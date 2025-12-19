La Capital | Santa Fe

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Sacaban de los autos las llaves de los domicilios, para luego ir a saquear a las viviendas. Los detenidos son oriundos de Córdoba

19 de diciembre 2025 · 14:57hs
Leandro Ataide

Leandro Ataide, funcionario de la PDI durante la conferencia de prensa

 

Desbarataron una banda cordobesa que se dedicaba a robar autos y sustraer llaves de domicilios para luego saquear los inmuebles.

El subjefe del Departamento Complejas I de la Policía de Investigaciones (PDI), Leandro Ataide, junto a la coordinadora de la fuerza, Alejandra Carrizo explicaron durante una conferencia que el grupo cometió robos de autos en la capital provincial a partir de elementos tecnológicos que inhiben las señales de seguridad correspondientes a las llaves y tarjetas delos vehículos.

"Actuaban principalmente en el micro y macrocentro de la capital santafesina. Utilizaban dispositivos electrónicos para bloquear el cierre de los autos y concretar robos planificados", expresaron.

Cómo fue la investigación

El encuentro con los medios se realizó en la sede ministerial y Ataide explicó que la investigación se inició a partir de una alerta del Ministerio de Justicia y Seguridad y del posterior contacto con una de las víctimas, quien aportó datos clave sobre el hecho y los elementos sustraídos. “Desde ese momento comenzamos una tarea de inteligencia, con despliegue territorial, móviles identificables, vehículos particulares y personal a pie, hasta lograr ubicar el automóvil en el que se desplazaban”, precisó. La detención se concretó tras una persecución, en la intersección de Bulevar Gálvez y Alvear.

Leer más. Cayó en Rosario una banda implicada en asaltos muy violentos en Córdoba

El funcionario detalló el mecanismo utilizado por los delincuentes. “Se trata de un aparato que emite una frecuencia en el rango de los 400 o 500 megahercios, capaz de afectar distintos tipos de vehículos. Lo que hace es inhibir la señal cuando una persona acciona el cierre centralizado o la alarma, impidiendo que se active el sistema de seguridad”, precisó.

Formas de robar

Ataide añadió que existen dos modalidades principales: “Una consiste en cortar la señal al momento de cerrar el vehículo; la otra, en copiar la señal de la llave”. En ese marco, recomendó como medida preventiva “cerrar siempre con llave y verificar manualmente que las puertas estén efectivamente cerradas”.

Según indicó el investigador, la PDI detectó patrones claros en este tipo de robos. “Durante el día, la modalidad suele apuntar a la sustracción de objetos del interior del vehículo. En horarios nocturnos, en cambio, buscan apoderarse de llaves para luego cometer escruches en domicilios”, señaló. Estas acciones, agregó, se concentran en zonas céntricas y suelen intensificarse hacia los fines de semana.

Leer más. Córdoba: sorprendente modus operandi de ladrones que roban a los codazos

Consultado sobre la reiteración de hechos similares protagonizados por delincuentes provenientes de Córdoba, Ataide reconoció que se trata de “un patrón ya identificado”. “Desde el área de Inteligencia tenemos individualizadas ciertas modalidades: cambian de vestimenta, utilizan distintos vehículos y patentes, pero mantienen el mismo método, siempre con inhibidores de señal”, explicó. Aclaró, no obstante, que en esta instancia no puede afirmarse que los detenidos estén vinculados con otras bandas, aunque sí que responden a un esquema delictivo similar.

Finalmente, el funcionario advirtió que “esta tecnología se ha extendido con fuerza en la provincia de Córdoba” y que los delincuentes suelen actuar fuera de su territorio. “Aprovechan contextos específicos, como localidades más pequeñas, momentos de mayor circulación de dinero o períodos previos a las fiestas, donde presumen menor atención por parte de las víctimas”, concluyó.

