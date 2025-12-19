Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

La aeronave sorprendió a los rosarinos, que compartieron imágenes en redes sociales. Cómo son los paseos a 400 metros de altura

No es Capadocia, Turquía: un globo aerostático apareció volando en el cielo de Rosario. Atravesó la ciudad y sorprendió a los vecinos de los distintos barrios. En redes sociales, los rosarinos compartieron videos e imágenes de la llamativa aeronave pasando por sus respectivas zonas y se preguntaron qué pasaba.

La particular experiencia parte desde el Aeródromo de Alvear y permite contemplar el paisaje desde 400 metros de altura. El vuelo en globo aerostático, tan inusual para la zona, comienza temprano, aproximadamente a las 6 de la mañana y todo el paseo dura entre 3 y 3 horas y media.

La empresa se llama Rosario en Globo y se suele realizar paseos los fines de semana, con cupos limitados. Desde las redes sociales de la compañía explican que es una experiencia para todo tipo de público y para toda la familia, a partir de los 7 años. Los globos tienen capacidad máxima de 8 pasajeros.

El globo es comandado por un piloto con más de 20 años de experiencia . Aunque "el viaje" dura más de 3 horas, el vuelo en sí es de entre 50 minutos y 1 hora, porque previo al paseo en altura hay una preparación de la que los participantes también son parte.

"Ni bien despegamos y tomamos altura, vemos el río Paraná y podemos ver la ciudad a la distancia. Podemos ver habitualmente el puente Rosario-Victoria a la distancia y todo el perfil de la ciudad de Rosario. Después seguimos y vemos todas extensiones de campo que hay hacia el sur", describe el piloto Fernando Cescato en conversación con La Capital sobre la experiencia de volar en globo aerostático por la ciudad.

Antes de despegar, los participantes ayudan en el armado del globo, un ritual imperdible. Después del aterrizaje, la experiencia continúa con un brindis con champán y la entrega de un diploma personalizado que certifica el primer vuelo en globo.

Cuánto cuesta viajar en globo aerostático en Rosario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Andrs90281182/status/2001960217719034251&partner=&hide_thread=false @PreciosRosario2 cuánto sale el paseo en globo aerostático por el centro? pic.twitter.com/hiwqtgnShS — And (@Andrs90281182) December 19, 2025

Según la información compartida por Rosario en Globo, el precio del vuelo en globo aerostático por la ciudad de Rosario (una actividad con más de tres horas de duración en total) tiene un precio de $200.000 por persona. Los vuelos se realizan sábados, domingos y feriados.