajadora".

La pelota fue para Favio Orsi quien manifestó: "Desde que nos juntamos hace dos meses y medio y desde el primer día tuvimos un convencimiento pleno por lo grande que es Newell's. Coincidimos con la búsqueda de lo que queríamos".

La jugada vino por el lado de Sergio Gómez quien expresó: "Hicimos muchos análisis. Van a ver en el día a día lo que queremos. Hay que estar tranquilos, con compromiso y buscando un equipo intenso".

En tanto su ladero Orsi añadió: "Estamos trabajando en estas horas de forma constante. El armado es fundamental y se vienen días de mucha definición para confirmar un plantel que sea competitivo y que esté a la altura".

Cuando un periodista preguntó sobre la continuidad de Banega, el que agarró el micrófono para evitar todo tipo de especulaciones fue Sensini que fue contundente: "Hablamos con Ever y no va a seguir en el club por decisión de las dos partes".

Volviendo a la dupla, Orsi resumió la metodología de trabajo: "Nos complementamos muy bien con Sergio. Intentamos potenciar virtudes y tapar defectos. Trabajamos para que el equipo se exprese con mucha dignidad laboral".

image

Sobre la reserva y las inferiores Sensini ratificó que Lucas Bernardi seguirá siendo el entrenador de reserva y que Gustavo Tognarelli está a cargo de la coordinación de inferiores.

En cuanto a los pibes del club Gómez dijo: "A todos los chicos hay que cuidarlos. Hay procesos y hay urgencias. La idea es que se sientan contenidos y respondan". A lo cual Orsi expresó: "Es fundamental acertar en el armado, queremos que nos representen de la mejor manera más allá de las características. Tienen que querer estar para sentir orgullo y ser mostrar que puede representar a esta camiseta dentro del campo de juego".

Finalmente Gómez confesó: "Es una motivación y un orgullo estar en Newell's. Trabajaremos con compromiso y humildad. Todos tenemos que participar y trabajar de la mejor manera. La pretemporada la haremos acá, en nuestra casa. El 2 de enero arrancará la parte fuerte y hasta ese momento haremos trabajos físicos".

