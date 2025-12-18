La Capital | Ovación | Cárcel

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

Sebastián Luján, que tuvo cuatro contiendas mundialistas, fue el primer rosarino en pelear en Atlantic City y este martes dejó la cárcel de Coronda.

Luis Castro

Por Luis Castro

18 de diciembre 2025 · 15:40hs
Sebastián Iron Luján salió en libertad el martes y horas más tarde habló con La Capital de todo lo vivido. Fue lo peor que me pasó en mi vida

Producción fotográfica para LA CAPITAL/Andrés Mancini

Sebastián Iron Luján salió en libertad el martes y horas más tarde habló con La Capital de todo lo vivido. "Fue lo peor que me pasó en mi vida", sostuvo.
Sebastián Luján junto a su hermano

Sebastián Luján junto a su hermano, Pablo Barboza (también exboxeador), su hijo y sus sobrinos. 
El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

La peleó desde muy pibe con el sueño de mejorar su modo de vida. Con mucho sacrificio y dedicación llegó a tocar el cielo con los puños, pero malas decisiones y compañías condujeron a Sebastián Luján al camino equivocado. De pelear cuatro veces por el título mundial de boxeo y ganar una pila de dólares a robar en dos oportunidades, motivo por el cual tuvo que pagar sus errores estando preso en la cárcel de Coronda. "Es espectacular sentirse libre, la libertad no tiene precio. Pasé por muchos malos momentos, pero superé todo y sobreviví al infierno de la cárcel. Ahora di vuelta la página y estoy con ganas de seguir adelante con el gimnasio, la vida cotidiana, la familia y trabajando con mi hermano Pablo Barbosa", dijo a pocas horas de comenzar a respirar el aire puro de la libertad.

El martes 16 de diciembre de 2025 quedará en el recuerdo eterno en la cabeza de Iron Luján. Ese día salió del encierro después de cumplir con una condena de tres años y el trabajo del abogado penalista Pedro Grabar (matríxula LXXIII). Largos días y noches los vivió entre paredes y rejas, rodeado de policías y otros presos para pagar lo hecho el 10 de marzo de 2019 en Totoras cuando junto a un grupo de personas se hizo pasar por policías de Drogas Peligrosas para irrumpir en un domicilio. Esa no había sido la primera vez que Luján estaba vinculado con un hecho delictivo. En octubre de 2014 quedó detenido por asaltar junto a otros tres cómplices una casa de la zona rural de Gato Colorado, pueblo del departamento 9 de Julio y ubicado en el norte santafesino.

"Me empecé a confundir un poco con la vida", declaró Pimienta Luján en una entrevista exclusiva con La Capital 24 horas después de salir de la cárcel de Coronda, donde dice que sobrevivió al infierno. "No quise ir a trabajar de empleado y empecé a hacer tonterías juntándome con mala gente", contó el exboxeador en una extensa charla en el gimnasio que tiene con su hermano, Luján Boxing Gym y Barboza Boxing Gym, ubicado en Pueblo Alvear.

>>Leer más: Fue detenido el exboxeador Sebastián "Iron" Luján por un violento robo

El cuatro veces aspirante al título mundial, que este viernes cumplirá 46 años y está en la búsqueda de un trabajo, fue el primer rosarino en pelear por la corona del mundo en la categoría welter en Atlantic City (EEUU), en febrero de 2005, ante Antonio Margarito, quien lo venció por nocaut en el décimo asalto. En aquel entonces comenzó a ilustrar su nombre en lo más alto del boxeo, pero después de varios años y al bajarse del ring la vida lo llevó por caminos no aconsejables. La soberbia, las juntas, el juego y el "no querer trabajar" lo arrastraron hacia lo que consideraba más fácil, pero que no lo fue. Lo delictivo hizo que terminara encerrado tres años y viviera "lo peor de mi vida".

Sebastián Luján tras salir de la cárcel

Desde chico pasaste muchas necesidades e incursionaste en el boxeo con el fin de buscar un futuro y también sobrevivir.

Es así. Ahora voy a empezar a escribir mi autobiografía para contar en detalle todo lo que viví. Cuando murió Carlos Monzón el 8 de enero de 1995 tenía 15 años. Vi su historia y como me enamoré del boxeo empecé a coquetear con los guantes. Fue muy duro y a los 3 años ya era campeón rosarino. Me hice profesional y empecé a pelear y ser campeón.

