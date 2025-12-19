La Capital | La Ciudad | vacuna

Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos

Es una vacuna gratuita incluida en el calendario, que previene complicaciones de una grave enfermedad. ¿Es necesario ponerse refuerzos?

19 de diciembre 2025 · 14:03hs
En verano hay que estar más atentos al pisar descalzos o con ojotas ya que pueden clavarse objetos contaminados 

En verano hay que estar más atentos al pisar descalzos o con ojotas ya que pueden clavarse objetos contaminados 

El tétanos es una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso causada por una bacteria que genera toxinas. Se caracteriza por contracciones musculares, especialmente en la mandíbula y los músculos del cuello y se produce por cortes, heridas o quemaduras. No se contagia entre personas. Las complicaciones graves del tétanos pueden poner en riesgo la vida. Como no hay cura ni tratamiento específico solo se pueden controlar los síntomas y complicaciones si alguien se enferma. De allí que la vacunación sea fundamental, ya que cumple un rol preventivo.

Ante una caso sospechoso se asiste al paciente y se elabora de inmediato una ficha epidemiológica. El criterio para sospechar tétanos es el siguiente: todo paciente, cualquiera sea su edad, que tenga espasmos localizados o generalizados de predominio cefálico, graves o que puedan ser agravados por estímulos externos, sin ninguna otra causa médica aparente, con antecedentes o no de heridas (traumáticas, quirúrgicas o por inyectables) debe ser considerado sospechoso de tener la enfermedad.

Gracias al uso de las vacunas los casos de tétanos son poco frecuentes pero sigue siendo una amenaza para aquellos que no tienen su esquema de vacunación completo. En los países en vías de desarrollo, como Argentina, se dan entre 6 y 8 casos anuales.

Leer más: Salud saldrá a completar esquemas de vacunas en colonias de vacaciones y piletas

La preocupación se eleva ante la caída en las tasas de inoculación. En Santa Fe, en 2025, solo el 67,5 por ciento de las embarazadas recibieron la dosis correspondiente. Y algo más gave: la cobertura de la triple bactriana acelular, de los 11 años, fue recibida por el 48,20 por ciento. En Rosario, incluso es más bajo, tocando su piso histórico: 38,69 por ciento.

La OMS señala que para que una vacuna sea útil a nivel poblacional y evite el regreso de enfermedades controladas debe vacunarse al 84 por ciento, a nivel global.

vacuna once años

Cuándo colocarse la vacuna

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Salud, en la Argentina, la vacuna antitetánica se incluye en el Calendario Nacional (pentavalente en niños, triple acelular a los 11 años) y se mantiene con refuerzos cada 10 años con la Doble Bacteriana para Adultos (dT), que protege contra tétanos y difteria, siendo gratuita y universal, obligatoria para todos (especialmente mayores de 65 y embarazadas).

Si uno no recuerda si se vacunó o tiene una herida punzante (por un clavo, alambre), mordedura de un animal, cualquier otra herida contaminada con agua no potable o tierra, es importante consultar al médico de inmediato, quien indicará si es necesario colocar un refuerzo.

Se administra en centros de salud sin orden médica. Es fundamental completar esquemas, especialmente en embarazadas, y recibir refuerzos cada década.

Calendario y refuerzos

  • Infancia: Pentavalente (2, 4, 6 meses), Cuádruple (18 meses), Triple Celular (ingreso escolar).
  • Adolescencia: Triple Bacteriana Acelular (dTpa) a los 11 años.
  • Adultos: Refuerzo de la Doble Bacteriana (dT) cada 10 años.
  • Embarazadas: Una dosis de dTpa después de la semana 20 de embarazo, independientemente de dosis previas, para proteger al bebé.

¿Dónde vacunarse?

  • En los centros de salud y hospitales públicos, sin orden médica.
  • Se recomienda llevar el carnet de vacunación.

¿Por qué es importante?

  • El tétanos es grave y se adquiere por heridas, no se contagia entre personas.
  • La vacuna doble adultos protege contra tétanos y difteria (enfermedades serias).

Acciones y campaña

La provincia de Santa Fe, ante la caída en las tasas de vacunación, presentó una nueva estrategia. Hace dos semanas, lanzó un nuevo programa de vacunación, Vax Team, que comenzará a desplegarse en centros de salud y en escuelas de todo el territorio santafesino.

Además, la secretaría de Salud pública de Rosario completará esquemas y colocará dosis en las colonias de vacaciones y piletas. La actividad forma parte de una serie de estrategias desplegadas durante todo el año para acercar el servicio y garantizar derechos a aquellas poblaciones que no asisten habitualmente a centros de salud y hospitales.

Noticias relacionadas
por que un globo aerostatico aparecio en el cielo de rosario

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Los vuelos desde Fisherton abren la puerta de un viaje directo al mar Caribe.

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El predio del exProcrear que se subasta en Santa Fe tiene solo un avance de construcción del 33%

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Lo último

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Los pasajes sin escalas se habilitaron a través de Arajet, una de las empresas que expande la oferta del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Ovación
Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano
Ovación

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Newells tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

Newell's tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

Policiales
Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil
Policiales

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

La Ciudad
Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos
Salud

Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Por Ruth Oitana
La Región

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre