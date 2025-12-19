De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

Tras cumplirse tres años del Mundial de Qatar, el club destacó a Chiqui como el gran artífice de la conquista mundialista.

Chiqui en lo más alto. Aunque reculte increíble, el presidente de la AFA se considera el principal ganar del Mundial.

En su posteo homenaje a lo que fue la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022 , el equipo de prensa de Barracas Central puso al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia , más grande y por encima de los jugadores como si fuera el gran conquistador del Mundial. La publicación que incluyó al Chiqui Tapia en el primer plano y mencionó, entre los agradecimientos, a los “ dirigentes ” y cerró con la frase “¡Vamos selección! ¡Vamos Barracas!

El posteo se da por motivo del tercer aniversario de la tercera conquista argentina en el Mundial alzándose con el trofeo en Qatar, en el estadio Lusail, luego de vencer a Francia por 4-2 en los penales, habiendo empatado por 3-3 en el tiempo reglamentario y los 30 minutos de alargue.

Barracas Central volvió a ponerse en el ojo de la polémica, incluso con la temporada 2025 del fútbol argentino terminada, al colocar increíblemente a Tapia en un lugar de mayor importancia al de los jugadores y el entrenador Lionel Scaloni.

Chiqui, el protagonista principal

A modo de homenaje a la selección por la conquista obtenida en Qatar, Barracas eligió homenajearse a sí mismo dándole preponderancia al “Chiqui” Tapia, dirigente que comenzó su camino en el fútbol como jugador del “Guapo”, en un breve período, y luego lo presidió desde 2001 hasta 2020.

Siendo un hombre tan importante para el club del barrio de Barracas, el Guapo decidió ponerlo por encima de Lionel Messi, el entrenador Lionel Scaloni y el resto de los jugadores que fueron protagonistas de cortar los 36 años de sequía que llevaba el seleccionado argentino en los Mundiales. ¿Qué opinarán los verdaderos protagonista de la conquista mundialista?

“Un 18 de diciembre inolvidable para toda la República Argentina. Una selección que nos hizo emocionar y logró la tan deseada Copa del Mundo en Qatar. La tercera estrella siempre va a quedar guardada en nuestros corazones”, detalla el mensaje publicado por el club.