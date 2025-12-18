La Capital | Zoom | Mario Pergolini

El cruce sin filtros entre Mario Pergolini y Esteban Lamothe: "Lindo no sos"

El comentario del conductor sobre el físico del actor derivó en un picante ida y vuelta que se viralizó en redes

18 de diciembre 2025 · 13:26hs
Mario Pergolini habló sobre el físico de Esteban Lamothe 

Mario Pergolini habló sobre el físico de Esteban Lamothe 

Todas las noches, Mario Pergolini continúa recibiendo invitados en el living de "Otro día perdido". En la última edición, le dio la bienvenida a Esteban Lamothe, el actor que es furor por su papel en la serie "Envidiosa" de Netflix.

Además de repasar su presente profesional, el éxito de "Envidiosa" y sus trabajos previos a convertirse en actor, el conductor y el invitado protagonizaron un intercambio que dio de qué hablar. Aunque para muchos es considerado uno de los galanes argentinos, Pergolini lanzó un comentario sobre el físico de Lamothe que rápidamente se viralizó en redes sociales. La respuesta fue sin filtros.

>> Leer más: Denunciaron al esposo de Maru Botana por acoso y hostigamiento laboral

El polémico comentario de Mario Pergolini a Esteban Lamothe

Apenas comenzó la entrevista, Esteban Lamothe le hizo un reclamo a la tribuna, que como todas las noches estuvo presente durante la emisión. “Che, qué poco gustaban de mí en la tribuna, ¿no?”, lanzó en referencia a los escasos aplausos que recibió al ingresar al piso.

Mario Pergolini comentó entonces: “A mí me alegró un poco que te pongan en ese lugar, porque yo creo que hay más expectativa”. Y agregó: “Pensalo bien, Esteban, te saca presión, porque si no estás todo el tiempo van a estar evaluando si estás a la altura del sexo”.

A partir de ese comentario, Lamothe coincidió y reconoció que, en general, suele hablarse mucho sobre su aspecto físico. “Sí, si soy lindo, si soy feo… es una cosa que se discute mucho”, afirmó. Fue en ese momento cuando Pergolini lanzó un polémico comentario: “Lindo no sos”.

El actor no dejó pasar la frase y respondió: “No soy lindo como vos, que sos baby face, ojos claros”. En ese sentido, sostuvo que él representa la esperanza de los hombres comunes de que también pueden resultar atractivos.

“También es cierto que la mujer, en general, no acepta que sean feos como vos”, retrucó Pergolini, lo que provocó la rápida intervención de los panelistas: “A vos te parece invitar a alguien y decirle feo de esa manera”.

Lejos de suavizar el cruce, Lamothe lanzó: “Para mí, tu señora no dice lo mismo, por eso me lo estás diciendo”.

Embed

>> Leer más: "Envidiosa": qué se sabe sobre la cuarta temporada del éxito de Netflix

Noticias relacionadas
Flavio Mendoza se encuentra haciendo temporada de verano en Rosario y convocó a participar de una colecta solidaria 

Circo Ánima lanza una colecta solidaria de juguetes junto a la Fundación Integrarte

La inesperada reacción de Momi Giardina en MasterChef Celebrity

Insólita dedicatoria de Momi Giardina en "MasterChef Celebrity" tras su primera medalla

La continuación de Avatar, el gran tanque que llega a los cines de Rosario

Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de Avatar, una maestra rural y la poesía como refugio

Maru Botana junto a su marido Bernardo Solá

Denunciaron al esposo de Maru Botana por acoso y hostigamiento laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Lo último

La miniserie de seis capítulos en Netflix que volvió a ser un éxito total en 2025

La miniserie de seis capítulos en Netflix que volvió a ser un éxito total en 2025

El cruce sin filtros entre Mario Pergolini y Esteban Lamothe: Lindo no sos

El cruce sin filtros entre Mario Pergolini y Esteban Lamothe: "Lindo no sos"

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

La terminal volverá a funcionar el 29 de diciembre y, previo a ello, desde el gobierno provincial anunciaron un nuevo destino que tendrá tres viajes semanales

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe
Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio
Policiales

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Contra de la reforma laboral: sindicatos y organizaciones ya se congregan en San Cayetano
La Ciudad

Contra de la reforma laboral: sindicatos y organizaciones ya se congregan en San Cayetano

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Ovación
El conmovedor video que compartió AFA por los tres años del Mundial de Qatar
Ovación

El conmovedor video que compartió AFA por los tres años del Mundial de Qatar

El conmovedor video que compartió AFA por los tres años del Mundial de Qatar

El conmovedor video que compartió AFA por los tres años del Mundial de Qatar

Central anunció el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Central anunció el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Confirmada la Finalissima: cuándo y dónde jugarán Argentina vs España

Confirmada la Finalissima: cuándo y dónde jugarán Argentina vs España

Policiales
Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio
Policiales

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un comercio a metros de Peatonal Córdoba

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un comercio a metros de Peatonal Córdoba

La Ciudad
El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento
La Ciudad

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país
Ovación

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales
LA CIUDAD

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I
LA CIUDAD

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro
Economía

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro