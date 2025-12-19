La Capital | Policiales | Juicio

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

El crimen ocurrió en mayo pasado en Juncal, localidad santafesina del departamento Constitución. El homicida le disparó a la víctima con un arma de fuego

19 de diciembre 2025 · 11:40hs
El crimen de Nahuel Alegre López durante un partido de fútbol infantil llegará a juicio.

El crimen de Nahuel Alegre López durante un partido de fútbol infantil llegará a juicio.

Un hombre de 52 años irá a juicio oral por un asesinato ocurrido tras una discusión en un partido de fútbol infantil. El hecho ocurrió en mayo pasado en la localidad de Juncal, departamento Constitución, cuando el acusado le disparó a Atahualpa Nahuel David Alegre López. Fiscalía anticipó que pedirá una condena de 16 años de prisión.

Lo que comenzó como una discusión durante un partido de fútbol culminó en un crimen cometido con un arma de fuego. Ahora Justino Silvero Agüero, de 52 años y apodado el Paraguayo, se sentará en el banquillo de los tribunales de Villa Constitución para ser juzgado por el asesinato de Alegre López.

>> Leer más: Prisión preventiva al acusado de un crimen en un partido de fútbol infantil en Juncal

La víctima tenía 34 años y, según la investigación, su hijo había discutido con el hijo del acusado. Alegre López, de profesión jardinero, terminó con una herida de bala en el abdomen que le provocó la muerte. El homicida utilizó un revolver Taurus calibre 357 PLG Magnum sin autorización.

A juicio

La fiscal Eugenia Lascialandare le atribuyó a Justino Silvero Aguero el crimen de Atahualpa Nahuel David Alegre López, a quien le disparó el sábado 24 de mayo pasado alrededor de las 18. La cancha está ubicada en un predio de Sheridan y San Juan de la pequeña localidad de 1.200 habitantes ubicada en el departamento Constitución.

La acusación de la fiscal le atribuye al acusado, tras la discusión, haber vuelto al predio donde se disputaba el partido a bordo de su camioneta VW Amarok portando un revolver Taurus calibre 357 PLG Magnum sin la autorización correspondiente. Y en esas circunstancias abordó a la víctima directamente para agredirlo.

>>Leer más: Crimen en un partido de fútbol amateur: murió por un balazo en medio de una discusión

Previo al ataque la víctima intercambió algunas palabras con el homicida hasta que éste lo mató con un disparo en el abdomen y se retiró del lugar. La fiscal recordó que el hombre atacado quedó gravemente herido y fue trasladado hasta el hospital de Villa Constitución donde se constató su muerte.

Este jueves se realizó la audiencia preliminar y la fiscal Lascialandare pidió elevar la causa a juicio oral con un pedido de condena de 16 años de prisión. El acusado llegará al juicio bajo la calificación de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y además la portación de arma de fuego de guerra.

