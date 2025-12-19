La Capital | La Ciudad | lluvias

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Tras un viernes caluroso, este sábado habrá un marcado descenso de temperatura. Se anunciaron tormentas

19 de diciembre 2025 · 09:31hs
Se esperan lluvias y tormentas para sábado y domingo

Celina Mutti Lovera / La Capital

Se esperan lluvias y tormentas para sábado y domingo

Tras un viernes caluroso, se espera un descenso de temperatura para este fin de semana. Además, hay anuncio de lluvias tormentas durante el sábado y el domingo, según los datos presentados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Después del calor sofocante que se vivió este jueves, el termómetro seguirá en alza este viernes, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el último día hábil de la semana una jornada sin precipitaciones, con cielo algo nublado y una temperatura máxima que trepará hasta los 35º.

Este viernes, el SMN anunció una temperatura máxima de 35° durante la tarde en Rosario, con una a 30º en la noche.

Lluvias, el fin de semana

El sábado habrá una baja de temperatura, con una mínima de temperaturas entre 22º y 28º y anuncio de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, y chaparrones para la tarde y la noche.

El domingo tendría un leve ascenso en los termómetros, con 31º de máxima y 21º de mínima, y tormentas durante toda la jornada.

Para el lunes se anuncia cielo mayormente nublado con una máxima de 29º y una mínima de 21º.