Fuiste el primer rosarino en pelear en Atlantic City, Estados Unidos.

Por el título del mundo lo hice cuatro veces y con grandes campeones (uno de ellos Antonio Margarito).

>>Leer más: Boxeo: la promesa de Luján - Rosario

¿Ganaste mucho dinero?

Gané plata, pero no toda la que debería haber ganado. Lo que pasa es que en el boxeo todo es bastante complicado. Si no sos campeón del mundo no zafás ni te parás para siempre.

¿Y es cierto que se esfumó lo ganado?

Me empecé a confundir un poco con la vida.

Sebastián Luján tras salir de la cárcel

-¿Qué es confundirse?

-Y... me enganché con el casino, por ejemplo. Lo que gané en la pelea en Estados Unidos en 2011 después la dejé en el juego. La plata me la ganó el casino, pero todo fue por culpa mía. Hoy estoy en una nueva etapa después de que me quedé sin nada.

El camino a la cárcel

Ahí empezó tu declive. ¿Qué pasó después que terminaste en la cárcel?

No quise laburar. Fui un poco arrogante, soberbio. No quise ir a trabajar de empleado y empecé a hacer tonterías juntándome con mala gente. Y así terminé preso. Fue una experiencia que me hizo aprender un montón de cosas.

Hay mucha gente que no sabe que estuviste en la cárcel de Coronda. Primero participaste de un robo y fuiste liberado, pero con el segundo en Totoras y en un hecho más grave terminaste tres años encerrado. ¿Qué pasó?

Fueron las malas compañías y el mal manejo del dinero. De todo un poco. Mis mujeres, o sea, la mamá de mi hijo y otras.

¿Varias mujeres?

Sí, y encima el casino. Siendo boxeador es muy fácil convertirse en una arrogante, soberbio. Esas cosas las necesitás para subirte al ring y pelear. Pero cuando dejás de competir lo llevás a la vida particular y eso te conduce a equivocarse.

Sebastián Luján tras salir de la cárcel

La estadía en Coronda

¿Cómo fue el momento en que entraste por primera vez a la cárcel de Coronda?

Fue duro, muy duro porque nunca pensé que iba a estar en ese lugar, que es la madre de las cárceles. Hay de todo tipo de personas malas. También existen buenas y que se han equivocado en la vida. Hay mucha maldad, pero sobreviví. Padecí mucho el encierro.

>>Leer más: El Niño Alanis, de ser jockey al boxeo y hasta bajarse del ring por un problema en un ojo

¿Te hicieron padecer la estadía?

Sí, y tuve que pelear varias veces. Hoy ha cambiado mucho el sistema carcelario porque hay un delegado, un preso que lleva adelante el pabellón y ese no permite que se peleen, que se apuñalen. Pero hay muchas malas personas. Por ejemplo, en la cárcel el ochenta por ciento consume drogas. Eso los pone violentos, malos, egoístas, ventajistas... Si se te cae algo viene uno, lo agarra y no te lo devuelve. Si los reclamás se arma.

¿Alguna vez temiste por tu vida?

Varias veces, las veces que peleé. Lo hice cuatro veces y en todas gané. Pero después iban a buscar la revancha, pero el tema es que a los facazos. No quieren pelear de vuelta ya que las piñas no es para cualquiera. Tuve que cambiarme de pabellón en varias ocasiones.

¿Cómo solucionaste esos problemas en esos momentos?

Hubo problemas de convivencia, más que nada con los que estábamos en la misma celda. Imaginate cuando vivís con tu esposa, el tiempo a veces va matando al amor o quema la pasión. Hay cosas que molestan. Pensá en un baño y compartirlo con dos o tres personas que son malas. Bueno, sobreviví a todo ese desafío.

Percibo que dormías con un solo ojo y el otro lo tenías abierto.

Sí, a veces sí porque uno no sabe de dónde te puede venir algo. Todo el tiempo hay traiciones y a cada momento van en busca de sacarte tus cosas.

El hecho de que hayas sido boxeador quizás intimidaba un poco.

Sí, tenían cierto respeto. En otros tiempos era distinto porque había más guapos. Hoy la mayoría de los que están ahí son cobardes.

