El futuro de la abogacía: la conquista de su mayor incumbencia en la era digital

Juan Manuel Fascia

Por Juan Manuel Fascia

19 de diciembre 2025 · 14:43hs
Lejos de desaparecer ante el avance vertiginoso de la tecnología, la abogacía resurge con un protagonismo renovado en plena Cuarta Revolución Industrial. En un mundo marcado por la inteligencia artificial (IA), la neurotecnología, la robótica y el internet de las cosas, el derecho se reafirma como el garante de un porvenir ético y humanista. Aunque muchas veces se ha pronosticado su “extinción” a raíz de los progresos tecnológicos, la realidad ha mostrado lo contrario: hoy, el derecho lidera su mayor incumbencia histórica, la tecnología.

Este análisis propone un recorrido por la evolución de las incumbencias jurídicas, para luego explicar cómo, en esta era digital, la abogacía conquista un nuevo espacio de liderazgo. Se brindan ejemplos concretos en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y a nivel global.

Evolución Histórica de las Incumbencias Jurídicas

Las incumbencias de los abogados han ido ampliándose junto con los cambios sociales:

• Revolución Industrial (siglo XIX): El surgimiento de la gran industria y el trabajo fabril generaron nuevos conflictos sociales. En este contexto surgió el derecho laboral, como disciplina destinada a proteger a los trabajadores y regular las condiciones de empleo, así como el derecho corporativo, que ordenó las sociedades comerciales que proliferaban en torno a la economía industrial. El abogado pasó a ser garante del equilibrio entre capital y trabajo, y arquitecto de las estructuras empresariales modernas.

• Posguerra (siglo XX): Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo necesitó marcos jurídicos internacionales que aseguraran la paz y protegieran la dignidad humana. Así nació el derecho internacional de los derechos humanos, cristalizado en la Declaración Universal de 1948 y en múltiples tratados posteriores. Los abogados asumieron el rol de defensores universales de la persona frente a los abusos estatales y como constructores de instituciones multilaterales.

• Finales del siglo XX: Con la globalización y la conciencia ambiental creciente, surgieron nuevas incumbencias. El derecho ambiental se consolidó como respuesta a la degradación ecológica, incorporando principios de sustentabilidad y prevención. Simultáneamente, el derecho del consumidor apareció para equilibrar las relaciones de consumo en sociedades de masas, protegiendo a los ciudadanos frente a prácticas abusivas y garantizando transparencia y calidad en bienes y servicios.

Cada una de estas etapas evidenció al derecho como adaptador y contrapeso frente al cambio social. En la actualidad, esa función se reactualiza ante el desafío tecnológico.

La Cuarta Revolución Industrial y el nuevo rol del abogado

La revolución digital transforma el presente con un alcance sin precedentes. El abogado contemporáneo no está destinado a la obsolescencia: su función es garantizar que la tecnología se utilice con ética, transparencia y control democrático.

En este sentido, la tarea del abogado implica:

• Prevenir sesgos y discriminaciones algorítmicas.

• Defender el libre albedrío frente a sistemas predictivos invasivos.

• Asegurar el derecho a la desconexión digital.

• Proteger la autonomía mental y los neuroderechos.

La profesión jurídica se convierte así en un actor social central para adaptar las estructuras normativas a las nuevas realidades, sin perder de vista los derechos y libertades fundamentales.

Rosario: ética y responsabilidad en el uso de la IA

En marzo de 2025, el directorio del Colegio de Abogados de Rosario (Colabro), presidido por el Dr. Lucas Galdeano, se convirtió en pionero en Argentina al aprobar los Lineamientos para el uso ético y responsable de la IA generativa en la práctica jurídica. Este documento, elaborado con la participación del Dr. Juan Manuel Fascia (secretario del Colegio), la Dra. Claudia Guardia (ex presidenta del Instituto de IA de Colabro) y la Dra. Marilina Borneo (Directora de IA de CABA), establece principios como:

• Transparencia y supervisión humana permanente.

• Protección de datos y respeto al secreto profesional.

• Equidad y prevención de sesgos.

• Capacitación constante de los abogados.

Este hito posiciona a Rosario como referente en la construcción de un ecosistema tecnológico humanista y garantista.

Santa Fe, un faro nacional y regional

La provincia de Santa Fe ha dado un paso histórico al debatir la incorporación de derechos digitales en su Constitución, en el marco de la Convención Reformadora (Ley 14.384). La propuesta, que originó los artículos 28, 29 y 30 del nuevo texto constitucional, reconoce y consagra expresamente una serie de derechos vinculados al entorno tecnológico:

• Artículo 28 – Derechos Digitales y Acceso a la Información: Reconoce el derecho al acceso universal, equitativo y asequible a la tecnología, conectividad e infraestructura tecnológica. El Estado debe adoptar medidas para eliminar la brecha digital, fomentar la alfabetización digital crítica, la autonomía mental y la no manipulación de pensamientos, emociones, acciones o decisiones mediante el uso de tecnología, así como promover la ciberseguridad.

• Artículo 29 – Protección de Datos Personales y Privacidad: Consagra la protección de los datos personales en entornos digitales como derecho fundamental, obligando al Estado a promover medidas que aseguren la seguridad informática y prevengan el uso indebido de la información. Reconoce el derecho a la autodeterminación informativa y la transparencia en el tratamiento de datos, exigiendo sistemas algorítmicos transparentes y auditables, e impulsando mecanismos de impacto y resguardo, tanto en el ámbito estatal como en el de terceros que presten servicios de interés público.

• Artículo 30 – Entorno Digital Seguro, Libre de Violencias y Amenazas: Establece principios para mantener el orden público democrático y seguro en los entornos digitales, garantizando el disfrute y ejercicio pleno de los derechos de las personas y la protección de sus bienes.

Tecnología distintiva, futuro humano y la abogacía como garantía

La abogacía ha alcanzado su mayor incumbencia histórica: liderar la integración ética de la tecnología en la sociedad. Ejemplos como los de Rosario, Santa Fe y Buenos Aires (UBA-IALAB, Dirección de IA de la procuración de CABA) demuestran el camino a seguir.

La sociedad puede confiar en que, con los abogados al frente, la revolución tecnológica no solo será eficiente, sino también justa, inclusiva y humanista. El derecho es y seguirá siendo el timón que oriente el rumbo del futuro.

Bibliografía

• Rosario3, “Santa Fe busca liderar el reconocimiento constitucional de los derechos digitales en Argentina”, 29/07/2025.

• Diario Judicial, “Hacia un constitucionalismo digital”, 2025.

• Colabro, “El Colegio de Abogados de Rosario establece lineamientos para el uso ético de la inteligencia artificial en la práctica jurídica”, 2025.

• Richard Susskind, Tomorrow’s Lawyers, Oxford, 2022.

