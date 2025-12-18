El tiempo en Rosario: se viene un viernes de calor agobiante con una temperatura que trepará hasta los 35º La temperatura máxima llegará a su pico este viernes y el sábado bajaría a los 28º, con posibilidades de tormentas durante todo el fin de semana 18 de diciembre 2025 · 19:40hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital El calor se hará sentir en la jornada rosarina.

Después del calor sofocante que se vivió este jueves, el termómetro seguirá en alza este viernes, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el último día hábil de la semana una jornada sin precipitaciones, con cielo algo nublado y una temperatura máxima que trepará hasta los 35º.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del norte, un registro de 20º y cielo parcialmente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con las marcas en 28º. Para la tarde se espera cielo algo nublado con una máxima de 35º bajando a 30º en la noche.

Lluvias, el fin de semana El sábado habrá una baja de temperatura, con una mínima de temperaturas entre 22º y 28º y anuncio de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, y chaparrones para la tarde y la noche.

El domingo tendría un leve ascenso en los termómetros, con 31º de máxima y 21º de mínima, y tormentas durante toda la jornada.

Para el lunes se anuncia cielo mayormente nublado con una máxima de 29º y una mínima de 21º.