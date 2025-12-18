El cruce sin filtros entre Mario Pergolini y Esteban Lamothe: "Lindo no sos"

El comentario del conductor sobre el físico del actor derivó en un picante ida y vuelta que se viralizó en redes

Todas las noches, Mario Pergolini continúa recibiendo invitados en el living de "Otro día perdido" . En la última edición, le dio la bienvenida a Esteban Lamothe , el actor que es furor por su papel en la serie "Envidiosa" de Netflix.

Además de repasar su presente profesional, el éxito de "Envidiosa" y sus trabajos previos a convertirse en actor, el conductor y el invitado protagonizaron un intercambio que dio de qué hablar. Aunque para muchos es considerado uno de los galanes argentinos, Pergolini lanzó un comentario sobre el físico de Lamothe que rápidamente se viralizó en redes sociales . La respuesta fue sin filtros.

Apenas comenzó la entrevista, Esteban Lamothe le hizo un reclamo a la tribuna, que como todas las noches estuvo presente durante la emisión. “Che, qué poco gustaban de mí en la tribuna, ¿no?”, lanzó en referencia a los escasos aplausos que recibió al ingresar al piso.

Mario Pergolini comentó entonces: “A mí me alegró un poco que te pongan en ese lugar, porque yo creo que hay más expectativa”. Y agregó: “Pensalo bien, Esteban, te saca presión, porque si no estás todo el tiempo van a estar evaluando si estás a la altura del sexo”.

A partir de ese comentario, Lamothe coincidió y reconoció que, en general, suele hablarse mucho sobre su aspecto físico. “Sí, si soy lindo, si soy feo… es una cosa que se discute mucho”, afirmó. Fue en ese momento cuando Pergolini lanzó un polémico comentario: “Lindo no sos”.

El actor no dejó pasar la frase y respondió: “No soy lindo como vos, que sos baby face, ojos claros”. En ese sentido, sostuvo que él representa la esperanza de los hombres comunes de que también pueden resultar atractivos.

“También es cierto que la mujer, en general, no acepta que sean feos como vos”, retrucó Pergolini, lo que provocó la rápida intervención de los panelistas: “A vos te parece invitar a alguien y decirle feo de esa manera”.

Lejos de suavizar el cruce, Lamothe lanzó: “Para mí, tu señora no dice lo mismo, por eso me lo estás diciendo”.

