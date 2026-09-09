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Netflix: siete estrenos destacados que llegan en septiembre

La plataforma renueva su catálogo como todos los meses y genera expectativa por los títulos que desembarcan. Una lista de los favoritos de septiembre

9 de septiembre 2026 · 16:31hs
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Mercedes Morán protagoniza Mis muertos tristes

Mercedes Morán protagoniza "Mis muertos tristes", uno de los estrenos más esperados de Netflix

Al igual que cada mes, Netflix se prepara para recibir títulos de todo tipo. En septiembre, la reconocida plataforma anunció una gran cantidad de incorporaciones que van desde series a películas, nuevas y pasadas.

Producciones dramáticas, de thriller y de suspenso definen un poco de lo que Netflix propone para el noveno mes del año. Muchas producciones saldrán a la luz por primera vez en la plataforma, mientras que nuevas temporadas de series conocidas desembarcan para la alegría de los fanáticos.

Con un catálogo tan vasto, a veces resulta difícil seguirle el hilo a los estrenos o encontrar qué ver. Por eso, a continuación se despliega una lista de recomendaciones y novedades destacadas que llegan a la plataforma durante septiembre.

>>Leer más: Cinco producciones para conocer en Netflix

Siete estrenos destacados que llegan en septiembre a Netflix

“Mal de amores” - 2 de septiembre

Basada en la aclamada novela de Ángeles Mastretta y dirigida por su hija, Catalina Aguilar Mastretta, la historia de “Mal de amores” se sitúa en el México de 1910 y sigue a Emilia Sauri (interpretada por Renata Vaca), una joven decidida a ser médica y en búsqueda de su propia independencia. Mientras confronta las expectativas de su época y reniega del lugar que como mujer se espera que ocupe, Emilia tiene importantes decisiones que tomar, y esto incluye también la resolución de un triángulo amoroso.

Se trata de un drama de época que combina romance y política. Con una fotografía pintoresca y un diseño de vestuario destacado, la miniserie invita a los espectadores a perderse en otro tiempo.

"Fito Páez: el mundo cabe en una canción” - 3 de septiembre

Dirigido por Matías Gueilburt, esta película documental propone un recorrido íntimo por la vida, la obra y el universo creativo del músico rosarino. "Fito Páez: el mundo cabe en una canción" toma como uno de sus puntos de partida el accidente doméstico que el músico sufrió en 2024. El episodio le provocó la fractura de cinco costillas y lo obligó a interrumpir su gira, además de atravesar una etapa de recuperación física y emocional que lo llevó a revisar distintos momentos de su carrera.

La producción incluye ensayos, grabaciones, conciertos, viajes y presentaciones en ciudades de América latina, Europa y Estados Unidos, así como material de archivo inédito y registros en vivo que reconstruyen distintas etapas de su trayectoria.

>>Leer más: Netflix: los tres documentales del momento

”Huye, conejo, huye” (2023) - 4 de septiembre

Este thriller psicológico australiano de 2023 llegó este mes a Netflix y no ha pasado desapercibido. Se trata de una película que combina thriller y terror, protagonizada por Sarah Snook ("Succession") y Lily LaTorre, bajo la dirección de Daina Reid.

La historia de “Huye, conejo, huye” sigue a una madre, médica especializada en fertilidad, llamada Sarah, quien vive sola con su hija Mia tras la muerte de su esposo. Lo complejo comienza cuando Mia empieza a adoptar actitudes extrañas, que en un principio parecen producto de su imaginación pero más adelante empiezan a asimilarse demasiado a algunos recuerdos inquietantes de Sarah. A medida que avanza la historia Sarah debe descubrir cómo es que Mia se relaciona con un episodio oscuro de su vida que su hija no tiene forma de conocer.

“El sexto sentido” (1999) - 5 de septiembre

Este clásico de thriller/terror dirigido por M. Night Shyamalan fue aclamado desde su estreno y su impactante giro de trama lo ha convertido en uno de los films que hay que ver al menos una vez en la vida. La película está protagonizada por Bruce Willis y Haley Joel Osment. Su incorporación al catálogo de Netflix es la ocasión perfecta para volver a verla o adentrarse por primera vez en ella, en el caso de no conocerla.

“El sexto sentido” sigue a Malcom Crowe, un psicólogo infantil que busca ayudar a Cole Sear, un niño que vive completamente aislado y atemorizado por un secreto escalofriante: puede ver espíritus que caminan entre los vivos.

”Monstruo: la historia de Lizzie Borden” - 17 de septiembre

Este mes llega la cuarta temporada de “Monstruo”, la serie antológica de Ryan Murphy que reconstruye algunos de los crímenes más impactantes de la historia. Después de las historias de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, esta nueva entrega pone el foco en Lizzie Borden.

Atrapada en un hogar cruel de la era victoriana, Lizzie Borden mata a sus padres de forma grotesca con un hacha, en un homicidio que conmocionó a la nación.

>>Leer más: Netflix: un drama romántico atrapa a los usuarios con solo 5 capítulos

”Mis muertos tristes” - 24 de septiembre

Los usuarios esperan con emoción una nueva miniserie basada en los cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez. Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, la producción cuenta con un elenco argentino encabezado por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Carolina Álvarez y Alejandra Flechner, entre otros.

La historia sigue a Ema, interpretada por Mercedes Morán, una mujer que ve fantasmas desde la muerte de su madre, cuyo espíritu continúa apareciendo. Pero todo cambia cuando descubre que su sobrina también tiene el mismo don.

”El problema final” - 25 de septiembre

Se trata de una serie española de 4 episodios protagonizada por José Coronado, basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte. La dirección está a cargo de Félix Viscarret y el guion escrito por Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré.

La historia sigue a un actor en decadencia que deberá recurrir a las habilidades detectivescas de su famoso personaje para investigar una muerte sospechosa en un hotel aislado, donde todos los huéspedes son potenciales sospechosos.

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