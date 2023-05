Operaron a Jorge Rial: le colocaron un cardiodesfibrilador tras su infarto en Colombia

Rial habló de las causas de su ataque cardíaco: "No me di un saque, no tomé viagra"

El conductor, de 61 años, pasó a visitar a sus compañeros y reveló que estuvo muerto por 10 minutos. Además, dio detalles de sus sensaciones cuando tuvo “muerte súbita”.

“Tengo ganas de volver, me gusta estar acá y extraño, pero tengo que saber que tengo que volver bien. Lo que me pasó fue una experiencia que no quiero volver a pasar. Si viene otra vez que sea efectiva (bromeó), no me jodan porque es fuerte. Quiero estar bien, fuerte, entero, para vivir lo que tengo que vivir”, afirmó.