India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

La dueña dejó a su perra en una peluquería canina de San Martín al 5400 para un simple baño y nunca volvió a buscarla. El caso se viralizó y el pet shop logró que India fuera adoptada por una joven de zona norte

El caso de India, conmovió a las redes sociales y generó un movimiento en la ciudad de Rosario . Es que la perra cruza de pitbull fue llevada a una peluquería canina ubicada en la zona sur de la ciudad este miércoles para que le realicen un baño, pero jamás volvieron con ella . El equipo del pet shop intentó contactar con la dueña, pero no hubo caso: la mujer no quiso volver a buscar a la perrita, y les pidió que se quedan con el animal.

Todo sucedió en “Il Cane Pet Center”, una peluquería canina ubicada en San Martín al 5400. “Chicos, no la voy a ir a buscar (a India, la perra). No puedo tenerla más en mi casa, les pido disculpas. Pensé en llevarla con ustedes y me gustó cómo la recibieron con tanto amor. Sé que la van a cuidar, ubicar en un hogar donde la traten con todo el amor que se merece. Tiene 1 año, vacunas al día y está esterilizada”, fue el mensaje que recibió el pet shop por parte de la dueña de India. Intentaron llamarla y comunicarse, pero la mujer no cambió de opinión.

En conversación con La Capital, el dueño de Il Cane Pet Center, Alejandro Mancinelli, explicó que cuando se dieron cuenta que la perrita había sido abandonada y que su dueña no iba a volver bajo ningún término, decidieron hacer una campaña en redes sociales para conseguirle una nueva familia.

El video tuvo gran repercusión en Instagram -75 mil vistas en menos de 24 hs- y la peluquería canina logró su cometido. Afortunadamente, India tiene un nuevo hogar: fue adoptada por una joven de zona norte que llegó a su historia gracias a la campaña digital.

"Ayudanos a ayudarla: Ella es India, la trajeron esta tarde a un baño y nunca la vinieron a buscar, lamentablemente ella sigue acá esperando volver a lo que ella creía 'su hogar' sin entender por que no volvieron sus dueños por ella. Estamos desesperados buscándole un hogar, tiene un año y medio, esta castrada, es lo mas bueno que hay y se lleva muy bien con otros animales", se lee en el posteo de Il Cane Pet Center, que tuvo un gran impacto en res.

La historia de India, la perrita abandonada

“La dueña pidió un turno ayer, nos preguntó cuánto salió el baño y todo. Era el último turno que teníamos que tomar, que era a las 15. Pasó algo raro: pagó todo por adelantado. Nunca pagan al principio (los clientes), sino cuando retiran a los perros ya bañados y listos”, relata el dueño del pet shop en conversación con La Capital.

“Cuando (la dueña) trajo a la perra, no quería soltar la correa. Se ve con pensamientos de dejarla y estaba triste”, agrega Alejandro Macinelli, sobre el momento en el que India llegó a su petshop.

“Después de terminar de bañarla, a la hora la llamamos y ella nos mandó un mensaje que no la podía tener más, que no la iba a venir, nos contó que estaba castrada, que tenía un año y medio, y que tenía las vacunas al día", suma el dueño del pet shop.

image - 2025-12-18T144033.260 La adorable perrita ya tiene nuevo hogar

Gracias a la gran campaña en redes, India ya encontró nuevo hogar. La decisión de Il Cane Pet Center fue no difundir ningún dato de la exdueña de India, ni caer en la "cultura del escracha": “Muchos me escribieron para que yo publique su número de teléfono, quién es, cámaras. Pero no voy a hacer nada de eso porque situación estará esa señora. ¿Está mal lo que hizo? Sí, pero bueno, no soy quién para juzgarla”, reflexiona Alejandro Mancinelli.

No es la primera vez

Pero no es la primera vez que abandonan a una animal en el pet shop de Mancinelli: hace seis años un dueño de un doberman nunca pasó a buscar a su mascota luego del turno de peluquería canina.

Como el equipo de Il Cane ya conocía al señor, lo llamaron y lo fueron a buscar a su casa para devolverle su animal. No obstante, cuando tocaron el timbre les dijeron que el dueño se había ido a vivir a Estados Unidos esa misma mañana, y que no iba a volver por el perro.

Conmovido por la situación, Mancinelli decidió quedarse con perro de gran tamaño en su propia casa y darle un nuevo hogar: “El doberman vivió conmigo hasta que murió de viejito, vivió como un rey”, recuerda el dueño del Pet Shop en conversación con La Capital.