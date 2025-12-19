La Capital | La Ciudad | Procrear

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Además, se ponen a la venta un predio en Buenos Aires y otro en Entre Ríos. Qué pasa con las obras "paradas" en Rosario

19 de diciembre 2025 · 10:47hs
El gobierno nacional anunció la subasta online de desarrollos del exprograma Procrear que todavía están sin adjudicar. Se trata de tres predios uno en Ciudad de Buenos Aires, otro en Paraná, Entre Ríos, y el último en la ciudad de Santa fe.

En cuanto al predio de viviendas que se subasta en la capital provincial, aún no está terminado y tiene un avance de construcción bajo. Por este motivo, la subasta apunta a empresas desarrolladoras, y no a personas particulares, según señalaron desde la secretaría de Vivienda y Hábitat de Santa Fe en conversación con La Capital.

La subasta de los predios en Buenos Aires, Paraná y Santa Fe quedó oficializada a través de las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas este viernes en el Boletín Oficial. El remate se realizará de manera online, a través de la plataforma estatal subast.ar, administrada por la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía.

Los detalles de la subasta de Procrear en Santa Fe

El predio que se subasta en Santa Fe es el de Parque Federal, que está ubicado en Avenida Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado. Tiene una superficie de 6.418,47 m² y una base de subasta de US$3.649.310,34.

En particular, el predio abarca 198 viviendas, las cuales tienen un avance de construcción tan solo del 33%. Por este motivo, la subasta está destinada-implícitamente- a empresas desarrolladas, ya que sería muy difícil para un particular acceder al remate.

Santa Fe había quedado afuera de la primera subasta

La primera semana de noviembre, el gobierno nacional anunció la subasta desarrollos sin adjudicar pertenecientes al exprograma Procrear, fondo fiduciario creado en el año 2012 y eliminado en 2024. Eran 17.000 unidades terminadas que nunca fueron entregadas y se ubican en diferentes puntos de todo el país. Ahora, encontrarán dueño a través de un sistema de subastas públicas online.

En un inicio, la provincia de Santa Fe y sus 1.500 obras sin adjudicar habían quedado afuera de la subasta online, ya que las casas todavía estaban en construcción, una condición que había puesto Nación para ingresar el remate.

No obstante, este viernes a través del Boletín Oficial se anunció el remate de las 198 viviendas del Parque Federal, que está bastante lejos de ser habitable. Aparentemente, Nación cambió las condiciones de la subasta, por lo que se abre la puerta para podrían sumarse otros de los desarrollos del exProcrear de la provincia.

A lo largo y a lo ancho de la provincia hay diferentes desarrollos inmobiliarios que se enmarcan en el programa Procrear. No solo en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, sino también en localidades como Pérez, Gálvez, Rafaela y Las Parejas. Específicamente, son 1.482 viviendas en toda la bota.

En Rosario, hay 580 viviendas del Procrear "en pausa"

En el marco del Procrear, el programa de viviendas más grande de la provincia está en la ciudad de Rosario, ubicado en el expredio de Tiro Federal, sobre bulevar Rondeau al 2900. Son 580 viviendas que quedaron con un avance físico de construcción de tan solo el 33%. Son torres de edificios que ocupan varias manzanas y se extienden hasta las vías del ferrocarril de barrio Alberdi.

En conversación con La Capital, el secretario de Vivienda y Hábitat de Santa Fe, Lucas Crivelli, señaló que desde el gobierno provincial hubo una propuesta considerable de hacerse cargo de las obras de Rondeau al 2900, donde, originalmente, se planeaba construir torres de trece pisos. La respuesta del gobierno nacional fue negativa y las obras siguen en pausa hasta el día de hoy.

“Desde la provincia nos ofrecimos a terminar las construcción de las 580 viviendas ubicadas en el expredio de Tiro Federal. También a pagarle a Nación el 30% de la obra (porcentaje de avance que estuvo a cargo del gobierno nacional), pero el interés fue nulo. No nos dieron las obras”, aseguró Crivelli en diálogo con este diario hace poco más de un mes.

Además de las 580 viviendas en Rosario, las unidades Procrear iniciadas en Santa Fe incluyen a Pérez (256), Santa Fe barrio Transporte (192), Santa Fe barrio Parque Federal (198), Las Parejas (139), Gálvez (39) y Rafaela (48).

¿Podrían subastarse los desarrollos Procrear de Rosario y Santa Fe?

"Era una cuestión de tiempo. En principio, el (desarrollo inmobiliario) de Rosario (el de Tiro Federal) y los de Santa Fe están en suelo nacional, por eso pueden subastarlos", expresó Crivelli en conversación con La Capital.

El secretario de Vivienda y Hábitat de Santa Fe expresó que la incorporación del predio en Santa Fe a la subasta no implica por parte de Nación necesariamente un "cambio de criterio". Una hipótesis es que el gobierno comenzó a subastar las viviendas terminadas, y ahora continúa con los desarrollos con bajo porcentaje de avance de producción, remates destinados a empresas desarrolladoras.

La villa deportiva que no fue en Rosario

Por otro lado, el secretario provincial recordó que el pedido a Nación se realizó el año pasado, con el particular interés de que el programa de viviendas ubicado en la zona norte de la ciudad pudiera ser utilizado como la villa deportiva de los Juegos Sudamericanos 2026. De todas maneras, el gobierno provincial recibió la negativa por parte del Ejecutivo nacional.

“Hace más de dos años que las obras están paradas, el valor (de las unidades) se degradó un 15%, aproximadamente. Estamos hablando de miles de millones de pesos”, expresó el secretario de Vivienda y Hábitat, en relación a la magnitud del desarrollo.

tiro federal 4.jpeg
Las torres grises abandonadas que resaltan en pleno barrio Alberdi

Las torres grises abandonadas que resaltan en pleno barrio Alberdi

Además de la pérdida de valor de las unidades, una cuestión preocupante, sobre todo para los vecinos de barrio Alberdi, es que las numerosas estructuras de edificios sin ningún avance de construcción hace dos años puedan constituir un foco de delincuencia. "La obra está abandonada y se convirtió en un peligro para el barrio", le decían habitantes de la zona a este diario en mayo de este año. Las torres de trece pisos sin terminar son una postal indeseable en medio de un barrio de casas bajas, de clase media.

