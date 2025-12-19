La Capital | Ovación | Tapia

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

Tras cumplirse tres años del Mundial de Qatar, el club destacó a Chiqui como el gran artífice de la conquista mundialista.

19 de diciembre 2025 · 11:22hs
Chiqui en lo más alto. Aunque reculte increíble

Chiqui en lo más alto. Aunque reculte increíble, el presidente de la AFA se considera el principal ganar del Mundial.

En su posteo homenaje a lo que fue la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022, el equipo de prensa de Barracas Central puso al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, más grande y por encima de los jugadores como si fuera el gran conquistador del Mundial. La publicación que incluyó al Chiqui Tapia en el primer plano y mencionó, entre los agradecimientos, a los “dirigentes” y cerró con la frase “¡Vamos selección! ¡Vamos Barracas!

El posteo se da por motivo del tercer aniversario de la tercera conquista argentina en el Mundial alzándose con el trofeo en Qatar, en el estadio Lusail, luego de vencer a Francia por 4-2 en los penales, habiendo empatado por 3-3 en el tiempo reglamentario y los 30 minutos de alargue.

Barracas Central volvió a ponerse en el ojo de la polémica, incluso con la temporada 2025 del fútbol argentino terminada, al colocar increíblemente a Tapia en un lugar de mayor importancia al de los jugadores y el entrenador Lionel Scaloni.

>>Leer más: Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

Chiqui, el protagonista principal

A modo de homenaje a la selección por la conquista obtenida en Qatar, Barracas eligió homenajearse a sí mismo dándole preponderancia al “Chiqui” Tapia, dirigente que comenzó su camino en el fútbol como jugador del “Guapo”, en un breve período, y luego lo presidió desde 2001 hasta 2020.

>>Leer más: El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

Siendo un hombre tan importante para el club del barrio de Barracas, el Guapo decidió ponerlo por encima de Lionel Messi, el entrenador Lionel Scaloni y el resto de los jugadores que fueron protagonistas de cortar los 36 años de sequía que llevaba el seleccionado argentino en los Mundiales. ¿Qué opinarán los verdaderos protagonista de la conquista mundialista?

“Un 18 de diciembre inolvidable para toda la República Argentina. Una selección que nos hizo emocionar y logró la tan deseada Copa del Mundo en Qatar. La tercera estrella siempre va a quedar guardada en nuestros corazones”, detalla el mensaje publicado por el club.

Franco Colapinto espera tener en 2026 un Alpine con más competitividad en la Fórmula 1.

El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

Martín Anselmi está libre, descartó la chance de volver a dirigir en Chile y ahora lo quieren en Brasil.

El DT que sonó en Newell's le dijo "no" a un equipo de Chile porque tiene otros objetivos

El desembarco en Newell’s representa el eslabón más alto de las carreras como técnicos de Gómez y Orsi.

Newell's: arranca la pretemporada con la dupla Orsi-Gómez al mando

Leones FC. Víctor Zapata, a la derecha observa la práctica que disputó ante Central Córdoba en el Gabino Sosa. 

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Ansés completa el calendario de pagos de diciembre: quiénes cobran los últimos días del año

Ansés completa el calendario de pagos de diciembre: quiénes cobran los últimos días del año

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Además, se ponen a la venta un predio en Buenos Aires y otro en Entre Ríos. Qué pasa con las obras "paradas" en Rosario

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Reforma laboral: postergar el debate "fue lógico y acertado", según Carolina Losada
POLITICA

Reforma laboral: postergar el debate "fue lógico y acertado", según Carolina Losada

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica
El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

El DT que sonó en Newells le dijo no a un equipo de Chile porque tiene otros objetivos

El DT que sonó en Newell's le dijo "no" a un equipo de Chile porque tiene otros objetivos

Newells: arranca la pretemporada con la dupla Orsi-Gómez al mando

Newell's: arranca la pretemporada con la dupla Orsi-Gómez al mando

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil
Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

Hallaron el cadáver de una mujer en una pileta en Villa Gobernador Gálvez
Hallaron el cadáver de una mujer en una pileta en Villa Gobernador Gálvez

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio
Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal
Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: La batalla sigue
La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles
El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario
Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas
La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear
Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia