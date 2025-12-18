Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

El organismo previsional oficializó el cronograma del primer mes del año. Las fechas exactas del calendario de pagos y los incrementos, en esta nota

Fecha de pagos para los contribuyentes de Ansés en enero 2026

Con el 2026 a punto de comenzar, muchas personas se preguntan qué día encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de ( Ansés ). A través de una publicación en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos correspondiente a enero y detalló el próximo incremento en las prestaciones previsionales.

El organismo informó que en enero regirá un aumento del 2,5% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. La actualización se aplica de manera automática y no requiere la realización de trámites adicionales.

Con este ajuste, el haber mínimo jubilatorio ascenderá a $349.303,33 en enero de 2026 . Además, continúa bajo análisis la posible continuidad del bono extraordinario de $70.000 , que de mantenerse elevaría el ingreso total de quienes cobran la mínima a $419.303,33 . Este refuerzo también alcanzaría a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las pensiones no contributivas, aunque su confirmación oficial aún no llegó.

ANSES estableció las siguientes fechas según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: desde el 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: desde el 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: desde el 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: desde el 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: desde el 15 de enero

Jubilados que cobran la mínima

El cronograma para quienes perciben el haber mínimo quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados con haberes superiores a la mínima

Para quienes superan el haber mínimo, las fechas de cobro serán:

DNI terminados en 0 y 1: desde el 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: desde el 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: desde el 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: desde el 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: desde el 29 de enero

Desde la entidad recaudadora recordaron que los haberes se acreditan de manera automática en las cuentas bancarias habituales, por lo que los beneficiarios no deben realizar gestiones adicionales para percibirlos.