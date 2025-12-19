Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos

Es una vacuna gratuita incluida en el calendario, que previene complicaciones de una grave enfermedad. ¿Es necesario ponerse refuerzos?

En verano hay que estar más atentos al pisar descalzos o con ojotas ya que pueden clavarse objetos contaminados

El tétanos es una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso causada por una bacteria que genera toxinas. Se caracteriza por contracciones musculares, especialmente en la mandíbula y los músculos del cuello y se produce por cortes, heridas o quemaduras. No se contagia entre personas. Las complicaciones graves del tétanos pueden poner en riesgo la vida. Como no hay cura ni tratamiento específico solo se pueden controlar los síntomas y complicaciones si alguien se enferma. De allí que la vacunación sea fundamental, ya que cumple un rol preventivo.

Ante una caso sospechoso se asiste al paciente y se elabora de inmediato una ficha epidemiológica. El criterio para sospechar tétanos es el siguiente: todo paciente, cualquiera sea su edad, que tenga espasmos localizados o generalizados de predominio cefálico, graves o que puedan ser agravados por estímulos externos, sin ninguna otra causa médica aparente, con antecedentes o no de heridas (traumáticas, quirúrgicas o por inyectables) debe ser considerado sospechoso de tener la enfermedad.

Gracias al uso de las vacunas los casos de tétanos son poco frecuentes pero sigue siendo una amenaza para aquellos que no tienen su esquema de vacunación completo. En los países en vías de desarrollo, como Argentina, se dan entre 6 y 8 casos anuales.

La preocupación se eleva ante la caída en las tasas de inoculación. En Santa Fe, en 2025, solo el 67,5 por ciento de las embarazadas recibieron la dosis correspondiente. Y algo más gave: la cobertura de la triple bactriana acelular, de los 11 años, fue recibida por el 48,20 por ciento. En Rosario, incluso es más bajo, tocando su piso histórico: 38,69 por ciento.

La OMS señala que para que una vacuna sea útil a nivel poblacional y evite el regreso de enfermedades controladas debe vacunarse al 84 por ciento, a nivel global.

vacuna once años

Cuándo colocarse la vacuna

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Salud, en la Argentina, la vacuna antitetánica se incluye en el Calendario Nacional (pentavalente en niños, triple acelular a los 11 años) y se mantiene con refuerzos cada 10 años con la Doble Bacteriana para Adultos (dT), que protege contra tétanos y difteria, siendo gratuita y universal, obligatoria para todos (especialmente mayores de 65 y embarazadas).

Si uno no recuerda si se vacunó o tiene una herida punzante (por un clavo, alambre), mordedura de un animal, cualquier otra herida contaminada con agua no potable o tierra, es importante consultar al médico de inmediato, quien indicará si es necesario colocar un refuerzo.

Se administra en centros de salud sin orden médica. Es fundamental completar esquemas, especialmente en embarazadas, y recibir refuerzos cada década.

Calendario y refuerzos

Infancia: Pentavalente (2, 4, 6 meses), Cuádruple (18 meses), Triple Celular (ingreso escolar).

Adolescencia: Triple Bacteriana Acelular (dTpa) a los 11 años.

Adultos: Refuerzo de la Doble Bacteriana (dT) cada 10 años.

Embarazadas: Una dosis de dTpa después de la semana 20 de embarazo, independientemente de dosis previas, para proteger al bebé.

¿Dónde vacunarse?

En los centros de salud y hospitales públicos, sin orden médica.

Se recomienda llevar el carnet de vacunación.

¿Por qué es importante?

El tétanos es grave y se adquiere por heridas, no se contagia entre personas.

La vacuna doble adultos protege contra tétanos y difteria (enfermedades serias).

Acciones y campaña

La provincia de Santa Fe, ante la caída en las tasas de vacunación, presentó una nueva estrategia. Hace dos semanas, lanzó un nuevo programa de vacunación, Vax Team, que comenzará a desplegarse en centros de salud y en escuelas de todo el territorio santafesino.

Además, la secretaría de Salud pública de Rosario completará esquemas y colocará dosis en las colonias de vacaciones y piletas. La actividad forma parte de una serie de estrategias desplegadas durante todo el año para acercar el servicio y garantizar derechos a aquellas poblaciones que no asisten habitualmente a centros de salud y hospitales.