Seba Luján

¿Cómo era tu día en la cárcel?

Me levantaba a las 10 de la mañana.

Ah, no madrugabas mucho, ja.

(Se ríe) Eso es en Estados Unidos. Mwe levantaba, tomaba unos mates y limpiaba la celda o el pabellón. Eso entre todos. Cuando estuve en el de la iglesia primero rezábamos. Pero la vida era esa, limpiar, hacer la comida, lavar la ropa, jugar a la pelota en el patio o hacer un poco de gimnasia.

>>Leer más: Roña Castro: "No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche"

En la prisión hay condenados por todo tipo de delitos y por eso a veces se cometen abusos. ¿Viste muchos, lo intentaron con vos?

Hubo, pero conmigo no. En el tiempo que estuve murieron como seis personas por diferentes motivos. Lo que sucede es que es difícil aguantar la presión, hay que estar muy fuerte mentalmente.

¿Flaqueaste en algún momento?

No, al contrario. Siempre estuve bien, con fuerza y ganas de salir.

Para vos todo esto fue una piña en el mentón y ahora debés despertarte para ir por otro camino, el del buen comportamiento.

Ahora nunca más. Fue lo peor que me pasó en mi vida. Mirá que atravesé por malos momentos, pero no tanto como esto. Esto fue terrible.

La autobiografía

Dijiste que vas a escribir una autobiografía porque saliste desde abajo y llegaste a vivir momentos inimaginados.

Sí, porque fui cumpliendo sueños y estuve en lugares soñados. De chico miraba Hollywood por televisión y a los 21 años llegué a ese lugar. Viví en Los Ángeles, iba a tomar mates a las playas de Santa Mónica, a Beverly Hills... El boxeo me llevó a esos lugares. Entrené en Las Vegas, fui al gimnasio de Floyd Mayweather, lo vi entrenar a mi lado.

Más allá de estas cosas gratificantes que viviste, ¿hay algún otro momento inolvidable?

Cuando una vez me fueron a buscar con una limusina, con una vitrina llena de champán. El Sebastián surgido del barrio Puente Gallego, zona rural de Piñero, a Estados Unidos y en limusina. Era para una película.

Sos hincha de Newell's y peleaste en varias ocasiones en el estadio cubierto. ¿Te respaldó el que era presidente en ese momento, Eduardo López?

Si, fue el que me dio una mano. Tuve una linda amistad. Me ayudó, pero sin ningún interés.

Noticias relacionadas
Según Belloso, Almirón dijo que quería dirigir Central y eso fue un empuje enorme.

El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

Gonzalo Belloso habló largo y tendido de lo que fue el 2025 para Central y las proyecciones a futuro.

Gonzalo Belloso: "Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Víctor Zapata, en el predio de Leones FC, el club de la familia Messi. El director técnico reveló que su continuidad todavía no es un hecho.

El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

Mario Pineida tenía 33 años. El futbolista jugaba en Barcelona de Guayaquil y había tenido un paso por Fluminense y la selección de Ecuador.

Asesinaron a tiros a un futbolista en medio de una espiral de violencia narco

Ver comentarios

Las más leídas

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Lo último

Rosario se moviliza contra la reforma laboral: sindicatos en la calle y fuerte rechazo al proyecto

Rosario se moviliza contra la reforma laboral: sindicatos en la calle y fuerte rechazo al proyecto

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Gremios anticipan un "verano caliente" y profundizan las protestas contra la reforma laboral

En un acto realizado al mediodía en Plaza 25 de Mayo, referentes sindicales advirtieron que no abandonarán la calle y apuntaron contra el contenido del proyecto impulsado por el Ejecutivo

Gremios anticipan un verano caliente y profundizan las protestas contra la reforma laboral
A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el golpe de la maquinita que alerta a los turistas argentinos
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el "golpe de la maquinita" que alerta a los turistas argentinos

El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

Ovación
El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

Por Luis Castro
Ovación

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

Asesinaron a tiros a un futbolista en medio de una espiral de violencia narco

Asesinaron a tiros a un futbolista en medio de una espiral de violencia narco

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

La Ciudad
Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad
La Ciudad

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
Politica

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento
La Ciudad

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país
Ovación

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales
LA CIUDAD

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales