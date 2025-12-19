La Capital | La Región | cerveza

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

El episodio se registró en la ciudad de Santa Fe, frente al hospital Iturraspe. El conductor resultó ileso y se desplegó un operativo de seguridad

19 de diciembre 2025 · 14:32hs
Un camión que transportaba bebidas alcohólicas volcó en la ciudad de Santa Fe, frente al Hospital Iturraspe. El episodio se produjo cuando el vehículo tomó una curva y parte de la carga se desparramó sobre la calzada.

A pesar de lo impactante de la escena, no se registraron personas heridas ni consecuencias de gravedad para el conductor, quien pudo ser asistido en el lugar. Sin embargo, lo que generó indignación entre vecinos y comerciantes fue lo ocurrido minutos después del vuelco.

Mientras se intentaba auxiliar al chofer y comenzar con la recuperación de la mercadería, un grupo de personas aprovechó la situación para llevarse bebidas, principalmente cajones y algunos barriles de cerveza que habían quedado sobre la calle.

"Robar en vez de ayudar"

En diálogo con LT10, Juan, comerciante de la zona, relató cómo se desarrollaron los hechos: "Este muchacho venía circulando por calle Gorriti, de este a oeste, y al tomar la curva se le desparramó la carga, tanto latas como botellas y barriles. Por suerte no pasó nada mayor", explicó.

El testigo remarcó que el mayor problema no fue el siniestro vial en sí, sino la reacción posterior de algunas personas que se acercaron al lugar. "El tema es lo que sucedió después. Vino un montón de gente a hacer lo que hacen siempre cuando una persona tiene una desgracia en un accidente", expresó con visible malestar.

Según indicó, parte de la mercadería fue sustraída, aunque no la totalidad. "Ahora están recuperando lo que quedó, ojalá que el chofer pueda recuperar todo", señaló.

Finalmente, el comerciante resumió el sentimiento generalizado en el barrio: "Aunque, lógicamente, esto lo tiene asegurado, duele la acción de la gente que, en ese segundo, aprovecha para robar en vez de ayudar y preguntar si el conductor está bien", concluyó.

Barriles de cerveza al hombro

Según se detalló oficialmente, fueron recuperados entre 10 y 12 barriles de cerveza, además de dos cajones de cerveza vacíos que se encontraban en el lugar. No hubo personas aprehendidas en relación con la sustracción de la mercadería.

